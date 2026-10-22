Horario del Carolina Panthers vs Tampa Bay Buccaneers

25 oct 2026 - 13:00 Bank of America Stadium

Los Carolina Panthers recibirán a los Tampa Bay Buccaneers en el Bank of America Stadium (Charlotte, Carolina del Norte), en un duelo entre equipos de la NFC Sur correspondiente a la semana 7 de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para el domingo 25 de octubre a las 13:00 ET / 10:00 PT (17:00 GMT).

Se enfrentan el primero y el último de la NFC Sur. Los Buccaneers volvieron a perder la semana pasada ante los Steelers y presentan un pobre balance de 1-5. Los Panthers son el único equipo de la división con un balance positivo y aspiran a lograr su tercera victoria consecutiva.

Cómo ver el Carolina Panthers vs Tampa Bay Buccaneers

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Novedades de los Carolina Panthers y los Tampa Bay Buccaneers

Novedades de los Tampa Bay Buccaneers

La principal incógnita en Tampa está en la posición de quarterback.

Refuerzo para la posición de quarterback : Baker Mayfield (pulgar derecho) participó plenamente en el entrenamiento tras perderse los últimos tres partidos por una luxación del pulgar. Salvo que sufra un contratiempo el viernes, se espera que sea titular el domingo con un guante protector especial.

Preocupación entre los receptores : El receptor estrella Emeka Egbuka (conmoción cerebral/pie) volvió a perderse el entrenamiento el jueves y solo trabajó al margen con los preparadores. Sigue en el protocolo por conmoción cerebral y su participación es muy dudosa. Chris Godwin Jr. tampoco se entrenó el jueves, aunque tenía programado un día de descanso.

Otras bajas importantes : El tackle ofensivo Luke Goedeke (gemelo) y el linebacker Christian Rozeboom (dedo) no participaron en el entrenamiento del jueves.

Recuperaciones : El cornerback Zyon McCollum, el running back Bucky Irving y el liniero defensivo Calijah Kancey volvieron a entrenarse con limitaciones tras sufrir enfermedades a principios de semana.

Novedades de los Carolina Panthers

Carolina llega con impulso tras ganar a domicilio a los Philadelphia Eagles en la semana 6, y su lista de lesionados se está reduciendo rápidamente.

Revés para la presión al quarterback : La baja más importante afecta a la defensa. El linebacker exterior Jaelan Phillips (isquiotibiales) no se entrenó ni el miércoles ni el jueves, y el entrenador principal Dave Canales ha descartado su participación. El linebacker suplente Thomas Incoom (gemelo) también es baja, con una evolución que se evaluará semana a semana, lo que deja un hueco importante en los extremos de la defensa y en los equipos especiales.

Todos disponibles en ataque : El quarterback Bryce Young (rodilla), el running back Chuba Hubbard (descanso) y el tight end Darren Waller (descanso) participaron plenamente en el entrenamiento del jueves.

Regresos a la plantilla : Los Panthers actualizaron oficialmente su lista de jugadores por posición para la semana 7 para reflejar tres regresos importantes de la lista de lesionados: Taylor Moton vuelve como tackle derecho titular. El novato Monroe Freeling (rodilla) y el veterano AJ Dillon (tobillo) se entrenaron de nuevo sin limitaciones tras perderse la semana 6. El running back novato Trevor Etienne ha sido activado para actuar como suplente de Chuba Hubbard y encargarse de los retornos.

Enlaces útiles

AFC Este: Buffalo Bills | Miami Dolphins | New England Patriots | New York Jets

NFC Este: Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles | New York Giants | Washington Commanders

AFC Norte:Baltimore Ravens | Cleveland Browns | Cincinnati Bengals | Pittsburgh Steelers

NFC Norte: Chicago Bears | Detroit Lions | Green Bay Packers | Minnesota Vikings

AFC Sur: Houston Texans | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans

NFC Sur: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers

AFC Oeste: Denver Broncos | Kansas City Chiefs | Las Vegas Raiders | Los Angeles Chargers

NFC Oeste: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks