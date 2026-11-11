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Cómo ver en directo el New York Giants vs Washington Commanders de la NFL: Thursday Night Football, retransmisión online, canales de televisión, información sobre TNF y hora de inicio

Nueva York Giants vs Washington Commanders
USA 1

Cómo ver el partido de la NFL entre los New York Giants y los Washington Commanders, a qué hora empieza y las últimas noticias de ambos equipos para el Thursday Night Football

Horario del New York Giants vs Washington Commanders

Los New York Giants reciben a los Washington Commanders en el MetLife Stadium (East Rutherford, Nueva Jersey) en un duelo entre equipos de la NFC Este correspondiente a la semana 10 de la temporada regular de la NFL. El partido comenzará el jueves 12 de noviembre a las 20:15 ET / 17:15 PT (1:15 GMT del viernes 13 de noviembre).

Washington (2-5-1) necesita lograr su primera victoria a domicilio de la temporada para mantener vivas sus aspiraciones de disputar los playoffs, mientras que New York (5-2-1) busca encadenar su tercer triunfo.

Los dos rivales de la NFC Este empataron 27-27 en un emocionante encuentro disputado en Maryland durante la semana 5. Ese resultado amplió a cinco partidos la racha de los Commanders sin perder ante los Giants.

Cómo ver el New York Giants vs Washington Commanders

En Estados Unidos:

Amazon Prime / NFL+ / Fubo

En el Reino Unido:

DAZN Game Pass / Sky Sports NFL

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Novedades de los New York Giants y los Washington Commanders

Novedades de los New York Giants

La situación física de los Giants evoluciona de forma muy favorable pese al poco tiempo de recuperación tras la victoria del domingo por 19-11 ante Philadelphia. El entrenador principal John Harbaugh confirmó que todos los jugadores de la plantilla activa participaron en los entrenamientos previos al partido.

  • Quarterback: Se espera que J.J. McCarthy (cadera) sea titular. El martes pasó a entrenarse sin restricciones después de jugar con una dolorosa contusión en la cresta ilíaca ante los Eagles. McCarthy ha sido muy eficaz: desde que asumió la titularidad en la semana 7, ocupa el quinto puesto de la NFL en porcentaje de pases completados en terceros downs (71,4 %).
  • Running back: Cam Skattebo (isquiotibiales) no jugó en la semana 9, pero volvió a entrenarse sin restricciones. Harbaugh señaló que se mueve bien y estará «plenamente disponible» el jueves por la noche.
  • Receptores abiertos: Malik Nabers (rodilla), Darnell Mooney (pecho) y Charlie Jones (pulgar) han recibido el visto bueno para entrenarse sin restricciones.
  • Líneas defensiva y ofensiva: El destacado tackle izquierdo Andrew Thomas (ingle) y el tackle derecho Jermaine Eluemunor (pantorrilla) no tienen restricciones. El cazamariscales Abdul Carter (rodilla y espalda) y el linebacker Malik Harrison (ingle) son los únicos jugadores destacados que entrenaron de forma limitada, aunque es muy probable que ambos puedan jugar. El cornerback novato Colton Hood arrastra una luxación en un dedo, pero también podrá jugar.

Novedades de los Washington Commanders

Los Commanders están reorganizando su línea ofensiva y afrontan bajas importantes entre sus jugadores más decisivos en ataque.

  • Línea ofensiva: El entrenador principal Dan Quinn ha descartado oficialmente al center Lucas Patrick (conmoción cerebral). El equipo recurrirá a Nick Allegretti como center titular ante una potente primera línea de los Giants que logró siete sacks contra los Eagles.
  • Receptores abiertos: La principal preocupación sigue siendo la ausencia del destacado receptor Terry McLaurin, que sufrió una lesión hace tres semanas. Como noticia muy positiva, se espera que el versátil Treylon Burks (pie) juegue después de entrenarse de forma limitada. El director general Adam Peters confirmó que Burks debería regresar para aportar un impulso al ataque junto a Stefon Diggs y el novato Antonio Williams.
  • Quarterback: Jayden Daniels (codo izquierdo) sigue figurando en el parte médico por un problema que arrastra desde la semana 2, pero se ha entrenado sin restricciones y no tiene ninguna limitación. Lidera el ataque terrestre de Washington con 252 yardas de carrera.
  • Tight end: Colson Yankoff (rodilla) volvió a quedarse sin entrenar y no se espera que juegue. Por el contrario, Chig Okonkwo (cadera) volvió a entrenarse sin restricciones y compartirá funciones con John Bates (hombro).
Nueva York Giants
NYG

Formulario

Washington Commanders
WAS

Todos los partidos

Philadelphia Eagles
PHI
11
19
Nueva York Giants
NYG
W
Houston Texans
HOU
21
27
Nueva York Giants
NYG
W
Nueva York Giants
NYG
27
34
Nueva Orleans Saints
NO
L
Washington Commanders
WAS
27
27
Nueva York Giants
NYG
D
Nueva York Giants
NYG
36
24
Arizona Cardinals
ARZ
W
Partidos jugados5
Puntos obtenidos136

Todos los partidos

Washington Commanders
WAS
13
20
Los Angeles Rams
LA
L
Washington Commanders
WAS
27
10
Philadelphia Eagles
PHI
W
San Francisco 49ers
SF
23
17
Washington Commanders
WAS
L
Washington Commanders
WAS
27
27
Nueva York Giants
NYG
D
Washington Commanders
WAS
13
30
Indianapolis Colts
IND
L
Partidos jugados5
Puntos obtenidos97

Cara a cara

Nueva York Giants
Empate
Washington Commanders
0
1
4
USA 1
Washington Commanders badge
Washington Commanders
WAS
27
Nueva York Giants badge
Nueva York Giants
NYG
27
F
USA 1
Nueva York Giants badge
Nueva York Giants
NYG
21
Washington Commanders badge
Washington Commanders
WAS
29
F
USA 1
Washington Commanders badge
Washington Commanders
WAS
21
Nueva York Giants badge
Nueva York Giants
NYG
6
F
USA 1
Nueva York Giants badge
Nueva York Giants
NYG
22
Washington Commanders badge
Washington Commanders
WAS
27
F
USA 1
Washington Commanders badge
Washington Commanders
WAS
21
Nueva York Giants badge
Nueva York Giants
NYG
18
F
94Puntos obtenidos125

Enlaces útiles

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NFC Sur: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers

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NFC Oeste: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks

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