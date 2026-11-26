Horario del Minnesota Vikings vs Atlanta Falcons

USA 1 29 nov 2026 - 13:00 US Bank Stadium

Minnesota Vikings recibe a Atlanta Falcons en el U.S. Bank Stadium de Minneapolis, Minnesota, en la semana 12 de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para el domingo 29 de noviembre a las 11:00 (CST).

Kirk Cousins regresa al U.S. Bank Stadium para jugar en casa en su segunda etapa con Minnesota Vikings (7-3), frente a su antiguo equipo, Atlanta Falcons (3-7). Ambos conjuntos buscan recuperarse de sus últimas derrotas.

Cómo ver el Minnesota Vikings vs Atlanta Falcons

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Noticias de Minnesota Vikings y Atlanta Falcons

Noticias de Minnesota Vikings

Situación de los quarterbacks : Kirk Cousins debutará en casa en su segunda etapa con los Vikings, precisamente ante su antiguo equipo, después de regresar mediante un traspaso el 10 de noviembre. Kyler Murray, con una lesión en los isquiotibiales, participó de forma limitada en los entrenamientos del miércoles y el jueves tras perderse los tres últimos partidos. Si recibe el alta para el domingo, se espera que sea el suplente de Cousins por delante de Carson Wentz.

: Kirk Cousins debutará en casa en su segunda etapa con los Vikings, precisamente ante su antiguo equipo, después de regresar mediante un traspaso el 10 de noviembre. Kyler Murray, con una lesión en los isquiotibiales, participó de forma limitada en los entrenamientos del miércoles y el jueves tras perderse los tres últimos partidos. Si recibe el alta para el domingo, se espera que sea el suplente de Cousins por delante de Carson Wentz. Línea ofensiva y receptores : El tackle izquierdo Christian Darrisaw, con una lesión en el hombro, se ha perdido dos entrenamientos consecutivos y su estado preocupa especialmente. Ryan Van Demark está previsto como titular si Darrisaw no juega. El receptor Jordan Addison, con una lesión en el pulgar, no ha vuelto a entrenarse tras ser operado hace dos semanas y no se espera que juegue. El novato Tai Felton, con una lesión en la cadera, pudo entrenarse sin limitaciones el jueves, mientras que Myles Price, con problemas en la rodilla y la ingle, sigue participando de forma limitada.

: El tackle izquierdo Christian Darrisaw, con una lesión en el hombro, se ha perdido dos entrenamientos consecutivos y su estado preocupa especialmente. Ryan Van Demark está previsto como titular si Darrisaw no juega. El receptor Jordan Addison, con una lesión en el pulgar, no ha vuelto a entrenarse tras ser operado hace dos semanas y no se espera que juegue. El novato Tai Felton, con una lesión en la cadera, pudo entrenarse sin limitaciones el jueves, mientras que Myles Price, con problemas en la rodilla y la ingle, sigue participando de forma limitada. La defensa busca recuperarse: La unidad de Brian Flores, que sigue liderando la NFL con 38 capturas de quarterback, fue desbordada la semana pasada por el ataque de pases rápidos de San Francisco. En cuanto a las lesiones, el tackle defensivo Jalen Redmond, con un problema en el tobillo, y el safety Harrison Smith, con una lesión en el muslo, volvieron a entrenarse de forma limitada el jueves tras ausentarse el miércoles. Sin embargo, el cornerback Isaiah Rodgers, con una lesión en el muslo, también se perdió la sesión del jueves, lo que podría dar a James Pierre un papel más amplio.

Noticias de Atlanta Falcons

Cambios en la plantilla tras la semana de descanso : Tras su semana de descanso, Atlanta prescindió del linebacker Christian Harris e incorporó al safety Jammie Robinson a la plantilla activa de 53 jugadores.

: Tras su semana de descanso, Atlanta prescindió del linebacker Christian Harris e incorporó al safety Jammie Robinson a la plantilla activa de 53 jugadores. Cambios en la secundaria : El safety titular DeMarcco Hellams, con una lesión en el pie, se perdió los entrenamientos del miércoles y el jueves. Hellams se había incorporado recientemente al once titular tras el traspaso de Jessie Bates III a Jacksonville. El coordinador defensivo Jeff Ulbrich confirmó que Sydney Brown y el recién fichado Jammie Robinson ocuparán su puesto si Hellams no puede jugar. El defensive back Billy Bowman Jr., con una lesión en los isquiotibiales, también se ha perdido dos días consecutivos de entrenamiento, por lo que el novato Avieon Terrell apunta a ocupar la posición de nickel.

: El safety titular DeMarcco Hellams, con una lesión en el pie, se perdió los entrenamientos del miércoles y el jueves. Hellams se había incorporado recientemente al once titular tras el traspaso de Jessie Bates III a Jacksonville. El coordinador defensivo Jeff Ulbrich confirmó que Sydney Brown y el recién fichado Jammie Robinson ocuparán su puesto si Hellams no puede jugar. El defensive back Billy Bowman Jr., con una lesión en los isquiotibiales, también se ha perdido dos días consecutivos de entrenamiento, por lo que el novato Avieon Terrell apunta a ocupar la posición de nickel. Ataque y lesiones en la línea ofensiva : El quarterback Michael Penix Jr. dirige un ataque que cuenta con Tua Tagovailoa y Andy Dalton como suplentes y depende en gran medida de Bijan Robinson, tercero de la NFL con 951 yardas de carrera. En la línea ofensiva, el guard izquierdo Matthew Bergeron, con una lesión de espalda, se ha perdido dos entrenamientos consecutivos y Kyle Hinton sería su sustituto. Por su parte, el tackle derecho Jawaan Taylor descansó el jueves por su condición de veterano. Entre los receptores, Jahan Dotson y Zachariah Branch, ambos con lesiones en los isquiotibiales, no entrenaron ni el miércoles ni el jueves.

: El quarterback Michael Penix Jr. dirige un ataque que cuenta con Tua Tagovailoa y Andy Dalton como suplentes y depende en gran medida de Bijan Robinson, tercero de la NFL con 951 yardas de carrera. En la línea ofensiva, el guard izquierdo Matthew Bergeron, con una lesión de espalda, se ha perdido dos entrenamientos consecutivos y Kyle Hinton sería su sustituto. Por su parte, el tackle derecho Jawaan Taylor descansó el jueves por su condición de veterano. Entre los receptores, Jahan Dotson y Zachariah Branch, ambos con lesiones en los isquiotibiales, no entrenaron ni el miércoles ni el jueves. Refuerzos para la presión al quarterback: El edge rusher James Pearce Jr., con una lesión de espalda, pasó a entrenarse sin limitaciones el jueves, mientras que el veterano Za'Darius Smith regresó tras descansar y participó de forma limitada. El defensive end Cameron Thomas, con un problema en la ingle, y el linebacker Kendal Daniels, con una lesión en el tendón de Aquiles, figuraron el jueves entre los participantes con limitaciones.