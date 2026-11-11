Horario del New York Giants vs Washington Commanders

Los New York Giants reciben a los Washington Commanders en el MetLife Stadium (East Rutherford, Nueva Jersey) en un duelo entre equipos de la NFC Este correspondiente a la semana 10 de la temporada regular de la NFL. El partido comenzará el jueves 12 de noviembre a las 20:15 ET / 17:15 PT (1:15 GMT del viernes 13 de noviembre).

Washington (2-5-1) necesita lograr su primera victoria a domicilio de la temporada para mantener vivas sus aspiraciones de disputar los playoffs, mientras que New York (5-2-1) busca encadenar su tercer triunfo.

Los dos rivales de la NFC Este empataron 27-27 en un emocionante encuentro disputado en Maryland durante la semana 5. Ese resultado amplió a cinco partidos la racha de los Commanders sin perder ante los Giants.

Cómo ver el New York Giants vs Washington Commanders

En Estados Unidos:

Amazon Prime / NFL+ / Fubo

En el Reino Unido:

DAZN Game Pass / Sky Sports NFL

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Novedades de los New York Giants y los Washington Commanders

Novedades de los New York Giants

La situación física de los Giants evoluciona de forma muy favorable pese al poco tiempo de recuperación tras la victoria del domingo por 19-11 ante Philadelphia. El entrenador principal John Harbaugh confirmó que todos los jugadores de la plantilla activa participaron en los entrenamientos previos al partido.

Quarterback : Se espera que J.J. McCarthy (cadera) sea titular. El martes pasó a entrenarse sin restricciones después de jugar con una dolorosa contusión en la cresta ilíaca ante los Eagles. McCarthy ha sido muy eficaz: desde que asumió la titularidad en la semana 7, ocupa el quinto puesto de la NFL en porcentaje de pases completados en terceros downs (71,4 %).

: Se espera que J.J. McCarthy (cadera) sea titular. El martes pasó a entrenarse sin restricciones después de jugar con una dolorosa contusión en la cresta ilíaca ante los Eagles. McCarthy ha sido muy eficaz: desde que asumió la titularidad en la semana 7, ocupa el quinto puesto de la NFL en porcentaje de pases completados en terceros downs (71,4 %). Running back : Cam Skattebo (isquiotibiales) no jugó en la semana 9, pero volvió a entrenarse sin restricciones. Harbaugh señaló que se mueve bien y estará «plenamente disponible» el jueves por la noche.

: Cam Skattebo (isquiotibiales) no jugó en la semana 9, pero volvió a entrenarse sin restricciones. Harbaugh señaló que se mueve bien y estará «plenamente disponible» el jueves por la noche. Receptores abiertos : Malik Nabers (rodilla), Darnell Mooney (pecho) y Charlie Jones (pulgar) han recibido el visto bueno para entrenarse sin restricciones.

: Malik Nabers (rodilla), Darnell Mooney (pecho) y Charlie Jones (pulgar) han recibido el visto bueno para entrenarse sin restricciones. Líneas defensiva y ofensiva: El destacado tackle izquierdo Andrew Thomas (ingle) y el tackle derecho Jermaine Eluemunor (pantorrilla) no tienen restricciones. El cazamariscales Abdul Carter (rodilla y espalda) y el linebacker Malik Harrison (ingle) son los únicos jugadores destacados que entrenaron de forma limitada, aunque es muy probable que ambos puedan jugar. El cornerback novato Colton Hood arrastra una luxación en un dedo, pero también podrá jugar.

Novedades de los Washington Commanders

Los Commanders están reorganizando su línea ofensiva y afrontan bajas importantes entre sus jugadores más decisivos en ataque.

Línea ofensiva : El entrenador principal Dan Quinn ha descartado oficialmente al center Lucas Patrick (conmoción cerebral). El equipo recurrirá a Nick Allegretti como center titular ante una potente primera línea de los Giants que logró siete sacks contra los Eagles.

: El entrenador principal Dan Quinn ha descartado oficialmente al center Lucas Patrick (conmoción cerebral). El equipo recurrirá a Nick Allegretti como center titular ante una potente primera línea de los Giants que logró siete sacks contra los Eagles. Receptores abiertos : La principal preocupación sigue siendo la ausencia del destacado receptor Terry McLaurin, que sufrió una lesión hace tres semanas. Como noticia muy positiva, se espera que el versátil Treylon Burks (pie) juegue después de entrenarse de forma limitada. El director general Adam Peters confirmó que Burks debería regresar para aportar un impulso al ataque junto a Stefon Diggs y el novato Antonio Williams.

: La principal preocupación sigue siendo la ausencia del destacado receptor Terry McLaurin, que sufrió una lesión hace tres semanas. Como noticia muy positiva, se espera que el versátil Treylon Burks (pie) juegue después de entrenarse de forma limitada. El director general Adam Peters confirmó que Burks debería regresar para aportar un impulso al ataque junto a Stefon Diggs y el novato Antonio Williams. Quarterback : Jayden Daniels (codo izquierdo) sigue figurando en el parte médico por un problema que arrastra desde la semana 2, pero se ha entrenado sin restricciones y no tiene ninguna limitación. Lidera el ataque terrestre de Washington con 252 yardas de carrera.

: Jayden Daniels (codo izquierdo) sigue figurando en el parte médico por un problema que arrastra desde la semana 2, pero se ha entrenado sin restricciones y no tiene ninguna limitación. Lidera el ataque terrestre de Washington con 252 yardas de carrera. Tight end: Colson Yankoff (rodilla) volvió a quedarse sin entrenar y no se espera que juegue. Por el contrario, Chig Okonkwo (cadera) volvió a entrenarse sin restricciones y compartirá funciones con John Bates (hombro).

Nueva York Giants NYG Formulario Washington Commanders WAS NYG NYG WAS WAS Todos los partidos Todos los partidos Philadelphia Eagles PHI 11 19 Nueva York Giants NYG W Houston Texans HOU 21 27 Nueva York Giants NYG W Nueva York Giants NYG 27 34 Nueva Orleans Saints NO L Washington Commanders WAS 27 27 Nueva York Giants NYG D Nueva York Giants NYG 36 24 Arizona Cardinals ARZ W Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 136 Todos los partidos Todos los partidos Washington Commanders WAS 13 20 Los Angeles Rams LA L Washington Commanders WAS 27 10 Philadelphia Eagles PHI W San Francisco 49ers SF 23 17 Washington Commanders WAS L Washington Commanders WAS 27 27 Nueva York Giants NYG D Washington Commanders WAS 13 30 Indianapolis Colts IND L Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 97

Cara a cara Empate 0 1 4 USA 1 Washington Commanders WAS 27 Nueva York Giants NYG 27 F USA 1 Nueva York Giants NYG 21 Washington Commanders WAS 29 F USA 1 Washington Commanders WAS 21 Nueva York Giants NYG 6 F USA 1 Nueva York Giants NYG 22 Washington Commanders WAS 27 F USA 1 Washington Commanders WAS 21 Nueva York Giants NYG 18 F 94 Puntos obtenidos 125

Enlaces útiles

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NFC Este: Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles | New York Giants | Washington Commanders

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NFC Oeste: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks