Horario del New York Giants vs Jacksonville Jaguars

Los New York Giants reciben a los Jacksonville Jaguars en el MetLife Stadium (East Rutherford, Nueva Jersey) en la semana 11 de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para el domingo 22 de noviembre a las 14:25 (CST).

Los New York Giants (5-3-1), líderes de la AFC Este, se enfrentan por primera vez esta temporada a un rival con un balance positivo: los Jacksonville Jaguars (7-2) de Trevor Lawrence, que llegan en plena racha y lideran la AFC Sur.

Cómo ver el New York Giants vs Jacksonville Jaguars

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Novedades de los New York Giants y los Jacksonville Jaguars

Novedades de los New York Giants

Sin bajas por lesión : Los Giants llegan al domingo sin ningún jugador con un estado de disponibilidad asignado en el informe definitivo de lesiones de su plantilla de 53 jugadores. El ala cerrada Isaiah Likely (ingle) no participó en el entrenamiento del viernes por precaución, mientras que el safety Elijah Campbell (rodilla) y el cornerback Nic Jones (rodilla) entrenaron con limitaciones. El entrenador John Harbaugh confirmó que Likely podrá jugar.

: Los Giants llegan al domingo sin ningún jugador con un estado de disponibilidad asignado en el informe definitivo de lesiones de su plantilla de 53 jugadores. El ala cerrada Isaiah Likely (ingle) no participó en el entrenamiento del viernes por precaución, mientras que el safety Elijah Campbell (rodilla) y el cornerback Nic Jones (rodilla) entrenaron con limitaciones. El entrenador John Harbaugh confirmó que Likely podrá jugar. Cambio de quarterback : J.J. McCarthy se dispone a ser titular por cuarta vez con New York tras sustituir a Jaxson Dart, cuya lesión de rodilla en la semana 2 le hizo perderse el resto de la temporada. McCarthy ganó sus dos primeros partidos como titular antes de lanzar una intercepción que puso fin al encuentro en la derrota por 24-21 de la semana pasada ante los Washington Commanders.

: J.J. McCarthy se dispone a ser titular por cuarta vez con New York tras sustituir a Jaxson Dart, cuya lesión de rodilla en la semana 2 le hizo perderse el resto de la temporada. McCarthy ganó sus dos primeros partidos como titular antes de lanzar una intercepción que puso fin al encuentro en la derrota por 24-21 de la semana pasada ante los Washington Commanders. Referentes ofensivos : El corredor Cam Skattebo (isquiotibiales) entrenó sin limitaciones durante toda la semana después de registrar ante Washington un récord personal de 122 yardas totales desde la línea de scrimmage y dos touchdowns. En el juego de pase, Likely lidera al equipo con siete recepciones de touchdown, mientras que el receptor Malik Nabers busca resarcirse tras cometer la semana pasada su primer fumble como profesional en la zona roja.

: El corredor Cam Skattebo (isquiotibiales) entrenó sin limitaciones durante toda la semana después de registrar ante Washington un récord personal de 122 yardas totales desde la línea de scrimmage y dos touchdowns. En el juego de pase, Likely lidera al equipo con siete recepciones de touchdown, mientras que el receptor Malik Nabers busca resarcirse tras cometer la semana pasada su primer fumble como profesional en la zona roja. Movimientos recientes en la plantilla : A principios de esta semana, New York incorporó a la plantilla activa al especialista en retornos y receptor Xavier Gipson, procedente del equipo de prácticas de Philadelphia, y al defensive back Tavierre Thomas, del equipo de prácticas de Minnesota. Para ello, prescindió de Charlie Jones y Nikko Reed.

: A principios de esta semana, New York incorporó a la plantilla activa al especialista en retornos y receptor Xavier Gipson, procedente del equipo de prácticas de Philadelphia, y al defensive back Tavierre Thomas, del equipo de prácticas de Minnesota. Para ello, prescindió de Charlie Jones y Nikko Reed. Dudas con los lanzamientos a palos: El kicker novato Dominic Zvada ha tenido dificultades últimamente: ha fallado seis de sus últimos 14 intentos de field goal después de comenzar su carrera con nueve aciertos en nueve intentos.

Novedades de los Jacksonville Jaguars

Bajas importantes y cambios en la alineación : El center titular Robert Hainsey (rodilla) está descartado. Jonah Monheim, jugador de segundo año, figura como duda por una lesión de tobillo, pero se espera que sea titular como center después de sustituir con solvencia a Hainsey durante 44 jugadas la semana pasada. El defensive end B.J. Green II (antebrazo) también está descartado, pese a que se ha abierto su periodo de 21 días para entrenar tras estar en la lista de lesionados.

: El center titular Robert Hainsey (rodilla) está descartado. Jonah Monheim, jugador de segundo año, figura como duda por una lesión de tobillo, pero se espera que sea titular como center después de sustituir con solvencia a Hainsey durante 44 jugadas la semana pasada. El defensive end B.J. Green II (antebrazo) también está descartado, pese a que se ha abierto su periodo de 21 días para entrenar tras estar en la lista de lesionados. Defensores en duda : Los defensive ends Danny Striggow (conmoción cerebral) y Matt Dickerson (cuello) figuran como dudas para el fin de semana. El defensive tackle Arik Armstead volvió a entrenar sin limitaciones el jueves después de ausentarse por un asunto personal.

: Los defensive ends Danny Striggow (conmoción cerebral) y Matt Dickerson (cuello) figuran como dudas para el fin de semana. El defensive tackle Arik Armstead volvió a entrenar sin limitaciones el jueves después de ausentarse por un asunto personal. Tuten, disponible para jugar : El corredor principal Bhayshul Tuten (tobillo/pie) no entrenó el jueves y regresó el viernes con limitaciones. No figura con ninguna designación por lesión y tiene el visto bueno para liderar un grupo de corredores que se encuentra entre los más difíciles de placar de la liga tras el contacto.

: El corredor principal Bhayshul Tuten (tobillo/pie) no entrenó el jueves y regresó el viernes con limitaciones. No figura con ninguna designación por lesión y tiene el visto bueno para liderar un grupo de corredores que se encuentra entre los más difíciles de placar de la liga tras el contacto. Refuerzos en el cierre del mercado de traspasos : El equipo del entrenador Liam Coen, que cuenta con el cuarto mejor ataque anotador de la NFL (29,9 puntos por partido) y la segunda mejor defensa en puntos concedidos (16,0 por partido), ha reforzado recientemente su defensa. Jacksonville incorporó al safety All-Pro Jessie Bates III procedente de Atlanta, al defensive tackle Jordan Davis de Philadelphia y al nose tackle Davon Godchaux de New Orleans.

: El equipo del entrenador Liam Coen, que cuenta con el cuarto mejor ataque anotador de la NFL (29,9 puntos por partido) y la segunda mejor defensa en puntos concedidos (16,0 por partido), ha reforzado recientemente su defensa. Jacksonville incorporó al safety All-Pro Jessie Bates III procedente de Atlanta, al defensive tackle Jordan Davis de Philadelphia y al nose tackle Davon Godchaux de New Orleans. Un ataque de nivel MVP: El quarterback Trevor Lawrence viene de conseguir 352 yardas de pase en la victoria por 40-23 ante Tennessee, su quinto partido de la temporada con tres o más pases de touchdown. El receptor Parker Washington (152 yardas en la semana 10) y Travis Hunter, destacado tanto en ataque como en defensa (tres intercepciones y un touchdown de recepción esta temporada), siguen marcando el ritmo en las bandas.

Nueva York Giants NYG Formulario Jacksonville Jaguars JAX NYG NYG JAX JAX Todos los partidos Todos los partidos Nueva York Giants NYG 21 24 Washington Commanders WAS L Philadelphia Eagles PHI 11 19 Nueva York Giants NYG W Houston Texans HOU 21 27 Nueva York Giants NYG W Nueva York Giants NYG 27 34 Nueva Orleans Saints NO L Washington Commanders WAS 27 27 Nueva York Giants NYG D Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 121 Todos los partidos Todos los partidos Tennessee Titans TEN 23 40 Jacksonville Jaguars JAX W Baltimore Ravens BAL 10 33 Jacksonville Jaguars JAX W Jacksonville Jaguars JAX 42 7 Indianapolis Colts IND W Jacksonville Jaguars JAX 31 34 Houston Texans HOU L Jacksonville Jaguars JAX 19 17 Philadelphia Eagles PHI W Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 165