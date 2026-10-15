Horario del Indianapolis Colts vs Tennessee Titans

18 oct 2026 - 13:00 Lucas Oil Stadium

Los Indianapolis Colts reciben a los Tennessee Titans en el Lucas Oil Stadium (Indianápolis, Indiana), en un duelo entre equipos de la AFC Sur correspondiente a la sexta semana de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para el domingo 18 de octubre a las 13:00 ET / 10:00 PT (18:00 BST).

Los Titans siguen anclados en el último puesto de la división tras sufrir su quinta derrota consecutiva al caer por 26-3 ante los Texans la semana pasada. Solo han anotado 58 puntos en lo que va de temporada. Se enfrentan a los Colts (2-3), que han encajado 138 puntos (una media de 27,6 por partido).

Cómo ver el Indianapolis Colts vs Tennessee Titans

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Noticias de los Indianapolis Colts y los Tennessee Titans

El partido dependerá en gran medida de si la línea defensiva de los Titans, liderada por el destacado tackle defensivo Jeffery Simmons, consigue frenar a Jonathan Taylor. Con el quarterback novato Cam Ward y el veterano Daniel Jones al frente de ataques aéreos situados entre los peores de la liga, se espera que este duelo divisional se decida por completo en el juego terrestre y en las líneas de ambos equipos.

Noticias de los Indianapolis Colts

El parte de entrenamientos de los Colts ha mejorado de cara al fin de semana, especialmente en las líneas.

Presión al quarterback y línea defensiva : El defensive end Jaylahn Tuimoloau superó oficialmente el protocolo de conmociones cerebrales el jueves. Es un gran alivio para una línea defensiva de los Colts mermada tras perder recientemente al defensive end Arden Key por una lesión de isquiotibiales que le hará perderse el resto de la temporada.

Línea ofensiva : El guard Matt Goncalves también superó el protocolo de conmociones cerebrales, al igual que Tuimoloau, y volvió a entrenarse. El tackle Jalen Travis pasó a participar de forma limitada mientras se recupera de una lesión de tobillo sufrida ante Pittsburgh.

Posiciones ofensivas : El quarterback Daniel Jones sigue entrenándose con normalidad pese a sus problemas de tobillo. El destacado running back Jonathan Taylor (398 yardas, 6 touchdowns) y el wide receiver Keenan Allen regresaron al campo tras disfrutar de los días habituales de descanso para veteranos a principios de semana. El wide receiver Josh Downs arrastra unas leves molestias en los isquiotibiales, pero participó de forma limitada.

Ausencias de larga duración : El wide receiver Ashton Dulin (isquiotibiales) y el linebacker Jaylon Carlies (costillas) aún no se han entrenado esta semana. Por su parte, el wide receiver Alec Pierce, una amenaza en los pases largos, sigue en la lista de lesionados por una lesión en el talón y no se espera que regrese hasta, como mínimo, la séptima semana.

Noticias de los Tennessee Titans

Los principales problemas físicos de los Titans están en su secundaria mientras intentan frenar el juego terrestre de los Colts.

Bajas en la secundaria : El free safety titular Kevin Winston Jr. sufre una grave lesión en el cuádriceps y figura como duda, con pocas posibilidades de jugar el domingo. En el lado positivo, el también safety titular Amani Hooker (conmoción cerebral) y el cornerback Marcus Harris (tobillo) volvieron a entrenarse de forma limitada. Hooker se perdió la quinta semana mientras seguía el protocolo de conmociones cerebrales. El cornerback Cor'Dale Flott se entrenó con normalidad tras recuperarse de una lesión en el pecho.

Ataque y juego terrestre : El running back titular Tony Pollard volvió a los ejercicios habituales del equipo tras descansar un día a principios de semana. El running back Tyjae Spears, que aporta un cambio de ritmo y ha causado problemas a los Colts con cuatro touchdowns ante ellos a lo largo de su carrera, sigue siendo duda por un problema de rodilla.

Enlaces útiles

AFC Este: Buffalo Bills | Miami Dolphins | New England Patriots | New York Jets

NFC Este: Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles | New York Giants | Washington Commanders

AFC Norte:Baltimore Ravens | Cleveland Browns | Cincinnati Bengals | Pittsburgh Steelers

NFC Norte: Chicago Bears | Detroit Lions | Green Bay Packers | Minnesota Vikings

AFC Sur: Houston Texans | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans

NFC Sur: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers

AFC Oeste: Denver Broncos | Kansas City Chiefs | Las Vegas Raiders | Los Angeles Chargers

NFC Oeste: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks