Horario del Los Angeles Chargers vs New York Jets

Los Angeles Chargers reciben a New York Jets en el SoFi Stadium (Inglewood, California) en la semana 11 de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para el domingo 22 de noviembre a las 14:05 (CST).

En un duelo entre dos equipos de la zona baja con importantes consecuencias para el orden de selección del Draft de la NFL de 2027, Los Angeles Chargers (1-8) buscan ganar impulso tras poner fin a una racha de 11 derrotas consecutivas. New York Jets (2-8), en plena crisis, intentan cortar una serie de cinco derrotas en medio de las dudas que rodean a su cuestionado entrenador, Aaron Glenn.

Cómo ver el Los Angeles Chargers vs New York Jets

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Noticias de Los Angeles Chargers y New York Jets

Noticias de Los Angeles Chargers

Cambio ofensivo : Los Angeles recurre con frecuencia a formaciones con dos corredores, un ala cerrada y dos receptores abiertos, un uso en el que solo le supera San Francisco. En la semana 10, Justin Herbert lanzó para apenas 129 yardas (su cifra más baja en una victoria a lo largo de su carrera), a las que añadió 51 yardas de carrera y un touchdown. El corredor Omarion Hampton impulsó el ataque con 105 yardas de carrera y un touchdown en 22 acarreos, por detrás de una línea con tres novatos como titulares.

: Los Angeles recurre con frecuencia a formaciones con dos corredores, un ala cerrada y dos receptores abiertos, un uso en el que solo le supera San Francisco. En la semana 10, Justin Herbert lanzó para apenas 129 yardas (su cifra más baja en una victoria a lo largo de su carrera), a las que añadió 51 yardas de carrera y un touchdown. El corredor Omarion Hampton impulsó el ataque con 105 yardas de carrera y un touchdown en 22 acarreos, por detrás de una línea con tres novatos como titulares. Refuerzo en la recepción : El receptor estrella Ladd McConkey volvió a entrenarse de forma limitada el miércoles y el jueves tras perderse los dos últimos partidos por espasmos en la espalda.

: El receptor estrella Ladd McConkey volvió a entrenarse de forma limitada el miércoles y el jueves tras perderse los dos últimos partidos por espasmos en la espalda. Dudas y ausencias en los entrenamientos : El linebacker Daiyan Henley (molestias en la rodilla), el ala cerrada Charlie Kolar (protocolo por conmoción cerebral), el cornerback Rodney Shelley (tobillo) y el receptor Brenen Thompson (isquiotibiales) se perdieron las sesiones del miércoles y el jueves. El safety Kendall Williamson (pantorrilla) pasó de entrenarse de forma limitada a no participar el jueves.

: El linebacker Daiyan Henley (molestias en la rodilla), el ala cerrada Charlie Kolar (protocolo por conmoción cerebral), el cornerback Rodney Shelley (tobillo) y el receptor Brenen Thompson (isquiotibiales) se perdieron las sesiones del miércoles y el jueves. El safety Kendall Williamson (pantorrilla) pasó de entrenarse de forma limitada a no participar el jueves. Participación limitada y evolución favorable: Los cornerbacks Donte Jackson (ingle) e Isas Waxter (tobillo), junto con el jugador de la línea defensiva Justin Eboigbe (tobillo), entrenaron de forma limitada el jueves. El tackle Trey Pipkins III (rodilla), cuyo plazo de 21 días para entrenarse se abrió la semana pasada, completó la sesión del jueves, al igual que el veterano Khalil Mack, que había estado descansando.

Noticias de New York Jets

Situación del quarterback : El veterano Geno Smith (36 años) tuvo que salir dos veces del partido contra Buffalo, primero para someterse a una evaluación por un posible golpe en la cabeza y después por una lesión en el tobillo izquierdo, lo que obligó a entrar al novato Cade Klubnik, elegido en la cuarta ronda. Sin embargo, tras entrenarse de forma limitada a principios de semana, Smith completó la sesión del viernes y todo apunta a que será titular.

: El veterano Geno Smith (36 años) tuvo que salir dos veces del partido contra Buffalo, primero para someterse a una evaluación por un posible golpe en la cabeza y después por una lesión en el tobillo izquierdo, lo que obligó a entrar al novato Cade Klubnik, elegido en la cuarta ronda. Sin embargo, tras entrenarse de forma limitada a principios de semana, Smith completó la sesión del viernes y todo apunta a que será titular. Escasez de receptores : El entrenador Glenn descartó oficialmente a los receptores Omar Cooper Jr. (tobillo y cadera) e Isaiah Williams (costillas). Ante la baja de Williams, se espera que el corredor Isaiah Davis asuma la principal responsabilidad de devolver los despejes. Garrett Wilson, Adonai Mitchell, Tim Patrick y el novato Malik McClain son los únicos receptores sanos de la plantilla activa, por lo que el ala cerrada Mason Taylor y el novato Kenyon Sadiq tendrán más oportunidades en posiciones interiores y como receptores.

: El entrenador Glenn descartó oficialmente a los receptores Omar Cooper Jr. (tobillo y cadera) e Isaiah Williams (costillas). Ante la baja de Williams, se espera que el corredor Isaiah Davis asuma la principal responsabilidad de devolver los despejes. Garrett Wilson, Adonai Mitchell, Tim Patrick y el novato Malik McClain son los únicos receptores sanos de la plantilla activa, por lo que el ala cerrada Mason Taylor y el novato Kenyon Sadiq tendrán más oportunidades en posiciones interiores y como receptores. Línea defensiva y novedades en la alineación: El miércoles se abrió el plazo de 21 días para que el jugador de la línea defensiva David Onyemata (abdomen) se entrenase tras salir de la lista de lesionados, aunque Glenn confirmó que no será activado para el domingo. El guardia izquierdo Dylan Parham (rodilla), el tackle defensivo Harrison Phillips (tobillo), el defensor de banda Joseph Ossai (pie y tobillo) y el linebacker Trevin Wallace (ingle) entrenaron de forma limitada a principios de semana. Glenn calificó de «prometedora» su disponibilidad para el domingo. El novato David Bailey, defensor de banda, sigue siendo una nota positiva: lidera a todos los novatos de la NFL con 7,5 capturas del quarterback.

Los Angeles Chargers LAC Formulario Nueva York Jets NYJ LAC LAC NYJ NYJ Todos los partidos Todos los partidos Baltimore Ravens BAL 20 23 Los Angeles Chargers LAC W Los Angeles Chargers LAC 22 44 Houston Texans HOU L Los Angeles Rams LA 24 9 Los Angeles Chargers LAC L Kansas City Chiefs KC 22 6 Los Angeles Chargers LAC L Los Angeles Chargers LAC 17 23 Denver Broncos DEN L Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 77 Todos los partidos Todos los partidos Nueva York Jets NYJ 12 31 Buffalo Bills BUF L Kansas City Chiefs KC 35 12 Nueva York Jets NYJ L Nueva York Jets NYJ 33 38 Las Vegas Raiders LVR L Nueva York Jets NYJ 25 28 Miami Dolphins MIA L Nueva Inglaterra Patriots NE 26 19 Nueva York Jets NYJ L Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 101