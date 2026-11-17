Horario del Houston Texans vs Indianapolis Colts

Los Houston Texans reciben a los Indianapolis Colts en el Reliant Stadium (Houston, Texas) en un duelo entre equipos de la AFC Sur correspondiente a la semana 11 de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para el jueves 19 de noviembre a las 18:15 (CST).

Un duelo decisivo de la AFC Sur abre el calendario de la semana 11. Houston (3-6), necesitado de una victoria, intentará mantener vivas sus cada vez más escasas opciones de disputar los playoffs y lograr su primer triunfo en casa de la temporada ante unos Colts (3-7) que atraviesan dificultades y buscan ganar los dos enfrentamientos de la temporada tras dar la sorpresa en la semana 3.

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Noticias de los Houston Texans y los Indianapolis Colts

Noticias de los Houston Texans

El linebacker Azeez Al-Shaair, incluido en la lista de lesionados : Houston incluyó al linebacker Azeez Al-Shaair, seleccionado para la Pro Bowl y capitán de la defensa, en la lista de lesionados por unas persistentes molestias en la ingle. Se perderá al menos los próximos cuatro partidos, lo que deja un importante vacío en el centro de la defensa de los Texans.

: Houston incluyó al linebacker Azeez Al-Shaair, seleccionado para la Pro Bowl y capitán de la defensa, en la lista de lesionados por unas persistentes molestias en la ingle. Se perderá al menos los próximos cuatro partidos, lo que deja un importante vacío en el centro de la defensa de los Texans. Cambios entre los corredores : El corredor novato Woody Marks entró en el protocolo por conmoción cerebral tras la derrota del domingo ante los Browns y se espera que se pierda el partido del jueves. Sin embargo, el veterano David Montgomery ha entrenado sin limitaciones esta semana y va camino de regresar como corredor principal después de perderse cuatro partidos consecutivos por un problema en la ingle.

: El corredor novato Woody Marks entró en el protocolo por conmoción cerebral tras la derrota del domingo ante los Browns y se espera que se pierda el partido del jueves. Sin embargo, el veterano David Montgomery ha entrenado sin limitaciones esta semana y va camino de regresar como corredor principal después de perderse cuatro partidos consecutivos por un problema en la ingle. Jugadores destacados, ausentes en el entrenamiento : El defensor de banda Danielle Hunter y el receptor Marvin Harrison Jr. no participaron en el entrenamiento ligero del lunes por lesiones en los isquiotibiales y siguen siendo serias dudas ante el escaso tiempo de recuperación.

: El defensor de banda Danielle Hunter y el receptor Marvin Harrison Jr. no participaron en el entrenamiento ligero del lunes por lesiones en los isquiotibiales y siguen siendo serias dudas ante el escaso tiempo de recuperación. Jugadores disponibles : El receptor Tank Dell (mano/hombro), el cornerback Kamari Lassiter (muñeca) y el safety Reed Blankenship (mano) figuraban como participantes sin limitaciones en el primer parte de lesiones de los Houston Texans para la semana 11.

: El receptor Tank Dell (mano/hombro), el cornerback Kamari Lassiter (muñeca) y el safety Reed Blankenship (mano) figuraban como participantes sin limitaciones en el primer parte de lesiones de los Houston Texans para la semana 11. Incorporaciones a la plantilla: Para reforzar la defensa tras la inclusión de Al-Shaair en la lista de lesionados, Houston volvió a fichar al novato Sabastian Harsh, especialista en presionar al quarterback, para el equipo de prácticas.

Noticias de los Indianapolis Colts

Daniel Jones seguirá como quarterback : Pese a lanzar dos intercepciones en la ajustada victoria del domingo por 24-22 ante Miami, el entrenador Shane Steichen confirmó que Daniel Jones seguirá siendo el quarterback titular el jueves por la noche.

: Pese a lanzar dos intercepciones en la ajustada victoria del domingo por 24-22 ante Miami, el entrenador Shane Steichen confirmó que Daniel Jones seguirá siendo el quarterback titular el jueves por la noche. Problemas en la secundaria : Los dos cornerbacks exteriores titulares sufrieron lesiones ante los Dolphins y no participaron en el entrenamiento ligero del lunes. Sauce Gardner agravó una lesión recurrente en el gemelo y se sometió a una resonancia magnética, mientras que Charvarius Ward Sr. salió del estadio con una muleta por un problema en la rodilla o la espinilla.

: Los dos cornerbacks exteriores titulares sufrieron lesiones ante los Dolphins y no participaron en el entrenamiento ligero del lunes. Sauce Gardner agravó una lesión recurrente en el gemelo y se sometió a una resonancia magnética, mientras que Charvarius Ward Sr. salió del estadio con una muleta por un problema en la rodilla o la espinilla. Línea ofensiva mermada : El tackle izquierdo titular Bernhard Raimann entró en el protocolo por conmoción cerebral de la NFL tras abandonar el partido del domingo en el primer cuarto. Con el tackle derecho Jalen Travis también de baja por una lesión de rodilla y el guard All-Pro Quenton Nelson traspasado al cierre del mercado, Indianapolis afronta un serio desafío para proteger a Jones frente a la presión defensiva de Houston.

: El tackle izquierdo titular Bernhard Raimann entró en el protocolo por conmoción cerebral de la NFL tras abandonar el partido del domingo en el primer cuarto. Con el tackle derecho Jalen Travis también de baja por una lesión de rodilla y el guard All-Pro Quenton Nelson traspasado al cierre del mercado, Indianapolis afronta un serio desafío para proteger a Jones frente a la presión defensiva de Houston. Otras bajas importantes : El linebacker titular Akeem Davis-Gaither (rodilla) y el tight end Mo Alie-Cox (ingle) fueron incluidos recientemente en la lista de lesionados. El linebacker Jaylon Carlies (cuello), el defensive tackle Jerry Tillery (gemelo) y el long snapper Luke Rhodes (isquiotibiales) tampoco participaron en el entrenamiento ligero del lunes, según el parte de entrenamientos de los Indianapolis Colts para la semana 11.

: El linebacker titular Akeem Davis-Gaither (rodilla) y el tight end Mo Alie-Cox (ingle) fueron incluidos recientemente en la lista de lesionados. El linebacker Jaylon Carlies (cuello), el defensive tackle Jerry Tillery (gemelo) y el long snapper Luke Rhodes (isquiotibiales) tampoco participaron en el entrenamiento ligero del lunes, según el parte de entrenamientos de los Indianapolis Colts para la semana 11. Plan tras el cierre del mercado: Tras los traspasos al cierre del mercado que supusieron las salidas de veteranos como Nelson, DeForest Buckner, Keenan Allen y Josh Downs, los Colts han pasado a centrarse en evaluar a los jugadores más jóvenes y gestionar la carga de trabajo del corredor estrella Jonathan Taylor.

Houston Texans HOU Formulario Indianapolis Colts IND HOU HOU IND IND Todos los partidos Todos los partidos Cleveland Browns CLE 27 24 Houston Texans HOU L Los Angeles Chargers LAC 22 44 Houston Texans HOU W Houston Texans HOU 21 27 Nueva York Giants NYG L Jacksonville Jaguars JAX 31 34 Houston Texans HOU W Tennessee Titans TEN 3 26 Houston Texans HOU W Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 149 Todos los partidos Todos los partidos Indianapolis Colts IND 24 22 Miami Dolphins MIA W Indianapolis Colts IND 23 27 Dallas Cowboys DAL L Jacksonville Jaguars JAX 42 7 Indianapolis Colts IND L Minnesota Vikings MIN 16 10 Indianapolis Colts IND L Indianapolis Colts IND 20 26 Tennessee Titans TEN L Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 84