Horario del Las Vegas Raiders vs Seattle Seahawks

Los Las Vegas Raiders reciben a los Seattle Seahawks en el Allegiant Stadium (Paradise, Nevada) en la décima semana de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para el domingo 15 de noviembre a las 14:05 (CST).

El quarterback novato Fernando Mendoza disputará su primer partido como titular en la NFL con los Las Vegas Raiders (4-5) ante la defensa mejor clasificada de la liga, la de los Seattle Seahawks (5-4).

El entrenador de los Raiders, Klint Kubiak, se reencuentra con la franquicia vigente campeona de la Super Bowl, a la que ayudó a conquistar el título la temporada pasada como coordinador ofensivo.

Cómo ver el Las Vegas Raiders vs Seattle Seahawks

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Novedades de las plantillas de los Las Vegas Raiders y los Seattle Seahawks

Novedades de los Las Vegas Raiders

Comienza la etapa de Fernando Mendoza : Tras el traspaso, en el cierre del mercado, del veterano quarterback Kirk Cousins a los Minnesota Vikings a cambio de una elección de tercera ronda del draft, Fernando Mendoza, número uno del draft de 2026, jugará su primer partido como titular en la NFL.

: Tras el traspaso, en el cierre del mercado, del veterano quarterback Kirk Cousins a los Minnesota Vikings a cambio de una elección de tercera ronda del draft, Fernando Mendoza, número uno del draft de 2026, jugará su primer partido como titular en la NFL. Reencuentro con su antiguo equipo : Klint Kubiak, entrenador de los Raiders en su primera temporada, y el coordinador ofensivo Andrew Janocko se enfrentan a su antiguo equipo. Ambos ayudaron a Seattle a conquistar la Super Bowl LX la temporada pasada antes de marcharse a Las Vegas, donde Kubiak ha situado el ataque de los Raiders entre los diez mejores de la liga tanto en puntos como en yardas.

: Klint Kubiak, entrenador de los Raiders en su primera temporada, y el coordinador ofensivo Andrew Janocko se enfrentan a su antiguo equipo. Ambos ayudaron a Seattle a conquistar la Super Bowl LX la temporada pasada antes de marcharse a Las Vegas, donde Kubiak ha situado el ataque de los Raiders entre los diez mejores de la liga tanto en puntos como en yardas. Problemas defensivos : Aunque el ataque ha mejorado, Las Vegas llega a la décima semana en el último puesto de la NFL tanto en yardas totales permitidas como en defensa contra la carrera: concede 138,3 metros de carrera por partido y 4,6 metros por intento.

: Aunque el ataque ha mejorado, Las Vegas llega a la décima semana en el último puesto de la NFL tanto en yardas totales permitidas como en defensa contra la carrera: concede 138,3 metros de carrera por partido y 4,6 metros por intento. Plantilla prácticamente al completo : Los Raiders cuentan con una de las plantillas más sanas de la liga, con solo cuatro jugadores incluidos en el parte de lesiones de Las Vegas del jueves:

: Los Raiders cuentan con una de las plantillas más sanas de la liga, con solo cuatro jugadores incluidos en el parte de lesiones de Las Vegas del jueves: Entrenamiento completo : El defensive tackle Folorunso Fatukasi (hombro y codo) pasó a entrenarse sin limitaciones el jueves, al igual que el tight end Ian Thomas (tobillo).

: El defensive tackle Folorunso Fatukasi (hombro y codo) pasó a entrenarse sin limitaciones el jueves, al igual que el tight end Ian Thomas (tobillo). Entrenamiento limitado: El defensive tackle Thomas Booker (tobillo) y el guard derecho titular Trey Zuhn (conmoción cerebral) entrenaron con limitaciones tanto el miércoles como el jueves.

Novedades de los Seattle Seahawks

Drew Lock será el quarterback titular : El quarterback titular Sam Darnold está descartado por lesiones en las costillas y el cuádriceps, y Seattle apunta a su regreso en la duodécima semana, tras descansar en la undécima. Su suplente, Drew Lock, será titular por segundo partido consecutivo pese a entrenarse con limitaciones por problemas en el codo derecho y un oblicuo. Como sustituto, Lock ha completado el 71,1 % de sus pases para 545,9 metros, con cinco pases de touchdown y ninguna intercepción.

: El quarterback titular Sam Darnold está descartado por lesiones en las costillas y el cuádriceps, y Seattle apunta a su regreso en la duodécima semana, tras descansar en la undécima. Su suplente, Drew Lock, será titular por segundo partido consecutivo pese a entrenarse con limitaciones por problemas en el codo derecho y un oblicuo. Como sustituto, Lock ha completado el 71,1 % de sus pases para 545,9 metros, con cinco pases de touchdown y ninguna intercepción. La mejor defensa de la liga : El entrenador Mike Macdonald llega al Allegiant Stadium con la defensa que ocupa el primer puesto de la NFL. Seattle lidera la liga en menos metros totales permitidos (223,3 por partido) y se sitúa entre los cinco mejores en puntos encajados (18,0 por partido), balones recuperados (13) y porcentaje de jugadas en las que presiona al quarterback (27 %). Macdonald también tiene un balance de 4-0 ante quarterbacks novatos a lo largo de su carrera.

: El entrenador Mike Macdonald llega al Allegiant Stadium con la defensa que ocupa el primer puesto de la NFL. Seattle lidera la liga en menos metros totales permitidos (223,3 por partido) y se sitúa entre los cinco mejores en puntos encajados (18,0 por partido), balones recuperados (13) y porcentaje de jugadas en las que presiona al quarterback (27 %). Macdonald también tiene un balance de 4-0 ante quarterbacks novatos a lo largo de su carrera. Amplio parte de lesiones : Antes de descansar en la undécima semana, Seattle incluyó a 15 jugadores en el parte de lesiones de los Seattle Seahawks del jueves.

: Antes de descansar en la undécima semana, Seattle incluyó a 15 jugadores en el parte de lesiones de los Seattle Seahawks del jueves. Descartados o ausentes del entrenamiento : Además de Sam Darnold, el guard izquierdo Quenton Nelson (rodilla) está descartado. Los defensive tackles Leonard Williams (pinzamiento nervioso) y Brandon Pili (espalda) no entrenaron ni el miércoles ni el jueves, mientras que el defensive tackle Jarran Reed se ausentó ambos días por un asunto personal.

: Además de Sam Darnold, el guard izquierdo Quenton Nelson (rodilla) está descartado. Los defensive tackles Leonard Williams (pinzamiento nervioso) y Brandon Pili (espalda) no entrenaron ni el miércoles ni el jueves, mientras que el defensive tackle Jarran Reed se ausentó ambos días por un asunto personal. Evolución positiva : El wide receiver Rashid Shaheed (rodilla) entrenó sin limitaciones el miércoles y el jueves tras perderse dos partidos. El tackle izquierdo Charles Cross (tobillo) volvió a entrenarse con limitaciones el jueves después de dos partidos de ausencia, y el receptor All-Pro Jaxon Smith-Njigba se reincorporó sin limitaciones tras descansar el miércoles.

: El wide receiver Rashid Shaheed (rodilla) entrenó sin limitaciones el miércoles y el jueves tras perderse dos partidos. El tackle izquierdo Charles Cross (tobillo) volvió a entrenarse con limitaciones el jueves después de dos partidos de ausencia, y el receptor All-Pro Jaxon Smith-Njigba se reincorporó sin limitaciones tras descansar el miércoles. Limitaciones en la línea y entre los linebackers: El guard Anthony Bradford (rodilla) y los linebackers Uchenna Nwosu (tobillo), Derick Hall (espalda), Patrick O'Connell (dedo del pie) y Connor O'Toole (pie) entrenaron con limitaciones hasta el jueves.

Las Vegas Raiders LVR Formulario Seattle Seahawks SEA LVR LVR SEA SEA Todos los partidos Todos los partidos San Francisco 49ers SF 38 17 Las Vegas Raiders LVR L Nueva York Jets NYJ 33 38 Las Vegas Raiders LVR W Las Vegas Raiders LVR 21 35 Los Angeles Rams LA L Las Vegas Raiders LVR 30 33 Buffalo Bills BUF L Nueva Inglaterra Patriots NE 45 17 Las Vegas Raiders LVR L Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 123 Todos los partidos Todos los partidos Seattle Seahawks SEA 17 3 Arizona Cardinals ARZ W Seattle Seahawks SEA 17 34 Chicago Bears CHI L Seattle Seahawks SEA 20 3 Kansas City Chiefs KC W Denver Broncos DEN 17 14 Seattle Seahawks SEA L Seattle Seahawks SEA 29 32 San Francisco 49ers SF L Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 97