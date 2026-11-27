Horario del Indianapolis Colts vs New York Giants

USA 1 29 nov 2026 - 13:00 Lucas Oil Stadium

Los Indianapolis Colts reciben a los New York Giants en el Lucas Oil Stadium (Indianápolis, Indiana) en la semana 12 de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para el domingo 29 de noviembre a las 13:00 ET / 10:00 PT (18:00 GMT).

Anthony Richardson Sr., quarterback de los Colts, apunta a su primera titularidad desde 2024 en un equipo mermado que marcha 3-8 y que acaba de prescindir de Daniel Jones, exquarterback de los Giants. Reciben a J.J. McCarthy y a los New York Giants (6-3-1), líderes de la NFC Este, en un partido de la semana 12 que podría complicarse para los visitantes.

Cómo ver el Indianapolis Colts vs New York Giants

En Estados Unidos:

Fox / Fox One / Fubo

En el Reino Unido:

DAZN Game Pass / Sky Sports+

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Novedades de los Indianapolis Colts y los New York Giants

Novedades de los Indianapolis Colts

Los Colts llegan a la semana 12 sumidos en la inestabilidad tras perder 26-3 ante Houston. Han despedido al director general Chris Ballard y traspasado a jugadores importantes como Quenton Nelson, Josh Downs, Keenan Allen y DeForest Buckner en una fase anterior.

Cambio de quarterback : Indianapolis dejó en el banquillo y posteriormente despidió a Daniel Jones, exquarterback de los Giants, después de la semana 11, y nombró a Anthony Richardson Sr. titular para la semana 12. Será la primera titularidad de Richardson en casi dos años. Riley Leonard será el segundo quarterback y el recién fichado Shane Buechele, el tercero.

: Indianapolis dejó en el banquillo y posteriormente despidió a Daniel Jones, exquarterback de los Giants, después de la semana 11, y nombró a Anthony Richardson Sr. titular para la semana 12. Será la primera titularidad de Richardson en casi dos años. Riley Leonard será el segundo quarterback y el recién fichado Shane Buechele, el tercero. Baja para el resto de la temporada : El defensive end novato Caden Curry fue operado de la muñeca para reparar una rotura de ligamento y pasó a la lista de lesionados para lo que queda de la temporada 2026. El defensive end Carl Lawson ascendió desde el equipo de prácticas para ocupar su puesto.

: El defensive end novato Caden Curry fue operado de la muñeca para reparar una rotura de ligamento y pasó a la lista de lesionados para lo que queda de la temporada 2026. El defensive end Carl Lawson ascendió desde el equipo de prácticas para ocupar su puesto. Refuerzos en la secundaria y la línea : El destacado cornerback Sauce Gardner (gemelo) y el left tackle Bernhard Raimann (conmoción cerebral) volvieron a entrenarse con normalidad el miércoles y el jueves tras perderse la semana 11. Los Colts también abrieron el plazo de 21 días para el regreso desde la lista de lesionados del cornerback Cam Taylor-Britt (ingle), aunque no participó en la sesión del jueves después de entrenarse con normalidad el miércoles.

: El destacado cornerback Sauce Gardner (gemelo) y el left tackle Bernhard Raimann (conmoción cerebral) volvieron a entrenarse con normalidad el miércoles y el jueves tras perderse la semana 11. Los Colts también abrieron el plazo de 21 días para el regreso desde la lista de lesionados del cornerback Cam Taylor-Britt (ingle), aunque no participó en la sesión del jueves después de entrenarse con normalidad el miércoles. Ausencias importantes : El cornerback Charvarius Ward Sr. (rodilla), el running back novato Seth McGowan (isquiotibiales), el tackle Jalen Travis (rodilla), el tight end Will Mallory (isquiotibiales) y el defensive tackle Jerry Tillery (gemelo) se perdieron los entrenamientos del miércoles y el jueves. El tight end Drew Ogletree (rodilla) y el wide receiver Deion Burks (motivos personales) volvieron a entrenarse con normalidad el jueves.

: El cornerback Charvarius Ward Sr. (rodilla), el running back novato Seth McGowan (isquiotibiales), el tackle Jalen Travis (rodilla), el tight end Will Mallory (isquiotibiales) y el defensive tackle Jerry Tillery (gemelo) se perdieron los entrenamientos del miércoles y el jueves. El tight end Drew Ogletree (rodilla) y el wide receiver Deion Burks (motivos personales) volvieron a entrenarse con normalidad el jueves. Aspectos positivos en ataque: El running back Jonathan Taylor sigue siendo la pieza central del ataque terrestre de Indianapolis, el octavo mejor de la liga. Por su parte, el tight end Tyler Warren está a solo 24 yardas de recepción de superar el récord de la franquicia de Ken Dilger (1.138) de yardas logradas por un tight end de los Colts en sus dos primeras temporadas.

Novedades de los New York Giants

Con John Harbaugh como entrenador, los Giants lideran la NFC Este y vienen de dar la sorpresa al vencer 23-18 a los Jacksonville Jaguars. El quarterback J.J. McCarthy sigue dirigiendo el ataque, con Malik Nabers como su principal objetivo en el pase y Cam Skattebo como running back (530 yardas de carrera y 4 touchdowns).

Atentos a la presión al quarterback : El pass rusher Abdul Carter, nombrado Jugador Defensivo de la Semana en la NFC tras conseguir dos sacks y 12 presiones ante Jacksonville, se perdió los entrenamientos del miércoles y el jueves por problemas en el gemelo y el tobillo, además de una enfermedad. Harbaugh describió la lesión como leve, señaló que su estado se evaluará día a día y espera que juegue.

: El pass rusher Abdul Carter, nombrado Jugador Defensivo de la Semana en la NFC tras conseguir dos sacks y 12 presiones ante Jacksonville, se perdió los entrenamientos del miércoles y el jueves por problemas en el gemelo y el tobillo, además de una enfermedad. Harbaugh describió la lesión como leve, señaló que su estado se evaluará día a día y espera que juegue. Baja en la secundaria : El cornerback titular Greg Newsome II pasó el martes a la lista de lesionados después de necesitar una operación con la técnica tightrope por una lesión de tobillo. Además, el cornerback Dru Phillips (enfermedad) y el defensive lineman Shelby Harris (enfermedad) se perdieron los entrenamientos del miércoles y el jueves.

: El cornerback titular Greg Newsome II pasó el martes a la lista de lesionados después de necesitar una operación con la técnica tightrope por una lesión de tobillo. Además, el cornerback Dru Phillips (enfermedad) y el defensive lineman Shelby Harris (enfermedad) se perdieron los entrenamientos del miércoles y el jueves. Movimientos en la plantilla y novedades de los entrenamientos: Para reforzar la profundidad de la plantilla, New York incorporó al outside linebacker Dawuane Smoot del equipo de prácticas a la plantilla activa. El tight end Isaiah Likely (ingle) y el linebacker novato Arvell Reese (espalda), que lidera a los novatos de la NFL con 88 placajes, participaron de forma limitada el miércoles y el jueves. El safety Jevón Holland (codo) y el wide receiver Darnell Mooney (ingle) se entrenaron con normalidad el jueves.

Cara a cara Empate 2 0 3 USA 1 Nueva York Giants NYG 45 Indianapolis Colts IND 33 F USA 1 Nueva York Giants NYG 38 Indianapolis Colts IND 10 F USA 1 Indianapolis Colts IND 28 Nueva York Giants NYG 27 F USA 1 Nueva York Giants NYG 24 Indianapolis Colts IND 40 F USA Preseason 1 Indianapolis Colts IND 26 Nueva York Giants NYG 27 F 137 Puntos obtenidos 161

Enlaces útiles

AFC Este: Buffalo Bills | Miami Dolphins | New England Patriots | New York Jets

NFC Este: Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles | New York Giants | Washington Commanders

AFC Norte: Baltimore Ravens | Cleveland Browns | Cincinnati Bengals | Pittsburgh Steelers

NFC Norte: Chicago Bears | Detroit Lions | Green Bay Packers | Minnesota Vikings

AFC Sur: Houston Texans | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans

NFC Sur: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers

AFC Oeste: Denver Broncos | Kansas City Chiefs | Las Vegas Raiders | Los Angeles Chargers

NFC Oeste: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks