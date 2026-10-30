Horario del Miami Dolphins vs New England Patriots

Los Miami Dolphins reciben a los New England Patriots en el Hard Rock Stadium (Miami Gardens, Florida) en un duelo entre equipos de la AFC Este, correspondiente a la semana 8 de la temporada regular de la NFL. El partido comenzará el domingo 1 de noviembre a las 14:25 (CST).

Los Patriots (4-3) buscarán aprovechar los errores frecuentes de la defensa secundaria de unos Miami Dolphins (1-5) en plena reconstrucción. Sin embargo, New England ha perdido tres de sus cuatro partidos fuera de casa esta temporada y Miami llegará con la moral reforzada tras lograr por fin su primera victoria.

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Novedades de los Miami Dolphins y los New England Patriots

Novedades de los Miami Dolphins

El equipo de Jeff Hafley llega con la moral alta tras conseguir su primera victoria de la temporada ante los Jets la semana pasada. Sin embargo, su línea ofensiva sufre una baja importante.

Kadyn Proctor (guard izquierdo): baja . El guard izquierdo novato, elegido en la primera ronda del draft, está descartado por una conmoción cerebral. Esto pone fin a una notable racha de seis partidos en los que Miami alineó exactamente la misma línea ofensiva titular, algo poco habitual para la franquicia en los últimos años. Se espera que Jared Kingston entre en la alineación titular.

. El guard izquierdo novato, elegido en la primera ronda del draft, está descartado por una conmoción cerebral. Esto pone fin a una notable racha de seis partidos en los que Miami alineó exactamente la misma línea ofensiva titular, algo poco habitual para la franquicia en los últimos años. Se espera que Jared Kingston entre en la alineación titular. JuJu Brents (cornerback): duda . Brents sigue bajo el protocolo de conmociones cerebrales, pero pudo volver a entrenarse de forma limitada a finales de semana, una señal positiva de su evolución.

. Brents sigue bajo el protocolo de conmociones cerebrales, pero pudo volver a entrenarse de forma limitada a finales de semana, una señal positiva de su evolución. Reese Taylor (cornerback): duda . La participación del cornerback sigue en el aire por una lesión en el cuádriceps.

. La participación del cornerback sigue en el aire por una lesión en el cuádriceps. Núcleo ofensivo: disponible. El quarterback Malik Willis (ingle) y el running back Jaylen Wright (pie y cuádriceps) completaron los entrenamientos y no tienen ninguna designación que ponga en duda su participación en el partido. Apoyarán al principal corredor del equipo, Ollie Gordon II, mientras Miami se apoya en gran medida en su dinámico juego de carrera.

Novedades de los New England Patriots

El equipo de Mike Vrabel busca recuperarse de la derrota ante Chicago en la semana 7. Aunque los Patriots tienen, en general, menos problemas físicos que en las últimas semanas, aún deben tomar una decisión importante sobre su principal arma ofensiva.

A.J. Brown (receptor): duda . El receptor estrella se perdió dos entrenamientos consecutivos al final de la semana después de que su rodilla volviera a darle problemas mientras continuaba recuperándose de un esguince previo en la parte alta del tobillo. Vrabel señaló que la decisión definitiva sobre su disponibilidad se tomará durante el fin de semana. Con Romeo Doubs y Mack Hollins ya en la lista de lesionados, los Patriots podrían contar con muy pocos receptores.

. El receptor estrella se perdió dos entrenamientos consecutivos al final de la semana después de que su rodilla volviera a darle problemas mientras continuaba recuperándose de un esguince previo en la parte alta del tobillo. Vrabel señaló que la decisión definitiva sobre su disponibilidad se tomará durante el fin de semana. Con Romeo Doubs y Mack Hollins ya en la lista de lesionados, los Patriots podrían contar con muy pocos receptores. TreVeyon Henderson (running back): duda . El corredor de segundo año se perdió dos entrenamientos consecutivos por una enfermedad, un contratiempo para un juego de carrera que depende en gran medida de Rhamondre Stevenson.

. El corredor de segundo año se perdió dos entrenamientos consecutivos por una enfermedad, un contratiempo para un juego de carrera que depende en gran medida de Rhamondre Stevenson. Christian Elliss (linebacker): duda . Pese a figurar como duda por una lesión en el pecho, el jugador de los Patriots que más placajes acumula ha completado los entrenamientos y se espera que sea un pilar de la defensa.

. Pese a figurar como duda por una lesión en el pecho, el jugador de los Patriots que más placajes acumula ha completado los entrenamientos y se espera que sea un pilar de la defensa. Carlton Davis III (cornerback): duda . Davis volvió a entrenarse sin limitaciones esta semana después de que una lesión de cuello le impidiera jugar tres partidos consecutivos, por lo que va camino de reforzar la defensa secundaria.

. Davis volvió a entrenarse sin limitaciones esta semana después de que una lesión de cuello le impidiera jugar tres partidos consecutivos, por lo que va camino de reforzar la defensa secundaria. Drake Maye (quarterback): disponible. El quarterback, una de las revelaciones, completó el entrenamiento pese a figurar con una leve molestia en el hombro derecho y tiene el visto bueno para dirigir el ataque.

Miami Dolphins MIA Formulario Nueva Inglaterra Patriots NE MIA MIA NE NE Todos los partidos Todos los partidos Nueva York Jets NYJ 25 28 Miami Dolphins MIA W Miami Dolphins MIA 24 31 Cincinnati Bengals CIN L Minnesota Vikings MIN 15 10 Miami Dolphins MIA L Miami Dolphins MIA 10 24 Kansas City Chiefs KC L San Francisco 49ers SF 35 13 Miami Dolphins MIA L Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 85 Todos los partidos Todos los partidos Chicago Bears CHI 30 24 Nueva Inglaterra Patriots NE L Nueva Inglaterra Patriots NE 26 19 Nueva York Jets NYJ W Nueva Inglaterra Patriots NE 45 17 Las Vegas Raiders LVR W Buffalo Bills BUF 26 29 Nueva Inglaterra Patriots NE W Jacksonville Jaguars JAX 35 6 Nueva Inglaterra Patriots NE L Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 130