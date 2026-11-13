Horario del Atlanta Falcons vs Kansas City Chiefs

Los Atlanta Falcons reciben a los Kansas City Chiefs en el Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, Georgia) durante la semana 10 de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para el domingo 15 de noviembre a las 13:00 ET / 10:00 PT (18:00 GMT).

Aunque Kansas City (6-2) ha estado impecable en casa, su rendimiento a domicilio ha sido irregular. Andy Reid sabe que sus jugadores deben mantener la presión sobre los Broncos en lo alto de la AFC Oeste.

Pese a ocupar el último puesto de la NFC Sur, Atlanta (3-6) aún tiene muchas opciones de acabar primero en la división, aunque querrá poner fin a su racha de derrotas cuanto antes.

Cómo ver el Atlanta Falcons vs Kansas City Chiefs

En Estados Unidos:

CBS / Paramount+ / Fubo

En el Reino Unido:

DAZN Game Pass / 5Action

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Novedades de los Atlanta Falcons y los Kansas City Chiefs

Novedades de los Atlanta Falcons

Cambios antes del cierre del mercado de traspasos : Los Falcons hicieron cambios importantes en su plantilla justo antes del cierre del mercado: traspasaron al safety Jessie Bates III, elegido tres veces All-Pro, a los Jacksonville Jaguars y enviaron al center Ryan Neuzil a los Baltimore Ravens a cambio del guard Andrew Vorhees.

: Los Falcons hicieron cambios importantes en su plantilla justo antes del cierre del mercado: traspasaron al safety Jessie Bates III, elegido tres veces All-Pro, a los Jacksonville Jaguars y enviaron al center Ryan Neuzil a los Baltimore Ravens a cambio del guard Andrew Vorhees. Nuevos titulares : DeMarcco Hellams ocupará el puesto de safety titular que dejó Bates y Corey Levin asumirá el de center titular.

: DeMarcco Hellams ocupará el puesto de safety titular que dejó Bates y Corey Levin asumirá el de center titular. Cambios en la posición de kicker : Atlanta prescindió del veterano kicker Nick Folk y fichó a Jake Moody del equipo de prácticas de los Baltimore Ravens

: Atlanta prescindió del veterano kicker Nick Folk y fichó a Jake Moody del equipo de prácticas de los Baltimore Ravens Parte médico: El defensive tackle Gervon Dexter Sr. (enfermedad) y el linebacker Kendal Daniels (tendón de Aquiles) participaron de forma limitada en los entrenamientos, mientras que el edge rusher James Pearce Jr. (espalda) y el defensive end Cameron Thomas (ingle) volvieron a entrenarse de forma limitada. El linebacker Divine Deablo (antebrazo) no participó.

Novedades de los Kansas City Chiefs

Debut de Josh Downs : Kansas City incorporó al wide receiver Josh Downs procedente de los Indianapolis Colts y se espera que debute con los Chiefs esta semana.

: Kansas City incorporó al wide receiver Josh Downs procedente de los Indianapolis Colts y se espera que debute con los Chiefs esta semana. Estado de Patrick Mahomes : Mahomes no sufrió daños estructurales en el codo del brazo con el que lanza tras recibir un golpe contra los Jets, completó los entrenamientos y todo apunta a que será titular.

: Mahomes no sufrió daños estructurales en el codo del brazo con el que lanza tras recibir un golpe contra los Jets, completó los entrenamientos y todo apunta a que será titular. Parte médico: El right tackle titular Jaylon Moore (tobillo) y el defensive tackle novato Peter Woods (cuello) se perdieron entrenamientos consecutivos. El defensive tackle Omarr Norman-Lott (rodilla) sigue entrenándose de forma limitada y el right tackle Jawaan Taylor descansó el jueves (NIR).

Atlanta Falcons ATL Formulario Kansas City Chiefs KC ATL ATL KC KC Todos los partidos Todos los partidos Atlanta Falcons ATL 17 34 Cincinnati Bengals CIN L Tampa Bay Buccaneers TB 16 0 Atlanta Falcons ATL L Atlanta Falcons ATL 29 20 San Francisco 49ers SF W Atlanta Falcons ATL 23 31 Chicago Bears CHI L Atlanta Falcons ATL 23 30 Baltimore Ravens BAL L Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 92 Todos los partidos Todos los partidos Kansas City Chiefs KC 35 12 Nueva York Jets NYJ W Denver Broncos DEN 28 24 Kansas City Chiefs KC L Seattle Seahawks SEA 20 3 Kansas City Chiefs KC L Kansas City Chiefs KC 22 6 Los Angeles Chargers LAC W Las Vegas Raiders LVR 27 30 Kansas City Chiefs KC W Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 114

Cara a cara Empate 1 0 4 USA 1 Atlanta Falcons ATL 17 Kansas City Chiefs KC 22 F USA 1 Kansas City Chiefs KC 17 Atlanta Falcons ATL 14 F USA Preseason 1 Atlanta Falcons ATL 14 Kansas City Chiefs KC 28 F USA 1 Atlanta Falcons ATL 28 Kansas City Chiefs KC 29 F USA 1 Kansas City Chiefs KC 24 Atlanta Falcons ATL 40 F 113 Puntos obtenidos 120

Enlaces útiles

AFC Este: Buffalo Bills | Miami Dolphins | New England Patriots | New York Jets

NFC Este: Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles | New York Giants | Washington Commanders

AFC Norte: Baltimore Ravens | Cleveland Browns | Cincinnati Bengals | Pittsburgh Steelers

NFC Norte: Chicago Bears | Detroit Lions | Green Bay Packers | Minnesota Vikings

AFC Sur: Houston Texans | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans

NFC Sur: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers

AFC Oeste: Denver Broncos | Kansas City Chiefs | Las Vegas Raiders | Los Angeles Chargers

NFC Oeste: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks