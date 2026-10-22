Horario del Atlanta Falcons vs San Francisco 49ers

25 oct 2026 - 13:00 Mercedes-Benz Stadium

Los Atlanta Falcons reciben a los San Francisco 49ers en el Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, Georgia) en la séptima jornada de la temporada regular de la NFL. El partido comenzará el domingo 25 de octubre a las 11:00 (CST).

Los 49ers (6-0) son uno de los tres únicos equipos de la NFL que siguen invictos y han anotado una media de casi 30 puntos por partido. Los Falcons intentarán evitar su cuarta derrota en casa esta temporada.

Cómo ver el Atlanta Falcons vs San Francisco 49ers

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Novedades de los Atlanta Falcons y los San Francisco 49ers

Los 49ers afrontan el partido con una larga lista de lesionados tras una semana corta, mientras que los Falcons gestionan varias situaciones importantes en la secundaria y entre sus linebackers.

Novedades de los San Francisco 49ers

Los 49ers, que siguen invictos, acumulan numerosas bajas y esperan con impaciencia su semana de descanso, la octava de la temporada. El entrenador principal Kyle Shanahan dejó fuera a un total de 10 jugadores en el primer entrenamiento sin contacto de la séptima jornada.

Los receptores : El receptor estrella Mike Evans no se entrenó debido a una tendinitis en el tendón de Aquiles y una lesión en una costilla sufrida ante Washington. Se considera muy improbable que juegue, ya que el equipo busca una recuperación a largo plazo. Deebo Samuel tampoco participó por un problema en los isquiotibiales. En el lado positivo, Christian Kirk (gemelo) completó el entrenamiento y va camino de salir de la lista de lesionados.

La línea defensiva : Nick Bosa, especialista de élite en presionar al quarterback desde el extremo de la línea defensiva, se ha perdido cuatro partidos consecutivos por una lesión en el gemelo. Aunque no participó a principios de semana, hay un cauto optimismo sobre su posible regreso a los entrenamientos más adelante esta semana. El ala defensiva Mykel Williams (rodilla) se perdió la sesión del miércoles.

Otras ausencias destacadas : El jugador de la línea ofensiva Trent Williams tuvo un día de descanso. El safety Marques Sigle (tobillo), el cornerback Upton Stout (hombro) y el linebacker Garrett Wallow (isquiotibiales) tampoco se entrenaron.

Movimientos en la plantilla : Los 49ers reincorporaron al veterano tackle defensivo Naquan Jones al equipo de prácticas después de dejarlo fuera de la plantilla activa a principios de semana.

Novedades de los Atlanta Falcons

Los Falcons buscan recuperarse de dos derrotas consecutivas bajo las órdenes del entrenador principal Kevin Stefanski y han recibido refuerzos defensivos importantes.

Refuerzo para la secundaria : Como gran noticia positiva, el cornerback de élite A.J. Terrell ha sido designado para regresar de la lista de lesionados tras cuatro semanas de ausencia por una lesión en la ingle. Participó de forma limitada el miércoles y tiene muchas posibilidades de jugar. El cornerback C.J. Henderson también volvió a entrenarse de forma limitada.

Buenas y malas noticias entre los linebackers : El prometedor linebacker novato Kendal Daniels completó sorprendentemente el entrenamiento. Daniels había sido trasladado al hospital tras una preocupante lesión en el cuello en la sexta jornada, pero ya va camino de jugar. Por el contrario, el linebacker titular Divine Deablo (antebrazo) y el cornerback Billy Bowman Jr. (isquiotibiales) no se entrenaron.

Cambios entre los quarterbacks : Los Falcons realizaron un ajuste destacado en su orden de quarterbacks al fichar al veterano Andy Dalton, con 16 años de experiencia. Dalton pasa de inmediato a ser el tercer quarterback, por detrás del titular Michael Penix Jr. y del primer suplente Tua Tagovailoa. El anterior suplente Cooper Rush fue dado de baja para dejar libre una plaza en la plantilla.

Refuerzo para presionar al quarterback : Atlanta fichó al ala defensiva Charles Snowden directamente del equipo de prácticas de los Washington Commanders para reforzar la rotación en los extremos de su línea defensiva y, como movimiento correspondiente, dio de baja al linebacker novato Bralen Trice.







