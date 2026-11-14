Horario del Baltimore Ravens vs Los Angeles Chargers

Los Baltimore Ravens reciben a Los Angeles Chargers en el M&T Bank Stadium (Baltimore, Maryland) durante la semana 10 de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para el lunes 16 de noviembre a las 18:15 (CST).

Jesse Minter, entrenador de los Baltimore Ravens, se reencuentra con su antiguo mentor Jim Harbaugh en un partido entre dos franquicias que atraviesan dificultades en el Monday Night Football.

Los Ravens (4-5) recurren al quarterback Jacoby Brissett, recién incorporado, para intentar poner fin a una racha de cuatro derrotas ante Los Angeles Chargers (0-8), que aún no han ganado ningún partido.

Cómo ver el Baltimore Ravens vs Los Angeles Chargers

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Novedades de los Baltimore Ravens y Los Angeles Chargers

Novedades de los Baltimore Ravens

Situación en la posición de quarterback : Lamar Jackson estará de baja entre 6 y 10 semanas por una fractura y una luxación del pulgar. El veterano Jacoby Brissett, incorporado recientemente mediante un traspaso, será titular como quarterback tras llegar al equipo después de una racha de cuatro derrotas.

: Lamar Jackson estará de baja entre 6 y 10 semanas por una fractura y una luxación del pulgar. El veterano Jacoby Brissett, incorporado recientemente mediante un traspaso, será titular como quarterback tras llegar al equipo después de una racha de cuatro derrotas. Bajas importantes y estado de los jugadores : Se ha confirmado la baja del safety Jaylinn Hawkins (rodilla) por cuarto partido consecutivo. Otros safeties y defensores, como Kyle Hamilton y Nate Wiggins, estuvieron bajo observación a principios de semana, aunque la plantilla está relativamente al completo salvo por Jackson. El receptor Rashod Bateman (gemelo) y el guard Vega Ioane (rodilla/hombro) entrenaron con limitaciones durante la semana

: Se ha confirmado la baja del safety Jaylinn Hawkins (rodilla) por cuarto partido consecutivo. Otros safeties y defensores, como Kyle Hamilton y Nate Wiggins, estuvieron bajo observación a principios de semana, aunque la plantilla está relativamente al completo salvo por Jackson. El receptor Rashod Bateman (gemelo) y el guard Vega Ioane (rodilla/hombro) entrenaron con limitaciones durante la semana Movimientos en la plantilla : Baltimore ha incorporado recientemente a los pateadores Riley Patterson y Harrison Mevis (equipo de prácticas) en busca de estabilizar sus equipos especiales.

: Baltimore ha incorporado recientemente a los pateadores Riley Patterson y Harrison Mevis (equipo de prácticas) en busca de estabilizar sus equipos especiales. Aspectos clave en ataque y defensa: El corredor Derrick Henry (689 yardas, 8 touchdowns) sigue siendo el pilar del juego terrestre, mientras que Zay Flowers lidera el juego de recepción (614 yardas). El entrenador Jesse Minter, excoordinador defensivo de los Chargers, se enfrenta a su antiguo equipo con el objetivo de recuperarse tras un periodo en el que la defensa encajó más de 33 puntos por partido durante la racha de derrotas.

Novedades de Los Angeles Chargers

Situación en la posición de quarterback : Justin Herbert atraviesa un año complicado en el plano estadístico, con 6 pases de touchdown y 11 intercepciones.

: Justin Herbert atraviesa un año complicado en el plano estadístico, con 6 pases de touchdown y 11 intercepciones. Jugadores clave: El corredor Omarion Hampton lidera el juego terrestre, mientras que Khalil Mack y Tuli Tuipulotu son los pilares de la presión sobre el quarterback rival.

Bajas importantes y partes de entrenamiento

El receptor Ladd McConkey (espalda) y el receptor Brenen Thompson (isquiotibiales) se perdieron entrenamientos consecutivos a finales de semana.

Se ha abierto el plazo de 21 días para que el liniero ofensivo y tackle Trey Pipkins III (asuntos personales/rodilla) entrene tras su paso por la lista de lesionados, lo que podría reforzar una línea ofensiva muy mermada por las bajas en esa lista (Rashawn Slater, Tyler Biadasz, Trevor Penning).

El linebacker Daiyan Henley volvió a participar plenamente en los entrenamientos tras atender un asunto personal, después de que un insólito traspaso a Denver quedara frustrado al no superar el reconocimiento médico.

Baltimore Ravens BAL Formulario Los Angeles Chargers LAC BAL BAL LAC LAC Todos los partidos Todos los partidos Baltimore Ravens BAL 10 33 Jacksonville Jaguars JAX L Buffalo Bills BUF 36 10 Baltimore Ravens BAL L Baltimore Ravens BAL 13 35 Cincinnati Bengals CIN L Cleveland Browns CLE 13 10 Baltimore Ravens BAL L Atlanta Falcons ATL 23 30 Baltimore Ravens BAL W Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 73 Todos los partidos Todos los partidos Los Angeles Chargers LAC 22 44 Houston Texans HOU L Los Angeles Rams LA 24 9 Los Angeles Chargers LAC L Kansas City Chiefs KC 22 6 Los Angeles Chargers LAC L Los Angeles Chargers LAC 17 23 Denver Broncos DEN L Seattle Seahawks SEA 30 23 Los Angeles Chargers LAC L Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 77