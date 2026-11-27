Horario del Miami Dolphins vs New York Jets

USA 1 29 nov 2026 - 13:00 Hard Rock Stadium

Los Miami Dolphins reciben a los New York Jets en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida, en un duelo de la AFC Este correspondiente a la semana 12 de la temporada regular de la NFL. El partido está previsto para el domingo 29 de noviembre a las 11:00 (CET).

Los New York Jets (3-8), sometidos a una gran presión, buscan resarcirse y darle a su entrenador, Aaron Glenn, su primera victoria en la AFC Este ante unos Miami Dolphins (1-9) cuya única victoria de la temporada llegó precisamente contra los Jets en la semana 7.

Cómo ver el Miami Dolphins vs New York Jets

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Novedades de los Miami Dolphins y los New York Jets

Novedades de los Miami Dolphins

Situación del quarterback : El novato Kyle McCord apunta a su tercera titularidad consecutiva como quarterback, ya que Malik Willis, el titular habitual, está en la lista de lesionados por una lesión en la musculatura abdominal y la ingle. El entrenador Jeff Hafley señaló que McCord está mejorando su compenetración con los receptores en los entrenamientos, aunque Miami espera una reacción después de que el novato completara solo 12 pases para unas 93 yardas métricas, equivalentes a 102 yardas, en la derrota por 26-9 ante Buffalo de la semana pasada.

: El novato Kyle McCord apunta a su tercera titularidad consecutiva como quarterback, ya que Malik Willis, el titular habitual, está en la lista de lesionados por una lesión en la musculatura abdominal y la ingle. El entrenador Jeff Hafley señaló que McCord está mejorando su compenetración con los receptores en los entrenamientos, aunque Miami espera una reacción después de que el novato completara solo 12 pases para unas 93 yardas métricas, equivalentes a 102 yardas, en la derrota por 26-9 ante Buffalo de la semana pasada. Evaluación de la línea ofensiva : Tras los problemas del tackle derecho Austin Jackson, que también arrastra lesiones en el codo y la rodilla, Hafley confirmó que el cuerpo técnico ha hablado de trasladar al novato Kadyn Proctor, elegido en primera ronda, de la posición de guard izquierdo a la de tackle. Sin embargo, se espera que Proctor siga como guard en la semana 12.

: Tras los problemas del tackle derecho Austin Jackson, que también arrastra lesiones en el codo y la rodilla, Hafley confirmó que el cuerpo técnico ha hablado de trasladar al novato Kadyn Proctor, elegido en primera ronda, de la posición de guard izquierdo a la de tackle. Sin embargo, se espera que Proctor siga como guard en la semana 12. Bache del juego terrestre : El ataque por tierra de Miami no ha alcanzado las 100 yardas, unos 91 metros, en cuatro partidos consecutivos. Esto aumenta la presión sobre los corredores Ollie Gordon II y Jaylen Wright para aportar equilibrio al ataque y proteger a McCord de la presión defensiva de New York.

: El ataque por tierra de Miami no ha alcanzado las 100 yardas, unos 91 metros, en cuatro partidos consecutivos. Esto aumenta la presión sobre los corredores Ollie Gordon II y Jaylen Wright para aportar equilibrio al ataque y proteger a McCord de la presión defensiva de New York. Plantilla & bajas para el resto de la temporada: El tackle defensivo Zach Sieler sigue descartado para lo que queda de temporada. Antes de la semana 12, los Dolphins incorporaron al punter Jack Browning a la plantilla de 53 jugadores, mientras el punter habitual Bradley Pinion continúa lidiando con una lesión en la ingle derecha.

Novedades de los New York Jets

Refuerzos para la línea defensiva : El entrenador Aaron Glenn recibió noticias importantes para la defensa: los tackles defensivos T'Vondre Sweat (rodilla) y David Onyemata (abdomen) recibieron autorización para iniciar su regreso desde la lista de lesionados y participaron plenamente en los entrenamientos del miércoles y el jueves. Para hacer sitio a la prevista reincorporación de Onyemata, New York dio de baja a los jugadores de la línea defensiva Payton Page e Isaiahh Loudermilk.

: El entrenador Aaron Glenn recibió noticias importantes para la defensa: los tackles defensivos T'Vondre Sweat (rodilla) y David Onyemata (abdomen) recibieron autorización para iniciar su regreso desde la lista de lesionados y participaron plenamente en los entrenamientos del miércoles y el jueves. Para hacer sitio a la prevista reincorporación de Onyemata, New York dio de baja a los jugadores de la línea defensiva Payton Page e Isaiahh Loudermilk. La amenaza de un novato en la presión al quarterback : El defensor de extremo David Bailey se ha convertido en uno de los novatos más destacados. Llega a la semana 12 con 9,5 capturas del quarterback en sus primeros 10 partidos y lidera la NFL con seis balones sueltos provocados. Bailey consiguió dos de las seis capturas de New York en la victoria por 27-24 del pasado domingo ante los Los Angeles Chargers.

: El defensor de extremo David Bailey se ha convertido en uno de los novatos más destacados. Llega a la semana 12 con 9,5 capturas del quarterback en sus primeros 10 partidos y lidera la NFL con seis balones sueltos provocados. Bailey consiguió dos de las seis capturas de New York en la victoria por 27-24 del pasado domingo ante los Los Angeles Chargers. Identidad ofensiva : El quarterback Geno Smith está recuperado y ya no figura en el parte de lesionados tras sufrir molestias en un tobillo la semana pasada. New York apuesta decididamente por un juego terrestre con dos corredores, Breece Hall y Braelon Allen, para controlar el reloj y cerrar los partidos.

: El quarterback Geno Smith está recuperado y ya no figura en el parte de lesionados tras sufrir molestias en un tobillo la semana pasada. New York apuesta decididamente por un juego terrestre con dos corredores, Breece Hall y Braelon Allen, para controlar el reloj y cerrar los partidos. Estado de los receptores: Los receptores Omar Cooper Jr. (tobillo e ingle) e Isaiah Williams (costillas) se perdieron la victoria de la semana 11 ante los Chargers. Williams participó plenamente en el entrenamiento del jueves, mientras que Cooper sigue sin entrenarse.