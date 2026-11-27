Horario del Los Angeles Chargers vs New England Patriots

USA 1 29 nov 2026 - 16:05 SoFi Stadium

Los Angeles Chargers recibe a New England Patriots en el SoFi Stadium (Inglewood, California) en la semana 12 de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para el domingo 29 de noviembre a las 14:05 (CST).

El duelo entre Los Angeles (1-9) y New England (5-5) podría enfrentar a dos quarterbacks suplentes: Tommy DeVito apunta a titular en New England en lugar del lesionado Drake Maye, mientras que DJ Uiagalelei podría debutar como titular en la NFL con Los Angeles si Justin Herbert sigue bajo el protocolo de conmociones cerebrales.

Cómo ver el Los Angeles Chargers vs New England Patriots

Se podrá ver en directo a través de NFL Game Pass en DAZN y Fox Sports.



NFL Game Pass en DAZN es la vía oficial para seguir la temporada 2026/27 de la NFL, con todos los partidos en directo y bajo demanda, incluyendo la temporada regular, los playoffs y la Super Bowl LXI, así como NFL RedZone y NFL Network. Puedes adquirir NFL Game Pass como un paquete independiente, sin necesidad de una suscripción a DAZN.



DAZN ofrece planes "Regular" y "Ultimate", disponibles mediante pago único o facturación mensual, además de paquetes semanales.

Cómo verlo desde cualquier lugar con una VPN

Para los aficionados al fútbol americano, una VPN como ExpressVPN sirve principalmente para sortear las restricciones regionales y los bloqueos de las emisiones de televisión locales. Al conectarse a un servidor de otra ciudad o país, los aficionados pueden ver partidos que no se emiten en su zona o acceder a paquetes internacionales de streaming más baratos y completos que incluyen todos los encuentros en directo.

Además, el cifrado de la VPN impide que los proveedores de internet reduzcan la velocidad de conexión durante las retransmisiones con mucho tráfico, protege tus datos personales en redes wifi públicas y te permite acceder a suscripciones de streaming de tu país, como YouTube TV, mientras viajas al extranjero.

Últimas noticias de Los Angeles Chargers y New England Patriots

Últimas noticias de Los Angeles Chargers

Justin Herbert, bajo el protocolo de conmociones cerebrales : El quarterback titular Justin Herbert entró en el protocolo de conmociones cerebrales de la NFL tras la derrota del domingo por 27-24 ante New York Jets y no entrenó ni el miércoles ni el jueves. Herbert ha tenido dificultades en sus 10 partidos como titular en 2026: ha lanzado ocho pases de touchdown y 11 intercepciones, y ha sufrido 39 sacks, la peor cifra de la liga.

: El quarterback titular Justin Herbert entró en el protocolo de conmociones cerebrales de la NFL tras la derrota del domingo por 27-24 ante New York Jets y no entrenó ni el miércoles ni el jueves. Herbert ha tenido dificultades en sus 10 partidos como titular en 2026: ha lanzado ocho pases de touchdown y 11 intercepciones, y ha sufrido 39 sacks, la peor cifra de la liga. Alternativas en la posición de quarterback : Ante la posibilidad de que Herbert no pueda jugar, Los Angeles ascendió el jueves al veterano quarterback Jake Browning del equipo de prácticas a la plantilla de 53 jugadores. El novato DJ Uiagalelei figura actualmente como segundo quarterback en la lista de posiciones y ha entrenado con el primer equipo ante la posibilidad de debutar como titular en la NFL.

: Ante la posibilidad de que Herbert no pueda jugar, Los Angeles ascendió el jueves al veterano quarterback Jake Browning del equipo de prácticas a la plantilla de 53 jugadores. El novato DJ Uiagalelei figura actualmente como segundo quarterback en la lista de posiciones y ha entrenado con el primer equipo ante la posibilidad de debutar como titular en la NFL. Amplio parte de lesiones del jueves : Nueve jugadores de los Chargers no entrenaron el jueves: Herbert (conmoción cerebral), los OLB Tuli Tuipulotu (tobillo) y Akheem Mesidor (tobillo), el TE David Njoku (hombro), el RB Keaton Mitchell (rodilla), el DL Dalvin Tomlinson (rodilla), el LB Daiyan Henley (rodilla), el CB Tarheeb Still (tobillo) y el WR Brenen Thompson (isquiotibiales). El S Kendall Williamson (pantorrilla) entrenó de forma limitada, mientras que los veteranos OLB Khalil Mack y DL Teair Tart volvieron a participar plenamente tras descansar el miércoles.

: Nueve jugadores de los Chargers no entrenaron el jueves: Herbert (conmoción cerebral), los OLB Tuli Tuipulotu (tobillo) y Akheem Mesidor (tobillo), el TE David Njoku (hombro), el RB Keaton Mitchell (rodilla), el DL Dalvin Tomlinson (rodilla), el LB Daiyan Henley (rodilla), el CB Tarheeb Still (tobillo) y el WR Brenen Thompson (isquiotibiales). El S Kendall Williamson (pantorrilla) entrenó de forma limitada, mientras que los veteranos OLB Khalil Mack y DL Teair Tart volvieron a participar plenamente tras descansar el miércoles. Resurgimiento del juego de carrera : El running back Omarion Hampton se ha convertido en el referente del juego terrestre de los Chargers, con 36 carreras para 194 yardas y un touchdown en las dos últimas semanas. Los Angeles tiene la oportunidad de superar las 150 yardas de carrera en tres partidos consecutivos por primera vez desde 2006.

: El running back Omarion Hampton se ha convertido en el referente del juego terrestre de los Chargers, con 36 carreras para 194 yardas y un touchdown en las dos últimas semanas. Los Angeles tiene la oportunidad de superar las 150 yardas de carrera en tres partidos consecutivos por primera vez desde 2006. Contexto de la temporada y presión sobre los entrenadores: Tras perder por 16-3 ante New England en la ronda de comodines de la AFC de la temporada pasada, los Chargers han caído a un balance de 1-9, igualados con el peor registro de la NFL, y ya tienen asegurado acabar la temporada con más derrotas que victorias. La liga retiró este encuentro del horario de Sunday Night Football, y el entrenador principal Jim Harbaugh y el coordinador ofensivo Mike McDaniel, en su primer año en el cargo, afrontan un escrutinio creciente por una ofensiva que ocupa el 31.º puesto en porcentaje de series que terminan en anotación (31,3 %) y el 30.º en porcentaje de pérdidas de balón (16,1 %).

Últimas noticias de New England Patriots

Drake Maye, baja; Tommy DeVito será titular : New England, vigente campeón de la AFC, llega a la semana 12 tras una semana de descanso y después de perder dos partidos seguidos ante Green Bay y Detroit. El quarterback titular Drake Maye sufrió una fractura de peroné en la derrota de la semana 10 ante los Lions en Múnich y se espera que se pierda la mayor parte o la totalidad de lo que resta de temporada regular. Por ello, el entrenador principal Mike Vrabel dará la titularidad al suplente Tommy DeVito.

: New England, vigente campeón de la AFC, llega a la semana 12 tras una semana de descanso y después de perder dos partidos seguidos ante Green Bay y Detroit. El quarterback titular Drake Maye sufrió una fractura de peroné en la derrota de la semana 10 ante los Lions en Múnich y se espera que se pierda la mayor parte o la totalidad de lo que resta de temporada regular. Por ello, el entrenador principal Mike Vrabel dará la titularidad al suplente Tommy DeVito. Ajustes en el plan ofensivo : El coordinador ofensivo Josh McDaniels está adaptando el ataque a los puntos fuertes de DeVito: dejará en segundo plano los pases profundos de Maye para apostar por lanzamientos rápidos y cortos y por un juego de carrera equilibrado con Rhamondre Stevenson. Vrabel subrayó la importancia de proteger el balón, mantener la protección en el interior del pocket y evitar jugadas negativas ante una defensa de los Chargers que ocupa el décimo puesto en balones recuperados.

: El coordinador ofensivo Josh McDaniels está adaptando el ataque a los puntos fuertes de DeVito: dejará en segundo plano los pases profundos de Maye para apostar por lanzamientos rápidos y cortos y por un juego de carrera equilibrado con Rhamondre Stevenson. Vrabel subrayó la importancia de proteger el balón, mantener la protección en el interior del pocket y evitar jugadas negativas ante una defensa de los Chargers que ocupa el décimo puesto en balones recuperados. Bajas importantes y refuerzos en la línea ofensiva : Cuatro jugadores de los Patriots no entrenaron el jueves: el QB Drake Maye (peroné), el WR A.J. Brown (isquiotibiales), el CB Carlton Davis III (rodilla) y el OL Walter Rouse (protocolo de conmociones cerebrales). Como nota positiva, los linieros ofensivos Alijah Vera-Tucker (isquiotibiales) y Ben Brown (rodilla) están más cerca de regresar. Ben Brown completó el entrenamiento del jueves, mientras que el WR Romeo Doubs (hombro) y el FB Reggie Gilliam (rodilla) participaron de forma limitada.

: Cuatro jugadores de los Patriots no entrenaron el jueves: el QB Drake Maye (peroné), el WR A.J. Brown (isquiotibiales), el CB Carlton Davis III (rodilla) y el OL Walter Rouse (protocolo de conmociones cerebrales). Como nota positiva, los linieros ofensivos Alijah Vera-Tucker (isquiotibiales) y Ben Brown (rodilla) están más cerca de regresar. Ben Brown completó el entrenamiento del jueves, mientras que el WR Romeo Doubs (hombro) y el FB Reggie Gilliam (rodilla) participaron de forma limitada. El frente defensivo y los equipos especiales, bajo la lupa : El linebacker Elijah Ponder ha destacado en el frente defensivo de los Patriots, con 7,5 sacks y ocho placajes para pérdida de yardas, antes de jugar cerca de Pomona, California, su localidad natal. Mientras tanto, New England probó a cinco especialistas durante la semana de descanso ante el escrutinio al que está sometido el kicker Andres Borregales. Vrabel señaló al retornador de punts Marcus Jones y la cobertura de los saques iniciales como aspectos clave que deben mejorar.

: El linebacker Elijah Ponder ha destacado en el frente defensivo de los Patriots, con 7,5 sacks y ocho placajes para pérdida de yardas, antes de jugar cerca de Pomona, California, su localidad natal. Mientras tanto, New England probó a cinco especialistas durante la semana de descanso ante el escrutinio al que está sometido el kicker Andres Borregales. Vrabel señaló al retornador de punts Marcus Jones y la cobertura de los saques iniciales como aspectos clave que deben mejorar. La lucha por los playoffs: Con un balance de 5-5, los Patriots ven el viaje del domingo a Inglewood como una oportunidad crucial para reaccionar antes de afrontar una exigente serie de tres partidos contra los Bills, los Vikings y los Chiefs.