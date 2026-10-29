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Jacksonville JaguarsJacksonville Jaguars
EverBank Stadium
Indianapolis ColtsIndianapolis Colts
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Cómo ver en directo el Jacksonville Jaguars vs Indianapolis Colts de la NFL: retransmisiones online, canales de televisión y hora de inicio

Jacksonville Jaguars vs Indianapolis Colts
USA 1

Cómo ver el partido de la NFL entre los Jacksonville Jaguars y los Indianapolis Colts: hora de inicio y novedades de los equipos

Horario del Jacksonville Jaguars vs Indianapolis Colts

Los Jacksonville Jaguars reciben a los Indianapolis Colts en el EverBank Stadium (Jacksonville, Florida) en un duelo entre equipos de la AFC Sur durante la octava semana de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para el domingo 1 de noviembre a las 11:00 (CST).

Aunque ocupan el primer y el segundo puesto de la AFC Sur, hay una gran diferencia entre sus balances: los Jaguars lideran la clasificación con 4-2 y los Colts presentan un 2-5. Indianapolis llega, además, tras encadenar tres derrotas.

Cómo ver el Jacksonville Jaguars vs Indianapolis Colts

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Novedades de los Jacksonville Jaguars y los Indianapolis Colts

Los Jacksonville Jaguars, líderes de la división, buscan ampliar su racha de 11 victorias consecutivas en casa ante unos Indianapolis Colts sumidos en una profunda crisis interna tras el despido de su director general y una venta masiva de jugadores antes del partido y del cierre del mercado de traspasos.

Novedades de los Jacksonville Jaguars

Los Jaguars regresan tras una semana de descanso y cuentan con una plantilla en general sana, aunque la posición de safety sigue siendo su principal preocupación.

  • Safety Antonio Johnson (tobillo): no entrenó: Se ha perdido dos entrenamientos consecutivos por una lesión sufrida ante los Texans. Es muy improbable que juegue, por lo que el suplente Kaevon Merriweather cobra protagonismo.
  • Cornerback Montaric Brown (isquiotibiales): entrenamiento completo: Una gran noticia para la defensa secundaria: Brown ha vuelto a entrenarse sin limitaciones y será una pieza clave en la rotación de cornerbacks.
  • Running back LeQuint Allen Jr. (isquiotibiales): participación limitada: Su nombre se añadió a última hora al informe del jueves, lo que podría afectar a las alternativas a Travis Etienne Jr. para bloquear en situaciones de tercer down.
  • Participación limitada: El receptor Jakobi Meyers (isquiotibiales), el tackle defensivo Ruke Orhorhoro (tobillo), el linebacker Jahlani Tavai (isquiotibiales) y el long snapper Ross Matiscik (hombro).

Novedades de los Indianapolis Colts

Los Colts reciben un importante refuerzo para su defensa secundaria, pero siguen con pocas opciones en posiciones ofensivas clave.

  • Cornerback Sauce Gardner (pantorrilla): entrenamiento completo: Tras perderse la semana pasada, Gardner completó el entrenamiento del jueves y se espera que sea titular el domingo.
  • Tight end Tyler Warren (ingle): participación limitada: El líder del equipo en recepciones se ha perdido los dos últimos partidos. Aunque es optimista sobre su regreso, sigue entrenándose de forma limitada y con precaución.
  • Lista de lesionados (bajas): El receptor Alec Pierce (talón) y el defensive end Micheal Clemons (dedo del pie) siguen en la lista de lesionados y no volverán esta semana.
  • No entrenaron: El cornerback Justin Walley (rodilla) y el linebacker Bryce Boettcher (ingle) se perdieron el entrenamiento por segundo día consecutivo.
Jacksonville Jaguars
JAX

Formulario

Indianapolis Colts
IND

Todos los partidos

Jacksonville Jaguars
JAX
31
34
Houston Texans
HOU
L
Jacksonville Jaguars
JAX
19
17
Philadelphia Eagles
PHI
W
Cincinnati Bengals
CIN
17
22
Jacksonville Jaguars
JAX
W
Jacksonville Jaguars
JAX
35
6
Nueva Inglaterra Patriots
NE
W
Denver Broncos
DEN
20
13
Jacksonville Jaguars
JAX
L
Partidos jugados5
Puntos obtenidos120

Todos los partidos

Minnesota Vikings
MIN
16
10
Indianapolis Colts
IND
L
Indianapolis Colts
IND
20
26
Tennessee Titans
TEN
L
Pittsburgh Steelers
PIT
34
22
Indianapolis Colts
IND
L
Washington Commanders
WAS
13
30
Indianapolis Colts
IND
W
Indianapolis Colts
IND
19
17
Houston Texans
HOU
W
Partidos jugados5
Puntos obtenidos101

Cara a cara

Jacksonville Jaguars
Empate
Indianapolis Colts
4
0
1
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IND
17
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23
F
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19
F
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IND
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Jacksonville Jaguars
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23
F
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Indianapolis Colts
IND
34
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IND
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156Puntos obtenidos116

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