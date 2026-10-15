Horario del Atlanta Falcons vs Chicago Bears

18 oct 2026 - 13:00 Mercedes-Benz Stadium

Los Atlanta Falcons reciben a los Chicago Bears en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, en la sexta semana de la temporada regular de la NFL. El partido comenzará el domingo 18 de octubre a las 11:00 (CST).

Los Falcons llevan un balance de 2-3, pero sus dos victorias de esta temporada han llegado fuera de casa. Los Bears, con un balance de 3-2, buscan recuperarse de una dura derrota ante sus rivales de la NFC Norte, los Green Bay Packers.

Cómo ver el Atlanta Falcons vs Chicago Bears

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Novedades de los Atlanta Falcons y los Chicago Bears

Novedades de los Atlanta Falcons

Los Falcons (2-3) buscan recuperarse de una dolorosa derrota por 30-23 en la prórroga ante los Baltimore Ravens. Su principal prioridad ha sido seguir la evolución de la salud de su quarterback novato.

Michael Penix Jr. (QB) : Tras abandonar el partido contra Baltimore al final del último cuarto por una lesión en las costillas, lo que llevó a Tua Tagovailoa a jugar en la prórroga, Penix completó una sesión de entrenamiento. El entrenador principal, Kevin Stefanski, afirmó que espera que Penix sea titular si no sufre ningún contratiempo.

Jake Matthews (LT) : Participó plenamente pese a arrastrar unas leves molestias en la ingle.

Za'Darius Smith (DE) y Divine Deablo (LB) : Ambos tuvieron una participación limitada en el entrenamiento. Smith se recupera de una lesión en el cuello y una conmoción cerebral, mientras que Deablo trata de superar una distensión en los isquiotibiales.

C.J. Henderson (CB) : No participó en el entrenamiento de mitad de semana debido a una lesión en la ingle.

Movimiento en la plantilla : El linebacker Yasir Abdullah fue incluido en la lista de lesionados por una lesión en los isquiotibiales, lo que llevó al equipo a incorporar al safety Jammie Robinson a la plantilla activa.

Novedades de los Chicago Bears

Los Bears (3-2) viajan a Atlanta con importantes problemas de profundidad de plantilla en defensa, pero con un refuerzo importante en ataque.

Caleb Williams (QB) : Después de perderse los últimos tres partidos por una distensión de grado 2 en los isquiotibiales, Williams participó plenamente en los entrenamientos sin contacto de mitad de semana. El cuerpo técnico del entrenador principal Ben Johnson prepara su esperado regreso al equipo titular.

Kyler Gordon (DB) : Se entrenó con normalidad y está en disposición de salir de la lista de jugadores físicamente incapacitados para jugar tras una lesión en el gemelo.

Problemas en la presión al quarterback : Es muy poco probable que el jugador de la línea defensiva Dayo Odeyingbo juegue tras sufrir una lesión en el cuádriceps. Para agravar el problema, la NFL ha suspendido dos partidos sin sueldo al defensive end titular Montez Sweat, lo que deja a los Bears con pocas opciones para presionar desde los extremos de la línea defensiva. Se espera que el suplente Austin Booker juegue más acciones.

T.J. Edwards (LB) y Kyle Monangai (RB) : Ambos figuraron como ausentes en las estimaciones de participación en los entrenamientos de mitad de semana por problemas en los isquiotibiales y en un dedo del pie y el pulgar, respectivamente. D'Andre Swift asumirá una mayor carga de trabajo en el juego de carrera si Monangai sigue de baja.







