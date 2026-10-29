Horario del Jacksonville Jaguars vs Indianapolis Colts

Los Jacksonville Jaguars reciben a los Indianapolis Colts en el EverBank Stadium (Jacksonville, Florida) en un duelo entre equipos de la AFC Sur durante la octava semana de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para el domingo 1 de noviembre a las 11:00 (CST).

Aunque ocupan el primer y el segundo puesto de la AFC Sur, hay una gran diferencia entre sus balances: los Jaguars lideran la clasificación con 4-2 y los Colts presentan un 2-5. Indianapolis llega, además, tras encadenar tres derrotas.

Cómo ver el Jacksonville Jaguars vs Indianapolis Colts

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Novedades de los Jacksonville Jaguars y los Indianapolis Colts

Los Jacksonville Jaguars, líderes de la división, buscan ampliar su racha de 11 victorias consecutivas en casa ante unos Indianapolis Colts sumidos en una profunda crisis interna tras el despido de su director general y una venta masiva de jugadores antes del partido y del cierre del mercado de traspasos.

Novedades de los Jacksonville Jaguars

Los Jaguars regresan tras una semana de descanso y cuentan con una plantilla en general sana, aunque la posición de safety sigue siendo su principal preocupación.

Safety Antonio Johnson (tobillo): no entrenó : Se ha perdido dos entrenamientos consecutivos por una lesión sufrida ante los Texans. Es muy improbable que juegue, por lo que el suplente Kaevon Merriweather cobra protagonismo.

: Se ha perdido dos entrenamientos consecutivos por una lesión sufrida ante los Texans. Es muy improbable que juegue, por lo que el suplente Kaevon Merriweather cobra protagonismo. Cornerback Montaric Brown (isquiotibiales): entrenamiento completo : Una gran noticia para la defensa secundaria: Brown ha vuelto a entrenarse sin limitaciones y será una pieza clave en la rotación de cornerbacks.

: Una gran noticia para la defensa secundaria: Brown ha vuelto a entrenarse sin limitaciones y será una pieza clave en la rotación de cornerbacks. Running back LeQuint Allen Jr. (isquiotibiales): participación limitada : Su nombre se añadió a última hora al informe del jueves, lo que podría afectar a las alternativas a Travis Etienne Jr. para bloquear en situaciones de tercer down.

: Su nombre se añadió a última hora al informe del jueves, lo que podría afectar a las alternativas a Travis Etienne Jr. para bloquear en situaciones de tercer down. Participación limitada: El receptor Jakobi Meyers (isquiotibiales), el tackle defensivo Ruke Orhorhoro (tobillo), el linebacker Jahlani Tavai (isquiotibiales) y el long snapper Ross Matiscik (hombro).

Novedades de los Indianapolis Colts

Los Colts reciben un importante refuerzo para su defensa secundaria, pero siguen con pocas opciones en posiciones ofensivas clave.

Cornerback Sauce Gardner (pantorrilla): entrenamiento completo : Tras perderse la semana pasada, Gardner completó el entrenamiento del jueves y se espera que sea titular el domingo.

: Tras perderse la semana pasada, Gardner completó el entrenamiento del jueves y se espera que sea titular el domingo. Tight end Tyler Warren (ingle): participación limitada : El líder del equipo en recepciones se ha perdido los dos últimos partidos. Aunque es optimista sobre su regreso, sigue entrenándose de forma limitada y con precaución.

: El líder del equipo en recepciones se ha perdido los dos últimos partidos. Aunque es optimista sobre su regreso, sigue entrenándose de forma limitada y con precaución. Lista de lesionados (bajas) : El receptor Alec Pierce (talón) y el defensive end Micheal Clemons (dedo del pie) siguen en la lista de lesionados y no volverán esta semana.

: El receptor Alec Pierce (talón) y el defensive end Micheal Clemons (dedo del pie) siguen en la lista de lesionados y no volverán esta semana. No entrenaron: El cornerback Justin Walley (rodilla) y el linebacker Bryce Boettcher (ingle) se perdieron el entrenamiento por segundo día consecutivo.

Jacksonville Jaguars JAX Formulario Indianapolis Colts IND JAX JAX IND IND Todos los partidos Todos los partidos Jacksonville Jaguars JAX 31 34 Houston Texans HOU L Jacksonville Jaguars JAX 19 17 Philadelphia Eagles PHI W Cincinnati Bengals CIN 17 22 Jacksonville Jaguars JAX W Jacksonville Jaguars JAX 35 6 Nueva Inglaterra Patriots NE W Denver Broncos DEN 20 13 Jacksonville Jaguars JAX L Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 120 Todos los partidos Todos los partidos Minnesota Vikings MIN 16 10 Indianapolis Colts IND L Indianapolis Colts IND 20 26 Tennessee Titans TEN L Pittsburgh Steelers PIT 34 22 Indianapolis Colts IND L Washington Commanders WAS 13 30 Indianapolis Colts IND W Indianapolis Colts IND 19 17 Houston Texans HOU W Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 101