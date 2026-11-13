Horario del Atlanta Falcons vs Kansas City Chiefs
Los Atlanta Falcons reciben a los Kansas City Chiefs en el Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, Georgia) durante la semana 10 de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para el domingo 15 de noviembre a las 13:00 ET / 10:00 PT (18:00 GMT).
Aunque Kansas City (6-2) ha estado impecable en casa, su rendimiento a domicilio ha sido irregular. Andy Reid sabe que sus jugadores deben mantener la presión sobre los Broncos en lo alto de la AFC Oeste.
Pese a ocupar el último puesto de la NFC Sur, Atlanta (3-6) aún tiene muchas opciones de acabar primero en la división, aunque querrá poner fin a su racha de derrotas cuanto antes.
Cómo ver el Atlanta Falcons vs Kansas City Chiefs
En Estados Unidos:
CBS / Paramount+ / Fubo
En el Reino Unido:
DAZN Game Pass / 5Action
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Novedades de los Atlanta Falcons y los Kansas City Chiefs
Novedades de los Atlanta Falcons
- Cambios antes del cierre del mercado de traspasos: Los Falcons hicieron cambios importantes en su plantilla justo antes del cierre del mercado: traspasaron al safety Jessie Bates III, elegido tres veces All-Pro, a los Jacksonville Jaguars y enviaron al center Ryan Neuzil a los Baltimore Ravens a cambio del guard Andrew Vorhees.
- Nuevos titulares: DeMarcco Hellams ocupará el puesto de safety titular que dejó Bates y Corey Levin asumirá el de center titular.
- Cambios en la posición de kicker: Atlanta prescindió del veterano kicker Nick Folk y fichó a Jake Moody del equipo de prácticas de los Baltimore Ravens
- Parte médico: El defensive tackle Gervon Dexter Sr. (enfermedad) y el linebacker Kendal Daniels (tendón de Aquiles) participaron de forma limitada en los entrenamientos, mientras que el edge rusher James Pearce Jr. (espalda) y el defensive end Cameron Thomas (ingle) volvieron a entrenarse de forma limitada. El linebacker Divine Deablo (antebrazo) no participó.
Novedades de los Kansas City Chiefs
- Debut de Josh Downs: Kansas City incorporó al wide receiver Josh Downs procedente de los Indianapolis Colts y se espera que debute con los Chiefs esta semana.
- Estado de Patrick Mahomes: Mahomes no sufrió daños estructurales en el codo del brazo con el que lanza tras recibir un golpe contra los Jets, completó los entrenamientos y todo apunta a que será titular.
- Parte médico: El right tackle titular Jaylon Moore (tobillo) y el defensive tackle novato Peter Woods (cuello) se perdieron entrenamientos consecutivos. El defensive tackle Omarr Norman-Lott (rodilla) sigue entrenándose de forma limitada y el right tackle Jawaan Taylor descansó el jueves (NIR).
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