Horario del Arizona Cardinals vs Los Angeles Rams

Los Arizona Cardinals reciben a Los Angeles Rams en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, en un duelo entre equipos de la NFC Oeste correspondiente a la semana 10 de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para el domingo 15 de noviembre a las 14:05 (CST).

El quarterback novato de los Cardinals (3-6), Carson Beck, se prepara para ser titular por primera vez en la NFL con un equipo de Arizona mermado por las lesiones, que busca poner fin a una racha de 10 derrotas consecutivas en casa.

Los Rams (5-4), también con numerosas bajas, aspiran a ampliar a cuatro su racha de tres victorias consecutivas y a resarcirse de la sorprendente derrota (18-16) ante los Cardinals en la semana 6.

Cómo ver el Arizona Cardinals vs Los Angeles Rams

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Noticias de los Arizona Cardinals y Los Angeles Rams

Ambas plantillas llegan a la semana 10 muy mermadas por las lesiones. Las principales noticias son el debut como titular de un quarterback novato en Arizona y la inclusión de un receptor All-Pro en la lista de lesionados de Los Ángeles.

Noticias de los Arizona Cardinals

Reorganización en la posición de quarterback : Carson Beck, novato elegido en la tercera ronda, será titular por primera vez en un partido de temporada regular de la NFL después de que el veterano Gardner Minshew ingresara en la lista de lesionados por una lesión de codo que le hará perderse el resto de la temporada. Arizona también traspasó la semana pasada al anterior titular, Jacoby Brissett, a los Baltimore Ravens. Para contar con más efectivos por detrás de Beck, los Cardinals ficharon al veterano Josh Johnson, de 40 años y con una larga trayectoria en distintos equipos, e incorporaron a Joey Aguilar desde el equipo de prácticas de los Jacksonville Jaguars.

: Carson Beck, novato elegido en la tercera ronda, será titular por primera vez en un partido de temporada regular de la NFL después de que el veterano Gardner Minshew ingresara en la lista de lesionados por una lesión de codo que le hará perderse el resto de la temporada. Arizona también traspasó la semana pasada al anterior titular, Jacoby Brissett, a los Baltimore Ravens. Para contar con más efectivos por detrás de Beck, los Cardinals ficharon al veterano Josh Johnson, de 40 años y con una larga trayectoria en distintos equipos, e incorporaron a Joey Aguilar desde el equipo de prácticas de los Jacksonville Jaguars. Bajas entre los receptores : Michael Wilson, principal receptor de Arizona, ingresó en la lista de lesionados por una lesión de cuello sufrida ante Seattle en la semana 9 que le hará perderse el resto de la temporada. Con Kendrick Bourne y Jalen Brooks ya descartados para lo que queda de año, los Cardinals dependerán de un grupo de receptores formado para la ocasión por Simi Fehoko, Reggie Virgil, Harrison Wallace III y Devin Duvernay. El ala cerrada Trey McBride sigue siendo la referencia del juego de pase tras registrar al menos siete recepciones en 11 partidos consecutivos.

: Michael Wilson, principal receptor de Arizona, ingresó en la lista de lesionados por una lesión de cuello sufrida ante Seattle en la semana 9 que le hará perderse el resto de la temporada. Con Kendrick Bourne y Jalen Brooks ya descartados para lo que queda de año, los Cardinals dependerán de un grupo de receptores formado para la ocasión por Simi Fehoko, Reggie Virgil, Harrison Wallace III y Devin Duvernay. El ala cerrada Trey McBride sigue siendo la referencia del juego de pase tras registrar al menos siete recepciones en 11 partidos consecutivos. Problemas en la línea ofensiva y la defensa: El center Hjalte Froholdt se ha perdido dos entrenamientos consecutivos mientras sigue el protocolo por conmoción cerebral, por lo que Hayden Conner apunta a ser titular en esa posición. El guard Jon Gaines II (tobillo) también sigue de baja, mientras que el tackle izquierdo Jayden Williams (rodilla) entrena con limitaciones. En defensa, el linebacker exterior Josh Sweat (hombro), el liniero defensivo Darius Robinson (muñeca), el tackle defensivo Roy Lopez (dedo del pie/tobillo) y el safety Andrew Wingard (ingle) se perdieron el entrenamiento del jueves. El corredor Bam Knight superó el protocolo por conmoción cerebral y pudo entrenarse sin limitaciones.

Noticias de Los Angeles Rams

Puka Nacua ingresa en la lista de lesionados : El receptor All-Pro Puka Nacua ingresó el jueves en la lista de lesionados tras sufrir esguinces de los ligamentos colaterales medial y posterior, además de una lesión en el dedo gordo del pie conocida como «turf toe», en la última jugada ofensiva de la victoria de la semana 9 ante Washington. Se perderá al menos cuatro partidos.

: El receptor All-Pro Puka Nacua ingresó el jueves en la lista de lesionados tras sufrir esguinces de los ligamentos colaterales medial y posterior, además de una lesión en el dedo gordo del pie conocida como «turf toe», en la última jugada ofensiva de la victoria de la semana 9 ante Washington. Se perderá al menos cuatro partidos. Escasez de receptores y movimientos en la plantilla : Con Davante Adams (isquiotibiales) a punto de perderse su cuarto partido consecutivo y Jordan Whittington de baja, los Rams ascendieron al receptor Brennan Presley del equipo de prácticas a la plantilla activa y ficharon a Tyler Scott para el equipo de prácticas. El quarterback Matthew Stafford se entrenó sin limitaciones pese a arrastrar molestias en el codo derecho.

: Con Davante Adams (isquiotibiales) a punto de perderse su cuarto partido consecutivo y Jordan Whittington de baja, los Rams ascendieron al receptor Brennan Presley del equipo de prácticas a la plantilla activa y ficharon a Tyler Scott para el equipo de prácticas. El quarterback Matthew Stafford se entrenó sin limitaciones pese a arrastrar molestias en el codo derecho. Lesiones en defensa y entre los alas cerradas: La presión al quarterback de los Rams, liderada por Aaron Donald y Myles Garrett, que entrena con limitaciones por un problema de rodilla, sigue siendo su principal fortaleza. Sin embargo, la secundaria defensiva y el grupo de alas cerradas están castigados por las lesiones. El cornerback Trent McDuffie (espalda), el safety Kam Curl (dedo del pie), el guard izquierdo Steve Avila (isquiotibiales) y los alas cerradas Tyler Higbee (enfermedad), Davis Allen (oblicuo) y Terrance Ferguson (tobillo/isquiotibiales) se perdieron el entrenamiento del jueves.

Arizona Cardinals ARZ Formulario Los Angeles Rams LA ARZ ARZ LA LA Todos los partidos Todos los partidos Seattle Seahawks SEA 17 3 Arizona Cardinals ARZ L Dallas Cowboys DAL 30 33 Arizona Cardinals ARZ W Arizona Cardinals ARZ 16 30 Denver Broncos DEN L Los Angeles Rams LA 16 18 Arizona Cardinals ARZ W Arizona Cardinals ARZ 21 45 Detroit Lions DET L Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 91 Todos los partidos Todos los partidos Washington Commanders WAS 13 20 Los Angeles Rams LA W Los Angeles Rams LA 24 9 Los Angeles Chargers LAC W Las Vegas Raiders LVR 21 35 Los Angeles Rams LA W Los Angeles Rams LA 16 18 Arizona Cardinals ARZ L Los Angeles Rams LA 34 37 Buffalo Bills BUF L Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 129