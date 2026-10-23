Horario del Arizona Cardinals vs Denver Broncos

25 oct 2026 - 16:05 State Farm Stadium

Los Arizona Cardinals reciben a los Denver Broncos en el State Farm Stadium (Glendale, Arizona), en la séptima semana de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para el domingo 25 de octubre a las 16:05 ET / 13:05 PT (20:05 GMT).

Los Cardinals (2-4) son, junto con otro equipo, los que más puntos han encajado en la NFL (178 en 6 partidos) y aún no han ganado en casa esta temporada. Detroit (4-2) llega a Arizona con el objetivo de sumar su tercera victoria consecutiva.

Cómo ver el Arizona Cardinals vs Denver Broncos

En Estados Unidos:

CBS / Paramount+ / Fubo

En el Reino Unido:

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Novedades de los Arizona Cardinals y los Denver Broncos

Ambos equipos llegan a la séptima semana pendientes de bajas importantes en defensa y en su grupo de corredores tras los exigentes partidos de la sexta semana.

Novedades de los Arizona Cardinals

Los Cardinals dieron la sorpresa la semana pasada al imponerse por 18-16 a Los Angeles Rams, pero la victoria tuvo un alto coste: cinco titulares no participaron en el entrenamiento del jueves.

Juego de carrera : Se espera que Jeremiyah Love (tobillo), destacado corredor novato y tercer elegido del draft de 2026, se pierda su segundo partido consecutivo. Todo apunta a que Tyler Allgeier y Zonovan «Bam» Knight volverán a repartirse las jugadas de carrera.

Mariscales de campo : Jacoby Brissett sigue siendo el titular indiscutible. Sin embargo, Carson Beck (espalda), tercer mariscal de campo, está de baja.

Preocupaciones en defensa : El safety estrella Budda Baker se perdió dos entrenamientos consecutivos por una combinación de una lesión en la ingle y una enfermedad, aunque mantiene el optimismo sobre sus posibilidades de jugar. El safety Dewey Wingard (rodilla) y el liniero defensivo Walter Nolen III (tobillo) tampoco participaron el jueves.

Novedades en la secundaria : El cornerback Max Melton (rodilla) pasó a figurar como no participante en el entrenamiento del jueves. La nota positiva fue el regreso a los entrenamientos del cornerback Garrett Williams (rodilla), mientras que el safety Wydett Williams Jr. (conmoción cerebral) progresó hasta participar de forma limitada.

Novedades de los Denver Broncos

Los Broncos vienen de una agotadora victoria por 17-14 en la prórroga ante los Seattle Seahawks y siguen de cerca los plazos de recuperación de varios jugadores importantes de la defensa.

Refuerzo para la secundaria : El cornerback All-Pro Pat Surtain II (tobillo) volvió a entrenarse esta semana, aunque de forma limitada. Si bien existe la posibilidad de que descanse hasta la octava semana para recuperarse por completo, su regreso a los entrenamientos es muy alentador. El cornerback Riley Moss (costillas) ya participó plenamente en el entrenamiento.

Refuerzos entre los corredores : El corredor novato Jonah Coleman (tobillo) se entrenó sin limitaciones tras pasar un tiempo en la lista de lesionados por un esguince en la parte alta del tobillo. En cambio, Tyler Badie (pulgar) sigue de baja.

Línea defensiva y presión exterior : El linebacker exterior Jonah Elliss (tobillo) no se entrenó, y Sean Payton dio a entender que podría acabar en la lista de lesionados de corta duración. El safety Talanoa Hufanga (tobillo) también sigue de baja y se espera que se pierda el partido de esta semana. El receptor estrella Jaylen Waddle (pecho) participó de forma limitada en el entrenamiento.

Enlaces útiles

AFC Este: Buffalo Bills | Miami Dolphins | New England Patriots | New York Jets

NFC Este: Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles | New York Giants | Washington Commanders

AFC Norte:Baltimore Ravens | Cleveland Browns | Cincinnati Bengals | Pittsburgh Steelers

NFC Norte: Chicago Bears | Detroit Lions | Green Bay Packers | Minnesota Vikings

AFC Sur: Houston Texans | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans

NFC Sur: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers

AFC Oeste: Denver Broncos | Kansas City Chiefs | Las Vegas Raiders | Los Angeles Chargers

NFC Oeste: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks