Hora del inicio del Atlanta Falcons vs Baltimore Ravens

11 oct 2026 - 20:20 Mercedes-Benz Stadium

Los Atlanta Falcons reciben a los Baltimore Ravens en el Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, Georgia), durante la Semana 5 de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para comenzar el domingo 11 de octubre a las 18:20 (CST).

Los Falcons se han recuperado tras un mal inicio de temporada, con dos victorias consecutivas para ponerse 2-2. Los Ravens (3-1) también buscan encadenar un tercer triunfo seguido.

Cómo ver el Atlanta Falcons vs Baltimore Ravens

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Noticias de los equipos del Atlanta Falcons vs Baltimore Ravens

Noticias del equipo de los Baltimore Ravens

El entrenador jefe Jesse Minter confirmó que los Ravens tendrán que apoyarse en la profundidad de su plantilla, ya que las lesiones han golpeado con dureza ambos lados del balón.

Quarterback : Con Lamar Jackson de baja después de lesionarse el tobillo en la Semana 4 contra Tennessee, Tyler Huntley será el titular.

Línea ofensiva y tight end : El recién incorporado center Cam Jurgens es BAJA por una conmoción cerebral. Con los también jugadores de la línea interior Danny Pinter y Ethan Pocic ya en la lista de lesionados, el rookie de primera ronda Vega Ioane apunta a ser titular en un puesto crucial como center. El guard Andrew Vorhees (pie) es duda. Para agravar sus problemas de bloqueo, el tight end Durham Smythe fue declarado recientemente baja para toda la temporada por una lesión en el tendón de Aquiles.

Defensa y pass rush : El destacado outside linebacker Trey Hendrickson es BAJA tras un procedimiento en un dedo roto. En la secundaria, el cornerback estrella Marlon Humphrey (isquiotibiales/pantorrilla) y el wide receiver Zay Flowers (pie) figuran ambos como duda.

Noticias del equipo de los Atlanta Falcons

Los Falcons de Michael Penix Jr., que atraviesa un gran momento tras guiar al equipo a 80 puntos en sus dos últimas titularidades, llegan al partido relativamente sanos, pero deben tomar decisiones de última hora sobre algunos pilares defensivos.

Línea ofensiva : Hay noticias muy positivas para el lado izquierdo de la línea. Jake Matthews (ingle), un auténtico hierro que no se pierde una titularidad, regresó a los entrenamientos completos el viernes. Aunque oficialmente figura como duda, se espera ampliamente que mantenga viva su racha de 200 partidos consecutivos.

Defensa y pass rush : El edge rusher Za'Darius Smith sigue en el protocolo de conmoción cerebral y es duda después de salir prematuramente del partido de la semana pasada. El linebacker Yasir Abdullah está completamente descartado por una lesión en los isquiotibiales. También está en el aire la profundidad adicional en la posición de linebacker y en defensa, con Divine Deablo (isquiotibiales) y Samson Ebukam (isquiotibiales) ambos con la designación de duda.







