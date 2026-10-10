Hora del inicio de Arizona Cardinals vs Detroit Lions

11 oct 2026 - 16:25 State Farm Stadium

Los Arizona Cardinals reciben a los Detroit Lions en el State Farm Stadium (Glendale, Arizona), durante la Semana 5 de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para comenzar el domingo 11 de octubre a las 11:00 (CST).

A pesar de ganar en el estreno de la temporada, los Cardinals ahora están 1-3 y ocupan el último puesto de la NFC West. Los Lions están 2-2, pero todavía no han ganado fuera de casa.

Cómo ver Arizona Cardinals vs Detroit Lions

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Noticias de los equipos de Arizona Cardinals vs Detroit Lions

Los Cardinals y los Lions llegan a este partido buscando una reacción crucial, aunque ambas defensas están muy mermadas, algo que se espera que marque la estrategia del encuentro.

Noticias de los Detroit Lions

Los Lions han descartado oficialmente a cuatro jugadores. Aunque el safety Brian Branch y el center Cade Mays volvieron a entrenarse de forma limitada esta semana tras largas ausencias por lesión, el cuerpo técnico está optando por un enfoque cauteloso antes de su próxima semana de descanso.

Análisis de impacto : Aunque Brian Branch está oficialmente descartado, su regreso a los entrenamientos indica que probablemente reaparezca justo después de la semana de descanso contra los Packers. El liniero defensivo Tyleik Williams figura como cuestionable por una contusión en el pie sufrida contra los Panthers, pero declaró explícitamente: "Estoy listo para jugar", y espera estar disponible. El pass rusher DJ Wonnum (espalda) no tiene designación para el partido y ha recibido el alta completa.

Noticias de los Arizona Cardinals

La línea ofensiva de los Cardinals ha recibido un golpe enorme, y su secundaria también perderá a un contribuyente principal.

Análisis de impacto : El head coach Mike LaFleur confirmó que el destacado offensive tackle Paris Johnson Jr. se perderá lo que resta de año. Con el right guard Isaiah Adams también descartado, la línea de protección de Arizona quedará significativamente comprometida ante el pass rush de Detroit.

La buena noticia : El rookie sensation running back Jeremiyah Love (tobillo) completó repeticiones plenas en los entrenamientos al final de la semana y no tiene ninguna designación de estado, lo que significa que está autorizado para asumir una carga de trabajo completa. El safety Dadrion "Rabbit" Taylor-Demerson (espalda) también ha recibido el alta completa y entrará para reemplazar al inactivo Andrew Wingard. El liniero defensivo Walter Nolen evoluciona positivamente para jugar pese a una sesión limitada el viernes.



