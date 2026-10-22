Hora de inicio del New Orleans Saints vs Pittsburgh Steelers

25 oct 2026 - 09:30 Stade de France

Los New Orleans Saints se enfrentan a los Pittsburgh Steelers en el Stade de France (Saint-Denis, París), durante la séptima semana de la temporada regular de la NFL.

Es el sexto encuentro de la Serie Internacional de la NFL de 2026, tras los recientes partidos disputados en Londres, Melbourne y Rio de Janiero, y será el primer partido de temporada regular de la NFL celebrado en Francia. El inicio está previsto para el domingo 25 de octubre a las 9:30 ET / 6:30 PT (13:30 GMT).

Los dos equipos presentan balances opuestos: los Steelers llevan cuatro victorias y dos derrotas, y los Saints, dos victorias y cuatro derrotas. Sin embargo, jugar fuera de casa no debería inquietar demasiado a New Orleans, que esta temporada lleva tres derrotas en tres partidos como local y venció a los Giants por 34-27 en el MetLife la semana pasada.

Cómo ver el New Orleans Saints vs Pittsburgh Steelers

En Estados Unidos:

NFL Network / NFL+ / Fubo

En el Reino Unido:

DAZN Game Pass / Sky Sports NFL

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Novedades de los New Orleans Saints y los Pittsburgh Steelers

Novedades de los New Orleans Saints

Los Saints buscan aprovechar el impulso de su trabajada victoria sobre los Giants en la sexta semana, pero siguen acumulando bajas por problemas físicos.

Quarterback : El quarterback titular Tyler Shough participó plenamente en el primer entrenamiento del miércoles en Francia. Juega con dos huesos rotos en la mano con la que no lanza, una lesión que se espera que tarde un par de meses en curarse por completo.

Receptor abierto : Chris Olave, una de las estrellas del equipo, no se entrenó por enfermedad. Por su parte, el prometedor novato Jordyn Tyson (isquiotibiales) cruzó el Atlántico con el equipo, pero el director general Mickey Loomis ha descartado oficialmente que se entrene o juegue esta semana.

Corredor : Alvin Kamara sigue figurando como participante limitado en el parte de lesiones por un problema de espalda, aunque se espera que asuma la mayor parte de la carga de trabajo el domingo.

Defensa y ausencias en el entrenamiento del miércoles : Ni el linebacker Kaden Elliss (pantorrilla) ni el defensor de banda Anfernee Jennings (rodilla) se entrenaron el miércoles. Los jugadores de la línea defensiva Vernon Broughton y Nathan Shepherd también participaron de forma limitada o estuvieron ausentes por enfermedad.

Novedades de los Pittsburgh Steelers

Las principales preocupaciones de Pittsburgh se centran en la falta de efectivos entre sus receptores y en dos jugadores de la defensa que acaban de incorporarse al parte de lesiones.

Escasez de receptores abiertos : Los Steelers tienen mermado su cuerpo de receptores. Michael Pittman Jr. y Roman Wilson, dos de sus principales objetivos en el juego de pase, figuran en la lista de reserva por lesión. Además, Ben Skowronek (pantorrilla) no se entrenó el miércoles después de perderse el partido de la semana pasada contra Tampa Bay. El novato Germie Bernard, elegido en la segunda ronda, tendrá que asumir un papel importante junto a George Pickens en el juego de pase.

Nuevas bajas en defensa : El cornerback Brandin Echols (isquiotibiales) y el jugador de la línea defensiva Sebastian Joseph-Day (tríceps) se han incorporado al parte de lesiones y se perdieron por completo el entrenamiento del miércoles. El defensive back Jalen Ramsey (muñeca) tampoco se entrenó.

Linebackers y defensores de banda : El linebacker exterior Alex Highsmith tiene limitada su participación por una persistente lesión en la ingle. Los veteranos T.J. Watt y Cam Heyward descansaron el miércoles, como es habitual en su caso, pero están completamente sanos para el domingo.

Corredor : Rico Dowdle participó de forma limitada por una lesión de rodilla. Dowdle acababa de regresar la semana pasada tras un problema en un dedo del pie, por lo que habrá que seguir de cerca su estado hasta el final de la semana.

Refuerzo en la defensa secundaria : El safety DeShon Elliott (rodilla) dio una gran noticia al participar plenamente en el entrenamiento con el equipo, lo que apunta a que tendrá un papel destacado en París.

Enlaces útiles

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NFC Este: Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles | New York Giants | Washington Commanders

AFC Norte:Baltimore Ravens | Cleveland Browns | Cincinnati Bengals | Pittsburgh Steelers

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NFC Sur: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers

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NFC Oeste: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks



