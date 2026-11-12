Horario del Indianapolis Colts vs Miami Dolphins

Los Indianapolis Colts reciben a los Miami Dolphins en el Lucas Oil Stadium (Indianápolis, Indiana) durante la semana 10 de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para el domingo 15 de noviembre a las 11:00 (CST).

Ambos equipos han tenido temporadas desastrosas hasta la fecha y suman solo tres victorias entre los dos.

Los Colts (2-7) llegan a este encuentro tras cinco derrotas consecutivas, mientras que los Dolphins acumulan dos, después de caer recientemente ante los Lions y los Patriots.

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Noticias de los Indianapolis Colts y los Miami Dolphins

Noticias de los Indianapolis Colts

Reestructuración antes del cierre del mercado de traspasos : Indianapolis se desprendió de jugadores de forma agresiva antes del cierre del mercado de traspasos de la NFL el martes: envió a los receptores titulares Keenan Allen y Josh Downs a los San Francisco 49ers y los Kansas City Chiefs, respectivamente, a cambio de elecciones del draft de 2027. Estos movimientos se suman a los traspasos anteriores del guard Quenton Nelson y el defensive tackle DeForest Buckner, y dejan al quarterback Daniel Jones y al running back Jonathan Taylor como los principales jugadores que permanecen en ataque.

: Indianapolis se desprendió de jugadores de forma agresiva antes del cierre del mercado de traspasos de la NFL el martes: envió a los receptores titulares Keenan Allen y Josh Downs a los San Francisco 49ers y los Kansas City Chiefs, respectivamente, a cambio de elecciones del draft de 2027. Estos movimientos se suman a los traspasos anteriores del guard Quenton Nelson y el defensive tackle DeForest Buckner, y dejan al quarterback Daniel Jones y al running back Jonathan Taylor como los principales jugadores que permanecen en ataque. Renovación del grupo de receptores : Sin Allen ni Downs, y con Alec Pierce (talón) todavía en la lista de lesionados y sin fecha prevista para su regreso, el entrenador Shane Steichen ha nombrado a Anthony Gould nuevo receptor titular en el slot. Laquon Treadwell, Ashton Dulin y el recién ascendido Nick Westbrook-Ikhine asumirán las jugadas como receptores exteriores, mientras que se espera que el tight end Tyler Warren se convierta en el principal objetivo del juego de pase.

: Sin Allen ni Downs, y con Alec Pierce (talón) todavía en la lista de lesionados y sin fecha prevista para su regreso, el entrenador Shane Steichen ha nombrado a Anthony Gould nuevo receptor titular en el slot. Laquon Treadwell, Ashton Dulin y el recién ascendido Nick Westbrook-Ikhine asumirán las jugadas como receptores exteriores, mientras que se espera que el tight end Tyler Warren se convierta en el principal objetivo del juego de pase. Preocupación por la línea ofensiva y los equipos especiales : El right tackle titular Jalen Travis (rodilla) no entrenó el miércoles ni el jueves y se espera que esté de baja entre dos y cuatro semanas, lo que probablemente obligará a Luke Tenuta a entrar en la alineación titular. El long snapper Luke Rhodes (isquiotibiales) también se ha perdido dos entrenamientos consecutivos, por lo que el equipo ha incorporado al veterano Jacob Bobenmoyer a la plantilla de prácticas como recambio.

: El right tackle titular Jalen Travis (rodilla) no entrenó el miércoles ni el jueves y se espera que esté de baja entre dos y cuatro semanas, lo que probablemente obligará a Luke Tenuta a entrar en la alineación titular. El long snapper Luke Rhodes (isquiotibiales) también se ha perdido dos entrenamientos consecutivos, por lo que el equipo ha incorporado al veterano Jacob Bobenmoyer a la plantilla de prácticas como recambio. Crisis en la posición de linebacker : Los linebackers titulares Jaylon Carlies (cuello) y Akeem Davis-Gaither (rodilla) no han entrenado en toda la semana y todo apunta a que serán baja. Si ambos quedan descartados, CJ Allen y Bryce Boettcher serán titulares en el centro. El defensive tackle Jerry Tillery (gemelo) pasó de participar de forma limitada a no entrenar el jueves.

: Los linebackers titulares Jaylon Carlies (cuello) y Akeem Davis-Gaither (rodilla) no han entrenado en toda la semana y todo apunta a que serán baja. Si ambos quedan descartados, CJ Allen y Bryce Boettcher serán titulares en el centro. El defensive tackle Jerry Tillery (gemelo) pasó de participar de forma limitada a no entrenar el jueves. Regresos importantes en defensa: El safety novato AJ Haulcy (tobillo) participó plenamente en el entrenamiento del jueves tras perderse la semana 9. El cornerback Justin Walley (rodilla) y el defensive end Arden Key (isquiotibiales), a quien se le abrió el plazo de 21 días para entrenar tras estar en la lista de lesionados, también participaron plenamente.

Noticias de los Miami Dolphins

Cambio de quarterback : Miami incluyó el martes al quarterback titular Malik Willis (abdomen/zona central del cuerpo) en la lista de lesionados, lo que le dejará de baja al menos un mes. Kyle McCord, quarterback de segundo año elegido en la sexta ronda del draft de 2025 que aún no ha disputado ninguna jugada en la temporada regular de la NFL, será titular por primera vez en su carrera.

: Miami incluyó el martes al quarterback titular Malik Willis (abdomen/zona central del cuerpo) en la lista de lesionados, lo que le dejará de baja al menos un mes. Kyle McCord, quarterback de segundo año elegido en la sexta ronda del draft de 2025 que aún no ha disputado ninguna jugada en la temporada regular de la NFL, será titular por primera vez en su carrera. Golpe para la defensa hasta final de temporada : El destacado defensive tackle Zach Sieler sufrió una rotura del bíceps que requiere cirugía y pone fin a su temporada 2026. Sieler lideraba al equipo con siete placajes para pérdida de yardas. Miami fichó al jugador de la línea defensiva Keith Cooper Jr. de la plantilla de prácticas de los Carolina Panthers para ocupar su puesto en la plantilla.

: El destacado defensive tackle Zach Sieler sufrió una rotura del bíceps que requiere cirugía y pone fin a su temporada 2026. Sieler lideraba al equipo con siete placajes para pérdida de yardas. Miami fichó al jugador de la línea defensiva Keith Cooper Jr. de la plantilla de prácticas de los Carolina Panthers para ocupar su puesto en la plantilla. Incertidumbre en la línea ofensiva : El veterano center titular Aaron Brewer entró en el protocolo de conmociones cerebrales y no entrenó el miércoles. Si Brewer no recibe el alta del protocolo a tiempo para el domingo, está previsto que Andrew Meyer ocupe su lugar como center.

: El veterano center titular Aaron Brewer entró en el protocolo de conmociones cerebrales y no entrenó el miércoles. Si Brewer no recibe el alta del protocolo a tiempo para el domingo, está previsto que Andrew Meyer ocupe su lugar como center. Novedades en las posiciones ofensivas: Con De'Von Achane de baja para el resto de la temporada por una rotura del ligamento cruzado anterior sufrida en la semana 3, el novato Ollie Gordon II sigue liderando el juego de carrera. El running back suplente Jaylen Wright (cuádriceps) entrenó con normalidad el miércoles pese a figurar como duda, mientras que el tight end Will Kacmarek (cuádriceps/rodilla) se perdió la sesión del miércoles.

Indianapolis Colts IND Formulario Miami Dolphins MIA IND IND MIA MIA Todos los partidos Todos los partidos Indianapolis Colts IND 23 27 Dallas Cowboys DAL L Jacksonville Jaguars JAX 42 7 Indianapolis Colts IND L Minnesota Vikings MIN 16 10 Indianapolis Colts IND L Indianapolis Colts IND 20 26 Tennessee Titans TEN L Pittsburgh Steelers PIT 34 22 Indianapolis Colts IND L Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 82 Todos los partidos Todos los partidos Miami Dolphins MIA 9 19 Detroit Lions DET L Miami Dolphins MIA 19 24 Nueva Inglaterra Patriots NE L Nueva York Jets NYJ 25 28 Miami Dolphins MIA W Miami Dolphins MIA 24 31 Cincinnati Bengals CIN L Minnesota Vikings MIN 15 10 Miami Dolphins MIA L Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 90