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New York Jets v Kansas City ChiefsGetty Images Sport
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Cómo ver en directo el partido de la NFL entre Atlanta Falcons y Kansas City Chiefs: ¡duelo de corredores, Bijan Robinson contra Kenneth Walker III! Retransmisiones por internet, canales de televisión y hora de inicio

Atlanta Falcons vs Kansas City Chiefs
USA 1

Cómo ver el partido de la NFL entre los Atlanta Falcons y los Kansas City Chiefs: hora de inicio y novedades de los equipos

Horario del Atlanta Falcons vs Kansas City Chiefs

Los Atlanta Falcons reciben a los Kansas City Chiefs en el Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, Georgia) durante la semana 10 de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para el domingo 15 de noviembre a las 13:00 ET / 10:00 PT (18:00 GMT).

Aunque Kansas City (6-2) ha estado impecable en casa, su rendimiento a domicilio ha sido irregular. Andy Reid sabe que sus jugadores deben mantener la presión sobre los Broncos en lo alto de la AFC Oeste.

Pese a ocupar el último puesto de la NFC Sur, Atlanta (3-6) aún tiene muchas opciones de acabar primero en la división, aunque querrá poner fin a su racha de derrotas cuanto antes.

Cómo ver el Atlanta Falcons vs Kansas City Chiefs

En Estados Unidos:

CBS / Paramount+ / Fubo

En el Reino Unido:

DAZN Game Pass / 5Action

Cómo verlo desde cualquier lugar con una VPN

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Novedades de los Atlanta Falcons y los Kansas City Chiefs

Novedades de los Atlanta Falcons

  • Cambios antes del cierre del mercado de traspasos: Los Falcons hicieron cambios importantes en su plantilla justo antes del cierre del mercado: traspasaron al safety Jessie Bates III, elegido tres veces All-Pro, a los Jacksonville Jaguars y enviaron al center Ryan Neuzil a los Baltimore Ravens a cambio del guard Andrew Vorhees.
  • Nuevos titulares: DeMarcco Hellams ocupará el puesto de safety titular que dejó Bates y Corey Levin asumirá el de center titular.
  • Cambios en la posición de kicker: Atlanta prescindió del veterano kicker Nick Folk y fichó a Jake Moody del equipo de prácticas de los Baltimore Ravens
  • Parte médico: El defensive tackle Gervon Dexter Sr. (enfermedad) y el linebacker Kendal Daniels (tendón de Aquiles) participaron de forma limitada en los entrenamientos, mientras que el edge rusher James Pearce Jr. (espalda) y el defensive end Cameron Thomas (ingle) volvieron a entrenarse de forma limitada. El linebacker Divine Deablo (antebrazo) no participó.

Novedades de los Kansas City Chiefs

  • Debut de Josh Downs: Kansas City incorporó al wide receiver Josh Downs procedente de los Indianapolis Colts y se espera que debute con los Chiefs esta semana.
  • Estado de Patrick Mahomes: Mahomes no sufrió daños estructurales en el codo del brazo con el que lanza tras recibir un golpe contra los Jets, completó los entrenamientos y todo apunta a que será titular.
  • Parte médico: El right tackle titular Jaylon Moore (tobillo) y el defensive tackle novato Peter Woods (cuello) se perdieron entrenamientos consecutivos. El defensive tackle Omarr Norman-Lott (rodilla) sigue entrenándose de forma limitada y el right tackle Jawaan Taylor descansó el jueves (NIR).
Atlanta Falcons
ATL

Formulario

Kansas City Chiefs
KC

Todos los partidos

Atlanta Falcons
ATL
17
34
Cincinnati Bengals
CIN
L
Tampa Bay Buccaneers
TB
16
0
Atlanta Falcons
ATL
L
Atlanta Falcons
ATL
29
20
San Francisco 49ers
SF
W
Atlanta Falcons
ATL
23
31
Chicago Bears
CHI
L
Atlanta Falcons
ATL
23
30
Baltimore Ravens
BAL
L
Partidos jugados5
Puntos obtenidos92

Todos los partidos

Kansas City Chiefs
KC
35
12
Nueva York Jets
NYJ
W
Denver Broncos
DEN
28
24
Kansas City Chiefs
KC
L
Seattle Seahawks
SEA
20
3
Kansas City Chiefs
KC
L
Kansas City Chiefs
KC
22
6
Los Angeles Chargers
LAC
W
Las Vegas Raiders
LVR
27
30
Kansas City Chiefs
KC
W
Partidos jugados5
Puntos obtenidos114

Cara a cara

Atlanta Falcons
Empate
Kansas City Chiefs
1
0
4
USA 1
Atlanta Falcons badge
Atlanta Falcons
ATL
17
Kansas City Chiefs badge
Kansas City Chiefs
KC
22
F
USA 1
Kansas City Chiefs badge
Kansas City Chiefs
KC
17
Atlanta Falcons badge
Atlanta Falcons
ATL
14
F
USA Preseason 1
Atlanta Falcons badge
Atlanta Falcons
ATL
14
Kansas City Chiefs badge
Kansas City Chiefs
KC
28
F
USA 1
Atlanta Falcons badge
Atlanta Falcons
ATL
28
Kansas City Chiefs badge
Kansas City Chiefs
KC
29
F
USA 1
Kansas City Chiefs badge
Kansas City Chiefs
KC
24
Atlanta Falcons badge
Atlanta Falcons
ATL
40
F
113Puntos obtenidos120

Enlaces útiles

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AFC Sur: Houston Texans | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans

NFC Sur: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers

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NFC Oeste: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks

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