Horario del Minnesota Vikings vs Buffalo Bills

Los Minnesota Vikings reciben a los Buffalo Bills en el U.S. Bank Stadium de Minneapolis, Minnesota, en la novena semana de la temporada regular de la NFL. El partido comenzará el lunes 9 de noviembre a las 20:15 ET / 17:15 PT (1:15 GMT del martes 10 de noviembre).

El inicio invicto de temporada de los Vikings (6-1) llegó a su fin la semana pasada ante sus rivales de división, los Detroit Lions. Necesitan recuperar la compostura rápidamente, ya que ahora se enfrentan a los temibles Bills (6-1), que llegan a Minneapolis tras encadenar tres victorias.

Cómo ver el Minnesota Vikings vs Buffalo Bills

En Estados Unidos:

ABC / ESPN / ESPN Unlimited / NFL+ / Fubo

En el Reino Unido:

DAZN Game Pass / Sky Sports NFL

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Novedades de los Minnesota Vikings y los Buffalo Bills

Novedades de los Minnesota Vikings

La noticia principal : El quarterback Kyler Murray está oficialmente descartado tras sufrir una distensión de grado 2 en los isquiotibiales. El veterano suplente Carson Wentz asumirá el puesto de quarterback titular. Los rumores apuntan a que la recuperación de Murray podría mantenerlo de baja más allá de esta semana, lo que pone el foco en cómo dirigirá Wentz el ataque.

: El quarterback Kyler Murray está oficialmente descartado tras sufrir una distensión de grado 2 en los isquiotibiales. El veterano suplente Carson Wentz asumirá el puesto de quarterback titular. Los rumores apuntan a que la recuperación de Murray podría mantenerlo de baja más allá de esta semana, lo que pone el foco en cómo dirigirá Wentz el ataque. Bajas importantes : El ataque sufre otros dos contratiempos: el receptor titular Jauan Jennings (pantorrilla) y el corredor Demond Claiborne (rodilla) han sido descartados tras lesionarse en el entrenamiento del jueves.

: El ataque sufre otros dos contratiempos: el receptor titular Jauan Jennings (pantorrilla) y el corredor Demond Claiborne (rodilla) han sido descartados tras lesionarse en el entrenamiento del jueves. En duda : La profundidad de la secundaria se ve muy afectada, ya que los safeties Theo Jackson (cuádriceps) y Jay Ward (rodilla) están en duda.

: La profundidad de la secundaria se ve muy afectada, ya que los safeties Theo Jackson (cuádriceps) y Jay Ward (rodilla) están en duda. Disponibles para jugar: Hay buenas noticias en la línea ofensiva: el destacado tackle izquierdo Christian Darrisaw (hombro) completó el entrenamiento y no figura en el parte de lesionados. El linebacker Jake Golday (pantorrilla) y el cornerback Isaiah Rodgers (tobillo) también están disponibles.

Novedades de los Buffalo Bills

Bajas importantes : El receptor Joshua Palmer (isquiotibiales) está oficialmente descartado tras abandonar el partido de la semana pasada. No pudo entrenarse en toda la semana.

: El receptor Joshua Palmer (isquiotibiales) está oficialmente descartado tras abandonar el partido de la semana pasada. No pudo entrenarse en toda la semana. Problemas en la línea ofensiva : Los Bills están pendientes del lado izquierdo de su línea ofensiva. El destacado tackle izquierdo Dion Dawkins (costillas) no se entrenó en toda la semana y está en duda. El guard izquierdo titular Alec Anderson (tobillo) volvió a entrenarse el sábado, pero sigue en duda. Si Dawkins no puede proteger a Josh Allen, se espera que Tylan Grable lo sustituya.

: Los Bills están pendientes del lado izquierdo de su línea ofensiva. El destacado tackle izquierdo Dion Dawkins (costillas) no se entrenó en toda la semana y está en duda. El guard izquierdo titular Alec Anderson (tobillo) volvió a entrenarse el sábado, pero sigue en duda. Si Dawkins no puede proteger a Josh Allen, se espera que Tylan Grable lo sustituya. Decisiones sobre las activaciones : El defensive back Jordan Hancock (isquiotibiales) y el receptor Tyrell Shavers (rodilla) figuran ambos como jugadores en duda. Como los dos están designados para regresar de la lista de reserva de lesionados, Buffalo tiene hasta la tarde del lunes para activarlos oficialmente e incluirlos en la plantilla de 53 jugadores si van a jugar.

: El defensive back Jordan Hancock (isquiotibiales) y el receptor Tyrell Shavers (rodilla) figuran ambos como jugadores en duda. Como los dos están designados para regresar de la lista de reserva de lesionados, Buffalo tiene hasta la tarde del lunes para activarlos oficialmente e incluirlos en la plantilla de 53 jugadores si van a jugar. Disponibles para jugar: El tackle derecho Spencer Brown (espalda) no figura en el parte de lesionados después de completar todos los entrenamientos de la semana. Los principales jugadores ofensivos DJ Moore, Keon Coleman y Dalton Kincaid están totalmente recuperados y disponibles para la noche del lunes.

Minnesota Vikings MIN Formulario Buffalo Bills BUF MIN MIN BUF BUF Todos los partidos Todos los partidos Detroit Lions DET 19 15 Minnesota Vikings MIN L Minnesota Vikings MIN 16 10 Indianapolis Colts IND W Nueva Orleans Saints NO 13 23 Minnesota Vikings MIN W Minnesota Vikings MIN 15 10 Miami Dolphins MIA W Tampa Bay Buccaneers TB 16 23 Minnesota Vikings MIN W Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 92 Todos los partidos Todos los partidos Buffalo Bills BUF 36 10 Baltimore Ravens BAL W Las Vegas Raiders LVR 30 33 Buffalo Bills BUF W Los Angeles Rams LA 34 37 Buffalo Bills BUF W Buffalo Bills BUF 26 29 Nueva Inglaterra Patriots NE L Buffalo Bills BUF 24 16 Los Angeles Chargers LAC W Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 156

Cara a cara Empate 2 0 3 USA 1 Buffalo Bills BUF 30 Minnesota Vikings MIN 33 F USA Preseason 1 Buffalo Bills BUF 27 Minnesota Vikings MIN 23 F USA 1 Minnesota Vikings MIN 6 Buffalo Bills BUF 27 F USA Preseason 1 Buffalo Bills BUF 10 Minnesota Vikings MIN 17 F USA 1 Buffalo Bills BUF 17 Minnesota Vikings MIN 16 F 95 Puntos obtenidos 111

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