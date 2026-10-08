Cómo ver en directo el partido de la NFL en Londres entre Jacksonville Jaguars y Philadelphia Eagles: streaming online, canales de TV y hora de inicio

Hora del Jacksonville Jaguars vs. Philadelphia Eagles

11 oct 2026 - 09:30 Tottenham Hotspur Stadium

Los Jacksonville Jaguars reciben a los Philadelphia Eagles en el Tottenham Hotspur Stadium (Londres, Reino Unido), durante la Semana 5 de la temporada regular de la NFL. Es el cuarto enfrentamiento de la NFL International Series 2026, después de los recientes partidos en Londres, Melbourne (Australia) y Río de Janiero (Brasil). El partido está programado para comenzar el domingo 11 de octubre a las 07:30 (CST).

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Noticias de los equipos de Jacksonville Jaguars vs. Philadelphia Eagles

Noticias de los Philadelphia Eagles

Los Eagles han quedado muy mermados por una dura serie de contratiempos médicos y salidas repentinas de la plantilla durante la última semana.

La crisis de los running backs : El running back superestrella Saquon Barkley (isquiotibiales) no se entrenó el miércoles y es muy poco probable que juegue en Londres. La situación en el backfield empeoró drásticamente después de que el suplente Tank Bigsby sufriera una lesión en el músculo core que requirió cirugía y fuera colocado en la lista de lesionados (IR). Esto deja al rookie Will Shipley como el único running back sano en la plantilla activa, obligando a los Eagles a valorar movimientos en el practice squad, como subir a Dameon Pierce o Carson Steele.

Revolución en la línea ofensiva : El frente ofensivo está en crisis. El right tackle y futuro miembro del Hall of Fame Lane Johnson anunció de forma sorprendente su retirada el martes por motivos familiares y de salud mental. Además, el center Cam Jurgens fue traspasado recientemente a los Baltimore Ravens, y el center rookie Drew Kendall (rodilla) no se entrenó el miércoles. El guard de primer nivel Landon Dickerson también está lidiando con problemas de salud. Se espera que Markell Bell ocupe el puesto de right tackle.

Receivers y tight ends : El wide receiver coprotagonista DeVonta Smith (isquiotibiales) no se entrenó el miércoles y sigue siendo muy duda. El receptor Hollywood Brown (tobillo) también está de baja. La nota positiva es que el tight end estrella Dallas Goedert (rodilla) regresó de forma limitada a los entrenamientos después de perderse las dos últimas semanas.

Acumulación de problemas defensivos : El linebacker líder Zack Baun (conmoción cerebral) y el destacado cornerback rookie Quinyon Mitchell (rodilla) pudieron entrenarse ambos de forma limitada el miércoles, lo que ofrece esperanza de que puedan jugar. Sin embargo, los linebackers Jihaad Campbell (rodilla) y Jonathan Greenard (tobillo), junto con el safety Marcus Epps (ingle), no se entrenaron.

Noticias de los Jacksonville Jaguars

En marcado contraste, los Jaguars llegan a su casa favorita lejos de casa con un parte de lesiones muy estable y mínimo.

Pequeñas molestias defensivas : Jacksonville incluyó a algunos nombres destacados como "limitados" el miércoles, gestionando principalmente la profundidad más que lesiones graves. Entre ellos están el defensive end Josh Hines-Allen (ingle), el nose tackle DaVon Hamilton (pie) y los cornerbacks Jarrian Jones (pie) y Montaric Brown (isquiotibiales).

Ajustes en la secundaria : El safety Eric Murray no se entrenó el miércoles mientras se recupera de una conmoción cerebral. El wide receiver Jakobi Meyers (pulgar) participó plenamente.

Estabilidad en el núcleo : El ataque de los Jaguars se mantiene completamente sano. Trevor Lawrence está encontrando un gran ritmo bajo el coordinador ofensivo Liam Coen, apoyado por un juego terrestre notablemente consistente liderado por Bhayshul Tuten. Con la mejor defensa de la NFL, permitiendo solo 9 puntos en las primeras mitades en toda la temporada, una plantilla de Jaguars completamente intacta llega como clara favorita por 7 puntos en Londres.







