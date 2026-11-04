Horario del Baltimore Ravens vs Jacksonville Jaguars

Los Baltimore Ravens reciben a los Jacksonville Jaguars en el M&T Bank Stadium (Baltimore, Maryland) en la novena semana de la temporada regular de la NFL. El partido comenzará el jueves 5 de noviembre a las 18:15 (CST).

Baltimore (4-4), último de la AFC Norte, busca poner fin a una racha de tres derrotas, pero afronta serios problemas en la posición de quarterback. Se mide a un Jacksonville (5-2) que llega en un buen momento y quiere consolidar su elevada posición en la clasificación de la AFC Sur.

Cómo ver el Baltimore Ravens vs Jacksonville Jaguars

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Novedades de los Baltimore Ravens y los Jacksonville Jaguars

El partido que abre la novena semana de la NFL en el M&T Bank Stadium enfrenta a dos equipos que atraviesan situaciones completamente opuestas debido a una crisis médica sin precedentes entre los quarterbacks de los Ravens.

Novedades de los Baltimore Ravens

La gran noticia en Baltimore es una situación inédita en la posición de quarterback. Tras perder a dos quarterbacks en la primera mitad de la derrota de la semana pasada ante Buffalo, está confirmado que el novato Joe Fagnano, que no fue elegido en el draft, será titular por primera vez en su carrera en la NFL.

Desastre en la posición de quarterback : Lamar Jackson sufrió una grave lesión en el pulgar derecho en la primera jugada ofensiva del pasado domingo y será operado. Pasará a la lista de lesionados (IR) y probablemente se perderá el resto de la temporada regular. El principal suplente, Tyler Huntley, también está de baja por una lesión de «turf toe» que le mantendrá apartado durante un periodo prolongado. El propio Fagnano ha estado jugando con una lesión de tobillo, pero completó el entrenamiento del martes. Para ganar profundidad en la plantilla, los Ravens ficharon a Kedon Slovis del equipo de prácticas de los Packers y recuperaron a Austin Reed.

: Lamar Jackson sufrió una grave lesión en el pulgar derecho en la primera jugada ofensiva del pasado domingo y será operado. Pasará a la lista de lesionados (IR) y probablemente se perderá el resto de la temporada regular. El principal suplente, Tyler Huntley, también está de baja por una lesión de «turf toe» que le mantendrá apartado durante un periodo prolongado. El propio Fagnano ha estado jugando con una lesión de tobillo, pero completó el entrenamiento del martes. Para ganar profundidad en la plantilla, los Ravens ficharon a Kedon Slovis del equipo de prácticas de los Packers y recuperaron a Austin Reed. Refuerzo para la línea ofensiva : Por fin llegan buenas noticias para la línea ofensiva. Tanto el guard derecho novato Vega Ioane (esguince del ligamento colateral medial) como el tackle izquierdo veterano Ronnie Stanley (descanso/dedo del pie/tobillo) volvieron a entrenarse con normalidad el martes. El tackle derecho Roger Rosengarten (tobillo) y el guard John Simpson (espalda) siguen entrenándose de forma limitada.

: Por fin llegan buenas noticias para la línea ofensiva. Tanto el guard derecho novato Vega Ioane (esguince del ligamento colateral medial) como el tackle izquierdo veterano Ronnie Stanley (descanso/dedo del pie/tobillo) volvieron a entrenarse con normalidad el martes. El tackle derecho Roger Rosengarten (tobillo) y el guard John Simpson (espalda) siguen entrenándose de forma limitada. Recuperación en defensa : El linebacker estrella Roquan Smith (pie) y el especialista en presionar al quarterback Trey Hendrickson (dedo/costillas) pasaron a entrenarse con normalidad el martes. El cornerback Nate Wiggins también completó el entrenamiento pese a sufrir una lesión por impacto en un nervio.

: El linebacker estrella Roquan Smith (pie) y el especialista en presionar al quarterback Trey Hendrickson (dedo/costillas) pasaron a entrenarse con normalidad el martes. El cornerback Nate Wiggins también completó el entrenamiento pese a sufrir una lesión por impacto en un nervio. Cambio en los equipos especiales: El kicker Tyler Loop (ingle derecha) ha sido incluido en la lista de lesionados. Los Ravens incorporarán a Jake Moody desde el equipo de prácticas para que se encargue de las patadas el jueves por la noche.

Novedades de los Jacksonville Jaguars

Tras imponerse con autoridad a los Colts por 42-7, los Jaguars, líderes de la AFC Sur, afrontan una semana corta marcada por dos bajas defensivas muy importantes para lo que resta de temporada.

Bajas defensivas para el resto de la temporada : El entrenador jefe Liam Coen confirmó que el destacado tackle defensivo DaVon Hamilton (rotura del cuádriceps) y el safety titular Eric Murray (codo) han sido incluidos en la lista de lesionados para lo que resta de temporada. Jacksonville tendrá que recurrir en gran medida a sus reservas, con Matt Dickerson en la línea defensiva y el joven safety Rayuan Lane III asumiendo un puesto permanente.

: El entrenador jefe Liam Coen confirmó que el destacado tackle defensivo DaVon Hamilton (rotura del cuádriceps) y el safety titular Eric Murray (codo) han sido incluidos en la lista de lesionados para lo que resta de temporada. Jacksonville tendrá que recurrir en gran medida a sus reservas, con Matt Dickerson en la línea defensiva y el joven safety Rayuan Lane III asumiendo un puesto permanente. Preocupación en el juego de carrera : El running back estrella Bhayshul Tuten, pieza clave de la ofensiva, no entrenó ni el lunes ni el martes por una lesión en el pie y el tobillo. Si Tuten no puede jugar, se espera que el veterano Chris Rodriguez Jr. asuma la mayor parte de las carreras del equipo ante Baltimore, pese a arrastrar una lesión leve en la mano.

: El running back estrella Bhayshul Tuten, pieza clave de la ofensiva, no entrenó ni el lunes ni el martes por una lesión en el pie y el tobillo. Si Tuten no puede jugar, se espera que el veterano Chris Rodriguez Jr. asuma la mayor parte de las carreras del equipo ante Baltimore, pese a arrastrar una lesión leve en la mano. Jugadores con participación limitada : Varios titulares destacados arrastran lesiones leves en esta semana corta, entre ellos el defensor de banda Travon Walker (costillas), el guard Ezra Cleveland (rodilla/tobillo), el safety Antonio Johnson (tobillo) y el cornerback Jarrian Jones (tobillo). Todos se entrenaron de forma limitada el martes.

: Varios titulares destacados arrastran lesiones leves en esta semana corta, entre ellos el defensor de banda Travon Walker (costillas), el guard Ezra Cleveland (rodilla/tobillo), el safety Antonio Johnson (tobillo) y el cornerback Jarrian Jones (tobillo). Todos se entrenaron de forma limitada el martes. En las bandas: El receptor Brian Thomas Jr. puso fin a una mala racha de dos partidos al atrapar un pase de touchdown la semana pasada, lo que consolida las excelentes opciones de Trevor Lawrence en el juego aéreo junto a un grupo de receptores en plena forma.

Baltimore Ravens BAL Formulario Jacksonville Jaguars JAX BAL BAL JAX JAX Todos los partidos Todos los partidos Buffalo Bills BUF 36 10 Baltimore Ravens BAL L Baltimore Ravens BAL 13 35 Cincinnati Bengals CIN L Cleveland Browns CLE 13 10 Baltimore Ravens BAL L Atlanta Falcons ATL 23 30 Baltimore Ravens BAL W Baltimore Ravens BAL 24 18 Tennessee Titans TEN W Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 87 Todos los partidos Todos los partidos Jacksonville Jaguars JAX 42 7 Indianapolis Colts IND W Jacksonville Jaguars JAX 31 34 Houston Texans HOU L Jacksonville Jaguars JAX 19 17 Philadelphia Eagles PHI W Cincinnati Bengals CIN 17 22 Jacksonville Jaguars JAX W Jacksonville Jaguars JAX 35 6 Nueva Inglaterra Patriots NE W Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 149

Cara a cara Empate 3 0 2 USA 1 Jacksonville Jaguars JAX 7 Baltimore Ravens BAL 23 F USA 1 Jacksonville Jaguars JAX 28 Baltimore Ravens BAL 27 F USA 1 Baltimore Ravens BAL 40 Jacksonville Jaguars JAX 14 F USA Preseason 1 Baltimore Ravens BAL 29 Jacksonville Jaguars JAX 0 F USA 1 Jacksonville Jaguars JAX 44 Baltimore Ravens BAL 7 F 126 Puntos obtenidos 93

Enlaces útiles

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