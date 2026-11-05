Horario del Miami Dolphins vs Detroit Lions

Los Miami Dolphins reciben a los Detroit Lions en el Hard Rock Stadium (Miami Gardens, Florida) durante la novena semana de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para el domingo 8 de noviembre a las 11:00 (CST).

Miami (1-6) volvió a perder la semana pasada al caer por 24-19 ante New England, rival de la AFC East. Se enfrenta ahora a unos Lions (5-2) lanzados, que se convirtieron en el primer equipo en derrotar a los Minnesota Vikings.

Cómo ver el Miami Dolphins vs Detroit Lions

Se podrá ver en directo a través de NFL Game Pass en DAZN.



NFL Game Pass en DAZN es la vía oficial para seguir la temporada 2026/27 de la NFL, con todos los partidos en directo y bajo demanda, incluyendo la temporada regular, los playoffs y la Super Bowl LXI, así como NFL RedZone y NFL Network. Puedes adquirir NFL Game Pass como un paquete independiente, sin necesidad de una suscripción a DAZN.



DAZN ofrece planes "Regular" y "Ultimate", disponibles mediante pago único o facturación mensual, además de paquetes semanales.

Cómo verlo desde cualquier lugar con una VPN

Para los aficionados al fútbol americano, una VPN como ExpressVPN sirve principalmente para eludir las restricciones geográficas y los bloqueos de las retransmisiones locales. Al conectarse a un servidor de otra ciudad u otro país, los aficionados pueden ver partidos que no se emiten en su zona o acceder a paquetes internacionales de streaming más baratos y completos que incluyen todos los encuentros en directo.

Además, el cifrado de una VPN impide que los proveedores de internet reduzcan la velocidad de conexión durante las retransmisiones de gran audiencia, protege los datos personales en redes wifi públicas y permite acceder desde el extranjero a suscripciones nacionales de streaming como YouTube TV.

Novedades de los Miami Dolphins y los Detroit Lions

La gran cantidad de lesiones recientes en ambos equipos convierte el partido en el Hard Rock Stadium en una dura prueba para sus plantillas.

Novedades de los Detroit Lions

La principal noticia en Detroit es la grave crisis de lesiones defensivas entre los linebackers y en la secundaria.

Jack Campbell (linebacker) (cuello) : El linebacker All-Pro sufrió una alarmante lesión por compresión de la médula espinal cervical y el cuello en la octava semana contra Minnesota. Sigue hospitalizado, pero publicó un comunicado esperanzador en el que indicó que ha recuperado por completo la movilidad de la parte inferior del cuerpo y que progresa en la parte superior. No jugará y se espera que pronto sea incluido en la lista de lesionados (IR).

: El linebacker All-Pro sufrió una alarmante lesión por compresión de la médula espinal cervical y el cuello en la octava semana contra Minnesota. Sigue hospitalizado, pero publicó un comunicado esperanzador en el que indicó que ha recuperado por completo la movilidad de la parte inferior del cuerpo y que progresa en la parte superior. No jugará y se espera que pronto sea incluido en la lista de lesionados (IR). Profundidad muy mermada entre los linebackers : El suplente novato Jimmy Rolder también ha sido incluido en la lista de lesionados por una rotura en los isquiotibiales que le hará perderse el resto de la temporada. Ante esta situación, los Lions ficharon al veterano K.J. Britt del equipo de prácticas de los Patriots e incorporaron a Joe Bachie a la plantilla activa.

: El suplente novato Jimmy Rolder también ha sido incluido en la lista de lesionados por una rotura en los isquiotibiales que le hará perderse el resto de la temporada. Ante esta situación, los Lions ficharon al veterano K.J. Britt del equipo de prácticas de los Patriots e incorporaron a Joe Bachie a la plantilla activa. Protocolos en la secundaria y la presión al pasador : El safety Brian Branch (conmoción cerebral) volvió a entrenarse de forma limitada, pero el pass rusher DJ Wonnum (conmoción cerebral) se perdió la sesión del miércoles. El cornerback titular D.J. Reed (cadera) tampoco participó. Se espera con mucha probabilidad que el safety Kerby Joseph (rodilla) se pierda el partido del domingo.

: El safety Brian Branch (conmoción cerebral) volvió a entrenarse de forma limitada, pero el pass rusher DJ Wonnum (conmoción cerebral) se perdió la sesión del miércoles. El cornerback titular D.J. Reed (cadera) tampoco participó. Se espera con mucha probabilidad que el safety Kerby Joseph (rodilla) se pierda el partido del domingo. Estado del ataque: El receptor Amon-Ra St. Brown arrastra un problema en las costillas, pero participó de forma limitada el miércoles. El center Cade Mays (tobillo) se perdió el entrenamiento y es muy poco probable que juegue el domingo.

Novedades de los Miami Dolphins

Los Dolphins llegan a la novena semana bajo las órdenes de Jeff Hafley, entrenador en su primer año, con el objetivo de poner fin a su mala racha y con importantes problemas por lesiones entre sus corredores.

Incertidumbre entre los corredores : Con el corredor estrella De'Von Achane fuera para el resto de la temporada e incluido en la lista de lesionados, las opciones de reserva por detrás del nuevo titular Ollie Gordon II están mermadas. Jaylen Wright se perdió el entrenamiento del miércoles por una lesión en el cuádriceps. Su suplente directo, Kaytron Allen, incorporado tras ser reclamado de la lista de descartes, también está limitado por un problema en el cuádriceps.

: Con el corredor estrella De'Von Achane fuera para el resto de la temporada e incluido en la lista de lesionados, las opciones de reserva por detrás del nuevo titular Ollie Gordon II están mermadas. Jaylen Wright se perdió el entrenamiento del miércoles por una lesión en el cuádriceps. Su suplente directo, Kaytron Allen, incorporado tras ser reclamado de la lista de descartes, también está limitado por un problema en el cuádriceps. Refuerzos en la línea ofensiva : Hay noticias muy positivas en la línea ofensiva, ya que el guard novato Kadyn Proctor completó el entrenamiento. Aunque técnicamente sigue en el protocolo de conmociones cerebrales, su evolución apunta con fuerza a que será titular el domingo.

: Hay noticias muy positivas en la línea ofensiva, ya que el guard novato Kadyn Proctor completó el entrenamiento. Aunque técnicamente sigue en el protocolo de conmociones cerebrales, su evolución apunta con fuerza a que será titular el domingo. Estado del ataque aéreo : El quarterback Malik Willis (ingle) participó plenamente el miércoles y no arrastra ninguna limitación. Los jóvenes receptores en progresión Caleb Douglas (tobillo) y Malik Washington ya no figuran en el parte de lesiones tras sufrir molestias leves en la derrota de la semana pasada ante New England.

: El quarterback Malik Willis (ingle) participó plenamente el miércoles y no arrastra ninguna limitación. Los jóvenes receptores en progresión Caleb Douglas (tobillo) y Malik Washington ya no figuran en el parte de lesiones tras sufrir molestias leves en la derrota de la semana pasada ante New England. Molestias en la línea defensiva: El destacado tackle defensivo Zach Sieler (hombro) y el pass rusher novato Chop Robinson (rodilla) entrenaron de forma limitada el miércoles, pero por ahora se espera que puedan jugar.

Miami Dolphins MIA Formulario Detroit Lions DET MIA MIA DET DET Todos los partidos Todos los partidos Miami Dolphins MIA 19 24 Nueva Inglaterra Patriots NE L Nueva York Jets NYJ 25 28 Miami Dolphins MIA W Miami Dolphins MIA 24 31 Cincinnati Bengals CIN L Minnesota Vikings MIN 15 10 Miami Dolphins MIA L Miami Dolphins MIA 10 24 Kansas City Chiefs KC L Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 91 Todos los partidos Todos los partidos Detroit Lions DET 19 15 Minnesota Vikings MIN W Detroit Lions DET 20 17 Green Bay Packers GB W Arizona Cardinals ARZ 21 45 Detroit Lions DET W Carolina Panthers CAR 32 26 Detroit Lions DET L Detroit Lions DET 31 24 Nueva York Jets NYJ W Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 141