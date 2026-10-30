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Cómo ver en directo el Miami Dolphins vs New England Patriots de la NFL: retransmisiones online, canales de televisión y hora de inicio

Miami Dolphins vs Nueva Inglaterra Patriots
USA 1

Cómo ver el partido de la NFL entre los Miami Dolphins y los New England Patriots: horario de inicio y novedades de los equipos

Horario del Miami Dolphins vs New England Patriots

Los Miami Dolphins reciben a los New England Patriots en el Hard Rock Stadium (Miami Gardens, Florida) en un duelo entre equipos de la AFC Este, correspondiente a la semana 8 de la temporada regular de la NFL. El partido comenzará el domingo 1 de noviembre a las 14:25 (CST).

Los Patriots (4-3) buscarán aprovechar los errores frecuentes de la defensa secundaria de unos Miami Dolphins (1-5) en plena reconstrucción. Sin embargo, New England ha perdido tres de sus cuatro partidos fuera de casa esta temporada y Miami llegará con la moral reforzada tras lograr por fin su primera victoria.

Cómo ver el Miami Dolphins vs New England Patriots

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Novedades de los Miami Dolphins y los New England Patriots

Novedades de los Miami Dolphins

El equipo de Jeff Hafley llega con la moral alta tras conseguir su primera victoria de la temporada ante los Jets la semana pasada. Sin embargo, su línea ofensiva sufre una baja importante.

  • Kadyn Proctor (guard izquierdo): baja. El guard izquierdo novato, elegido en la primera ronda del draft, está descartado por una conmoción cerebral. Esto pone fin a una notable racha de seis partidos en los que Miami alineó exactamente la misma línea ofensiva titular, algo poco habitual para la franquicia en los últimos años. Se espera que Jared Kingston entre en la alineación titular.
  • JuJu Brents (cornerback): duda. Brents sigue bajo el protocolo de conmociones cerebrales, pero pudo volver a entrenarse de forma limitada a finales de semana, una señal positiva de su evolución.
  • Reese Taylor (cornerback): duda. La participación del cornerback sigue en el aire por una lesión en el cuádriceps.
  • Núcleo ofensivo: disponible. El quarterback Malik Willis (ingle) y el running back Jaylen Wright (pie y cuádriceps) completaron los entrenamientos y no tienen ninguna designación que ponga en duda su participación en el partido. Apoyarán al principal corredor del equipo, Ollie Gordon II, mientras Miami se apoya en gran medida en su dinámico juego de carrera.

Novedades de los New England Patriots

El equipo de Mike Vrabel busca recuperarse de la derrota ante Chicago en la semana 7. Aunque los Patriots tienen, en general, menos problemas físicos que en las últimas semanas, aún deben tomar una decisión importante sobre su principal arma ofensiva.

  • A.J. Brown (receptor): duda. El receptor estrella se perdió dos entrenamientos consecutivos al final de la semana después de que su rodilla volviera a darle problemas mientras continuaba recuperándose de un esguince previo en la parte alta del tobillo. Vrabel señaló que la decisión definitiva sobre su disponibilidad se tomará durante el fin de semana. Con Romeo Doubs y Mack Hollins ya en la lista de lesionados, los Patriots podrían contar con muy pocos receptores.
  • TreVeyon Henderson (running back): duda. El corredor de segundo año se perdió dos entrenamientos consecutivos por una enfermedad, un contratiempo para un juego de carrera que depende en gran medida de Rhamondre Stevenson.
  • Christian Elliss (linebacker): duda. Pese a figurar como duda por una lesión en el pecho, el jugador de los Patriots que más placajes acumula ha completado los entrenamientos y se espera que sea un pilar de la defensa.
  • Carlton Davis III (cornerback): duda. Davis volvió a entrenarse sin limitaciones esta semana después de que una lesión de cuello le impidiera jugar tres partidos consecutivos, por lo que va camino de reforzar la defensa secundaria.
  • Drake Maye (quarterback): disponible. El quarterback, una de las revelaciones, completó el entrenamiento pese a figurar con una leve molestia en el hombro derecho y tiene el visto bueno para dirigir el ataque.
Miami Dolphins
MIA

Formulario

Nueva Inglaterra Patriots
NE

Todos los partidos

Nueva York Jets
NYJ
25
28
Miami Dolphins
MIA
W
Miami Dolphins
MIA
24
31
Cincinnati Bengals
CIN
L
Minnesota Vikings
MIN
15
10
Miami Dolphins
MIA
L
Miami Dolphins
MIA
10
24
Kansas City Chiefs
KC
L
San Francisco 49ers
SF
35
13
Miami Dolphins
MIA
L
Partidos jugados5
Puntos obtenidos85

Todos los partidos

Chicago Bears
CHI
30
24
Nueva Inglaterra Patriots
NE
L
Nueva Inglaterra Patriots
NE
26
19
Nueva York Jets
NYJ
W
Nueva Inglaterra Patriots
NE
45
17
Las Vegas Raiders
LVR
W
Buffalo Bills
BUF
26
29
Nueva Inglaterra Patriots
NE
W
Jacksonville Jaguars
JAX
35
6
Nueva Inglaterra Patriots
NE
L
Partidos jugados5
Puntos obtenidos130

Cara a cara

Miami Dolphins
Empate
Nueva Inglaterra Patriots
3
0
2
USA 1
Nueva Inglaterra Patriots badge
Nueva Inglaterra Patriots
NE
38
Miami Dolphins badge
Miami Dolphins
MIA
10
F
USA 1
Miami Dolphins badge
Miami Dolphins
MIA
27
Nueva Inglaterra Patriots badge
Nueva Inglaterra Patriots
NE
33
F
USA 1
Miami Dolphins badge
Miami Dolphins
MIA
34
Nueva Inglaterra Patriots badge
Nueva Inglaterra Patriots
NE
15
F
USA 1
Nueva Inglaterra Patriots badge
Nueva Inglaterra Patriots
NE
10
Miami Dolphins badge
Miami Dolphins
MIA
15
F
USA 1
Miami Dolphins badge
Miami Dolphins
MIA
31
Nueva Inglaterra Patriots badge
Nueva Inglaterra Patriots
NE
17
F
117Puntos obtenidos113

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