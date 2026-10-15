Horario del Jacksonville Jaguars vs Houston Texans

18 oct 2026 - 09:30 Wembley Stadium

Los Jacksonville Jaguars se enfrentan a los Houston Texans en el estadio de Wembley (Londres, Reino Unido), en la sexta semana de la temporada regular de la NFL. Es el quinto partido de la NFL International Series de 2026, tras los recientes encuentros disputados en Londres, Melbourne (Australia) y Rio de Janiero (Brasil). El partido comenzará el domingo 18 de octubre a las 07:30 (CST).

Nos espera un duelo íntegramente de la AFC Sur en suelo británico. Los Jaguars, líderes de la división con un balance de 4-1, siguen en Londres después de su ajustada victoria de la semana pasada ante los Philadelphia Eagles. Los Texans esperan mantener el impulso tras lograr por fin su primera victoria de la temporada en la quinta semana.

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Novedades de los Jacksonville Jaguars y los Houston Texans

Ambos rivales de división llegan a este partido internacional con bajas importantes en sus plantillas, especialmente en las líneas ofensivas y las defensas secundarias.

Novedades de los Jacksonville Jaguars

El mayor contratiempo para los Jaguars, que presentan un balance de 4-1, es la baja del tackle izquierdo titular Anton Harrison, incluido en la lista de lesionados (IR) tras sufrir una grave lesión de rodilla durante la victoria de la semana pasada ante los Philadelphia Eagles. Harrison se someterá a una artroscopia, por lo que Walker Little, veterano en su sexta temporada, deberá asumir la principal responsabilidad de proteger el lado ciego de Trevor Lawrence.

El parte de lesiones de Jacksonville de mediados de semana refleja problemas importantes en la defensa secundaria:

No participaron en el entrenamiento (DNP): El cornerback Montaric Brown (isquiotibiales) y el long snapper Ross Matiscik (hombro), elegido para el Pro Bowl, no se entrenaron. El equipo ha incorporado a Jacob Bobenmoyer a la plantilla de prácticas para sustituir a Matiscik.

Participación limitada: El safety Eric Murray (en recuperación de una conmoción cerebral) y los cornerbacks Jarrian Jones (codo), Jourdan Lewis (isquiotibiales) y Jaylon Jones (isquiotibiales).

Otros jugadores con participación limitada: El tight end Nate Boerkircher (espalda), el guard novato Emmanuel Pregnon (dedo del pie) y el tackle derecho Cole Van Lanen (rodilla).

Novedades de los Houston Texans

Los Texans, con un balance de 1-4 y recién llegados de su primera victoria de la temporada ante los Titans, también afrontan bajas considerables. Tanto el running back titular David Montgomery como el destacado safety Jalen Pitre han sido considerados jugadores cuya disponibilidad se evaluará «semana a semana» por el entrenador DeMeco Ryans. Se espera que ambos se pierdan el partido después de abandonar el encuentro de la quinta semana por lesiones en la ingle y el hombro, respectivamente.

El parte de lesiones de Houston del miércoles:

No participaron en el entrenamiento (DNP): El running back David Montgomery (ingle), el safety Jalen Pitre (hombro), el linebacker Azeez Al-Shaair (ingle) y el tackle Trent Brown (rodilla).

Participación limitada (descanso o lesión): Los especialistas en presionar al quarterback Will Anderson Jr. y Danielle Hunter, el receptor Nico Collins y el tight end Dalton Schultz tuvieron una participación limitada principalmente por descanso. El defensive end Jadeveon Clowney (rodilla) y el defensive tackle Henry To'oTo'o (hombro) tuvieron una participación limitada por lesión.

Participación completa: El receptor Tank Dell se entrenó con normalidad y va camino de jugar tras superar un problema de rodilla.







