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Cómo ver en directo el Minnesota Vikings vs Buffalo Bills de la NFL: la mejor defensa contra el mejor ataque, ¿quién gana? Retransmisión online, canales de televisión y hora de inicio

Minnesota Vikings vs Buffalo Bills
USA 1

Cómo ver el partido de la NFL entre los Minnesota Vikings y los Buffalo Bills: horario de inicio y novedades de los equipos

Horario del Minnesota Vikings vs Buffalo Bills

Los Minnesota Vikings reciben a los Buffalo Bills en el U.S. Bank Stadium de Minneapolis, Minnesota, en la novena semana de la temporada regular de la NFL. El partido comenzará el lunes 9 de noviembre a las 20:15 ET / 17:15 PT (1:15 GMT del martes 10 de noviembre).

El inicio invicto de temporada de los Vikings (6-1) llegó a su fin la semana pasada ante sus rivales de división, los Detroit Lions. Necesitan recuperar la compostura rápidamente, ya que ahora se enfrentan a los temibles Bills (6-1), que llegan a Minneapolis tras encadenar tres victorias.

Cómo ver el Minnesota Vikings vs Buffalo Bills

En Estados Unidos:

ABC / ESPN / ESPN Unlimited / NFL+ / Fubo

En el Reino Unido:

DAZN Game Pass / Sky Sports NFL

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Novedades de los Minnesota Vikings y los Buffalo Bills

Novedades de los Minnesota Vikings

  • La noticia principal: El quarterback Kyler Murray está oficialmente descartado tras sufrir una distensión de grado 2 en los isquiotibiales. El veterano suplente Carson Wentz asumirá el puesto de quarterback titular. Los rumores apuntan a que la recuperación de Murray podría mantenerlo de baja más allá de esta semana, lo que pone el foco en cómo dirigirá Wentz el ataque.
  • Bajas importantes: El ataque sufre otros dos contratiempos: el receptor titular Jauan Jennings (pantorrilla) y el corredor Demond Claiborne (rodilla) han sido descartados tras lesionarse en el entrenamiento del jueves.
  • En duda: La profundidad de la secundaria se ve muy afectada, ya que los safeties Theo Jackson (cuádriceps) y Jay Ward (rodilla) están en duda.
  • Disponibles para jugar: Hay buenas noticias en la línea ofensiva: el destacado tackle izquierdo Christian Darrisaw (hombro) completó el entrenamiento y no figura en el parte de lesionados. El linebacker Jake Golday (pantorrilla) y el cornerback Isaiah Rodgers (tobillo) también están disponibles.

Novedades de los Buffalo Bills

  • Bajas importantes: El receptor Joshua Palmer (isquiotibiales) está oficialmente descartado tras abandonar el partido de la semana pasada. No pudo entrenarse en toda la semana.
  • Problemas en la línea ofensiva: Los Bills están pendientes del lado izquierdo de su línea ofensiva. El destacado tackle izquierdo Dion Dawkins (costillas) no se entrenó en toda la semana y está en duda. El guard izquierdo titular Alec Anderson (tobillo) volvió a entrenarse el sábado, pero sigue en duda. Si Dawkins no puede proteger a Josh Allen, se espera que Tylan Grable lo sustituya.
  • Decisiones sobre las activaciones: El defensive back Jordan Hancock (isquiotibiales) y el receptor Tyrell Shavers (rodilla) figuran ambos como jugadores en duda. Como los dos están designados para regresar de la lista de reserva de lesionados, Buffalo tiene hasta la tarde del lunes para activarlos oficialmente e incluirlos en la plantilla de 53 jugadores si van a jugar.
  • Disponibles para jugar: El tackle derecho Spencer Brown (espalda) no figura en el parte de lesionados después de completar todos los entrenamientos de la semana. Los principales jugadores ofensivos DJ Moore, Keon Coleman y Dalton Kincaid están totalmente recuperados y disponibles para la noche del lunes.
Minnesota Vikings
MIN

Formulario

Buffalo Bills
BUF

Todos los partidos

Detroit Lions
DET
19
15
Minnesota Vikings
MIN
L
Minnesota Vikings
MIN
16
10
Indianapolis Colts
IND
W
Nueva Orleans Saints
NO
13
23
Minnesota Vikings
MIN
W
Minnesota Vikings
MIN
15
10
Miami Dolphins
MIA
W
Tampa Bay Buccaneers
TB
16
23
Minnesota Vikings
MIN
W
Partidos jugados5
Puntos obtenidos92

Todos los partidos

Buffalo Bills
BUF
36
10
Baltimore Ravens
BAL
W
Las Vegas Raiders
LVR
30
33
Buffalo Bills
BUF
W
Los Angeles Rams
LA
34
37
Buffalo Bills
BUF
W
Buffalo Bills
BUF
26
29
Nueva Inglaterra Patriots
NE
L
Buffalo Bills
BUF
24
16
Los Angeles Chargers
LAC
W
Partidos jugados5
Puntos obtenidos156

Cara a cara

Minnesota Vikings
Empate
Buffalo Bills
2
0
3
USA 1
Buffalo Bills badge
Buffalo Bills
BUF
30
Minnesota Vikings badge
Minnesota Vikings
MIN
33
F
USA Preseason 1
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Buffalo Bills
BUF
27
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Minnesota Vikings
MIN
23
F
USA 1
Minnesota Vikings badge
Minnesota Vikings
MIN
6
Buffalo Bills badge
Buffalo Bills
BUF
27
F
USA Preseason 1
Buffalo Bills badge
Buffalo Bills
BUF
10
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Minnesota Vikings
MIN
17
F
USA 1
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Buffalo Bills
BUF
17
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Minnesota Vikings
MIN
16
F
95Puntos obtenidos111

Enlaces útiles

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AFC Sur: Houston Texans | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans

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