Horario del Buffalo Bills vs Baltimore Ravens

Los Buffalo Bills reciben a los Baltimore Ravens en el Highmark Stadium de Orchard Park, Nueva York, en la octava semana de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para el domingo 1 de noviembre a las 11:00 (CST).

Los aficionados esperan un duelo estelar entre los quarterbacks Josh Allen y Lamar Jackson. Mientras los Bills, líderes de la AFC Este con un balance de 5-1, buscan su tercera victoria consecutiva, los Ravens, de la AFC y con un balance de 4-3, intentarán evitar su tercera derrota seguida.

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Novedades de los Buffalo Bills y los Baltimore Ravens

La principal novedad es el esperado regreso del quarterback estrella de los Ravens, Lamar Jackson, mientras ambos equipos afrontan importantes problemas en sus respectivas líneas y en la defensa secundaria.

Novedades de los Baltimore Ravens

La gran noticia para Baltimore es que el quarterback Lamar Jackson participó plenamente en el entrenamiento y todo apunta a que será titular el domingo. Jackson se perdió los tres últimos partidos por un esguince de tobillo alto sufrido en la cuarta semana, pero su disponibilidad supone un impulso enorme para unos Ravens que buscan poner fin a una racha de dos derrotas.

Sin embargo, los Ravens afrontan graves problemas físicos en ambas líneas y en el núcleo de su defensa:

Pilares defensivos ausentes : Roquan Smith (rodilla), pieza clave de la defensa, y el safety estrella Kyle Hamilton (rodilla) se perdieron el primer entrenamiento de la semana. El safety suplente Jaylinn Hawkins (rodilla) tampoco participó.

: Roquan Smith (rodilla), pieza clave de la defensa, y el safety estrella Kyle Hamilton (rodilla) se perdieron el primer entrenamiento de la semana. El safety suplente Jaylinn Hawkins (rodilla) tampoco participó. Cambios en la línea ofensiva : Se espera que el guard novato Vega Ioane (rodilla), elegido en primera ronda, esté de baja tras sufrir un esguince del ligamento colateral medial la semana pasada contra Cincinnati. Aunque Cam Jurgens, center incorporado mediante un traspaso, ya ha regresado plenamente a la alineación, el tackle izquierdo Ronnie Stanley (dedo del pie/tobillo) y el guard John Simpson (ingle) siguen entrenándose de forma limitada.

: Se espera que el guard novato Vega Ioane (rodilla), elegido en primera ronda, esté de baja tras sufrir un esguince del ligamento colateral medial la semana pasada contra Cincinnati. Aunque Cam Jurgens, center incorporado mediante un traspaso, ya ha regresado plenamente a la alineación, el tackle izquierdo Ronnie Stanley (dedo del pie/tobillo) y el guard John Simpson (ingle) siguen entrenándose de forma limitada. Regresos alentadores: En el lado positivo, el tight end Mark Andrews (mano) y el linebacker Trey Hendrickson (dedo) completaron los entrenamientos. Además, el running back Adam Randall (cuello) ha sido designado para regresar de la lista de lesionados y se entrenó con normalidad.

Novedades de los Buffalo Bills

Los Bills regresan descansados tras su semana de descanso en la séptima jornada. Ese tiempo adicional ha permitido a varios jugadores importantes avanzar hacia su regreso, aunque la situación de una pieza clave para los bloqueos sigue siendo preocupante:

Vulnerabilidad en la línea ofensiva : El tackle derecho titular Spencer Brown (espalda) no participó en el entrenamiento, ya que sigue lidiando con los persistentes problemas de espalda que lo dejaron fuera de juego a principios de octubre.

: El tackle derecho titular Spencer Brown (espalda) no participó en el entrenamiento, ya que sigue lidiando con los persistentes problemas de espalda que lo dejaron fuera de juego a principios de octubre. Avances de una estrella ofensiva : El wide receiver estrella D.J. Moore (hombro) volvió al campo con una camiseta roja que indica que no puede participar en ejercicios de contacto. Moore se ha perdido los dos últimos partidos por un esguince de la articulación acromioclavicular, pero recibió pases de Josh Allen en ejercicios individuales, por lo que sigue encaminado a jugar el domingo.

: El wide receiver estrella D.J. Moore (hombro) volvió al campo con una camiseta roja que indica que no puede participar en ejercicios de contacto. Moore se ha perdido los dos últimos partidos por un esguince de la articulación acromioclavicular, pero recibió pases de Josh Allen en ejercicios individuales, por lo que sigue encaminado a jugar el domingo. Refuerzo para la línea defensiva : El defensive tackle Ed Oliver (rodilla) se entrenó de forma limitada. Oliver no juega desde que recibió un fuerte golpe contra los Patriots el 4 de octubre, y su regreso será vital para frenar el juego terrestre de los Ravens.

: El defensive tackle Ed Oliver (rodilla) se entrenó de forma limitada. Oliver no juega desde que recibió un fuerte golpe contra los Patriots el 4 de octubre, y su regreso será vital para frenar el juego terrestre de los Ravens. Otras situaciones destacadas : El tight end Dalton Kincaid (pecho) y el especialista en presionar al quarterback Bradley Chubb (pecho/pulgar) se entrenaron de forma limitada y llevaron camisetas que indican que no pueden participar en ejercicios de contacto. El wide receiver novato Tyrell Shavers (rodilla) también se entrenó por primera vez esta temporada, lo que abre un plazo de 21 días para su regreso desde la lista de jugadores físicamente incapacitados para jugar.

: El tight end Dalton Kincaid (pecho) y el especialista en presionar al quarterback Bradley Chubb (pecho/pulgar) se entrenaron de forma limitada y llevaron camisetas que indican que no pueden participar en ejercicios de contacto. El wide receiver novato Tyrell Shavers (rodilla) también se entrenó por primera vez esta temporada, lo que abre un plazo de 21 días para su regreso desde la lista de jugadores físicamente incapacitados para jugar. Movimientos de plantilla y sanciones: El safety C.J. Gardner-Johnson se perderá el partido por una suspensión de un encuentro impuesta por la liga, por lo que Damar Hamlin entrará en la alineación titular. Para contar con más efectivos, los Bills reincorporaron al defensive end Andre Jones Jr. y al cornerback A.J. Woods a la plantilla de prácticas y prescindieron del jugador de la línea defensiva Austin Johnson.

Buffalo Bills BUF Formulario Baltimore Ravens BAL BUF BUF BAL BAL Todos los partidos Todos los partidos Las Vegas Raiders LVR 30 33 Buffalo Bills BUF W Los Angeles Rams LA 34 37 Buffalo Bills BUF W Buffalo Bills BUF 26 29 Nueva Inglaterra Patriots NE L Buffalo Bills BUF 24 16 Los Angeles Chargers LAC W Buffalo Bills BUF 41 31 Detroit Lions DET W Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 161 Todos los partidos Todos los partidos Baltimore Ravens BAL 13 35 Cincinnati Bengals CIN L Cleveland Browns CLE 13 10 Baltimore Ravens BAL L Atlanta Falcons ATL 23 30 Baltimore Ravens BAL W Baltimore Ravens BAL 24 18 Tennessee Titans TEN W Dallas Cowboys DAL 31 34 Baltimore Ravens BAL W Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 111