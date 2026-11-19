Horario del Kansas City Chiefs vs Arizona Cardinals

Los Kansas City Chiefs reciben a los Arizona Cardinals en el GEHA Field at Arrowhead Stadium (Kansas City, Misuri) durante la semana 11 de la temporada regular de la NFL. El partido comenzará el domingo 22 de noviembre a las 13:00 ET / 10:00 PT (18:00 GMT).

Kansas City (7-2) busca evitar un tropiezo inesperado y defender su liderato en la AFC Oeste ante una plantilla de Arizona (3-7) mermada por las lesiones y liderada por el quarterback novato Carson Beck, que disputará su segundo partido como titular.

Cómo ver el Kansas City Chiefs vs Arizona Cardinals

En Estados Unidos:

CBS / Paramount+ / Fubo

En el Reino Unido:

Sky Sports NFL

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Novedades de los Kansas City Chiefs y los Arizona Cardinals

Novedades de los Kansas City Chiefs

Problemas en la línea ofensiva : El tackle derecho titular Jaylon Moore (tobillo) y el guard derecho Trey Smith (protocolo por conmoción cerebral) no entrenaron ni el miércoles ni el jueves. Kansas City incorporó esta semana al veterano liniero Fred Johnson al equipo de prácticas como alternativa, mientras que Mike Caliendo y Joshua también son opciones para sustituirlos.

: El tackle derecho titular Jaylon Moore (tobillo) y el guard derecho Trey Smith (protocolo por conmoción cerebral) no entrenaron ni el miércoles ni el jueves. Kansas City incorporó esta semana al veterano liniero Fred Johnson al equipo de prácticas como alternativa, mientras que Mike Caliendo y Joshua también son opciones para sustituirlos. Juego de carrera : El destacado corredor Kenneth Walker III (ingle) no ha entrenado en toda la semana y apunta a perderse su segundo partido consecutivo. El entrenador principal, Andy Reid, señaló que Walker está mejorando, aunque el equipo actúa con cautela de cara al partido del Día de Acción de Gracias contra Buffalo. El novato Emmett Johnson se perfila para asumir de nuevo la carga de trabajo tras sumar 171 yardas totales desde la línea de golpeo y dos touchdowns contra Atlanta

: El destacado corredor Kenneth Walker III (ingle) no ha entrenado en toda la semana y apunta a perderse su segundo partido consecutivo. El entrenador principal, Andy Reid, señaló que Walker está mejorando, aunque el equipo actúa con cautela de cara al partido del Día de Acción de Gracias contra Buffalo. El novato Emmett Johnson se perfila para asumir de nuevo la carga de trabajo tras sumar 171 yardas totales desde la línea de golpeo y dos touchdowns contra Atlanta Refuerzos defensivos : El linebacker Nick Bolton (espinilla) pasó a participar plenamente en el entrenamiento del jueves. Además, el tackle defensivo de segundo año Omarr Norman-Lott (rodilla) salió el miércoles de la lista de reservas/PUP y participó de forma limitada en dos entrenamientos consecutivos.

: El linebacker Nick Bolton (espinilla) pasó a participar plenamente en el entrenamiento del jueves. Además, el tackle defensivo de segundo año Omarr Norman-Lott (rodilla) salió el miércoles de la lista de reservas/PUP y participó de forma limitada en dos entrenamientos consecutivos. Estrellas disponibles: Patrick Mahomes (rodilla/codo derecho), Travis Kelce (pantorrilla/tobillo) y Rashee Rice (rodilla) han participado plenamente en los entrenamientos durante toda la semana.

Novedades de los Arizona Cardinals

Sorpresa con el quarterback : El novato titular Carson Beck apareció inesperadamente en el parte de lesiones del jueves tras participar de forma limitada por un problema de espalda recurrente que volvió a manifestarse a principios de octubre. Con Jacoby Brissett traspasado y Gardner Minshew descartado para el resto de la temporada (ligamento colateral cubital), el veterano Josh Johnson y Joey Aguilar (ambos fichados el 10 de noviembre) son los únicos suplentes sanos.

: El novato titular Carson Beck apareció inesperadamente en el parte de lesiones del jueves tras participar de forma limitada por un problema de espalda recurrente que volvió a manifestarse a principios de octubre. Con Jacoby Brissett traspasado y Gardner Minshew descartado para el resto de la temporada (ligamento colateral cubital), el veterano Josh Johnson y Joey Aguilar (ambos fichados el 10 de noviembre) son los únicos suplentes sanos. Crece la lista de lesionados : Arizona incluyó esta semana al safety Andrew Wingard y al linebacker Jordan Burch en la lista de reserva por lesión, con lo que suma 16 jugadores en listas de lesionados, empatado con el máximo de la NFL. Para reforzar sus opciones entre los receptores, incorporó al exreceptor de los Chiefs Bub Means al equipo de prácticas.

: Arizona incluyó esta semana al safety Andrew Wingard y al linebacker Jordan Burch en la lista de reserva por lesión, con lo que suma 16 jugadores en listas de lesionados, empatado con el máximo de la NFL. Para reforzar sus opciones entre los receptores, incorporó al exreceptor de los Chiefs Bub Means al equipo de prácticas. Línea ofensiva y defensa: El guard Jon Gaines II (tobillo) no participó en la sesión del jueves después de reincorporarse de forma limitada el miércoles. Sin embargo, el center Hjalte Froholdt (protocolo por conmoción cerebral) y el tackle izquierdo Jayden Williams (rodilla) pasaron a participar plenamente el jueves. Los veteranos defensivos Budda Baker, Josh Sweat, Mack Wilson Sr. y Walter Nolen III (enfermedad) también volvieron a entrenarse con normalidad el jueves.

Kansas City Chiefs KC Formulario Arizona Cardinals ARZ KC KC ARZ ARZ Todos los partidos Todos los partidos Atlanta Falcons ATL 13 35 Kansas City Chiefs KC W Kansas City Chiefs KC 35 12 Nueva York Jets NYJ W Denver Broncos DEN 28 24 Kansas City Chiefs KC L Seattle Seahawks SEA 20 3 Kansas City Chiefs KC L Kansas City Chiefs KC 22 6 Los Angeles Chargers LAC W Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 119 Todos los partidos Todos los partidos Arizona Cardinals ARZ 6 34 Los Angeles Rams LA L Seattle Seahawks SEA 17 3 Arizona Cardinals ARZ L Dallas Cowboys DAL 30 33 Arizona Cardinals ARZ W Arizona Cardinals ARZ 16 30 Denver Broncos DEN L Los Angeles Rams LA 16 18 Arizona Cardinals ARZ W Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 76

Cara a cara Empate 4 0 1 USA Preseason 1 Arizona Cardinals ARZ 20 Kansas City Chiefs KC 17 F USA Preseason 1 Arizona Cardinals ARZ 10 Kansas City Chiefs KC 38 F USA 1 Arizona Cardinals ARZ 21 Kansas City Chiefs KC 44 F USA Preseason 1 Arizona Cardinals ARZ 10 Kansas City Chiefs KC 17 F USA 1 Kansas City Chiefs KC 26 Arizona Cardinals ARZ 14 F 142 Puntos obtenidos 75

Enlaces útiles

AFC Este: Buffalo Bills | Miami Dolphins | New England Patriots | New York Jets

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