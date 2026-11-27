Horario del Houston Texans vs Baltimore Ravens

USA 1 29 nov 2026 - 13:00 Reliant Stadium

Los Houston Texans reciben a los Baltimore Ravens en el Reliant Stadium de Houston, Texas, en la semana 12 de la temporada regular de la NFL. El partido comenzará el domingo 29 de noviembre a las 11:00 (CST).

C.J. Stroud y los Houston Texans (4-6), que atraviesan una buena racha, buscan mantener vivas sus opciones de clasificarse para los playoffs de la AFC e infligir a los Baltimore Ravens (4-7), sin Lamar Jackson, su séptima derrota consecutiva.

Cómo ver el Houston Texans vs Baltimore Ravens

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Noticias de Houston Texans y Baltimore Ravens

Noticias de Houston Texans

Quarterback y ataque : C.J. Stroud sigue al frente de un ataque aéreo en auge. Ocupa el sexto puesto de la NFL en yardas de pase por partido (265,6), con 22 pases de touchdown y solo cuatro intercepciones. El receptor Nico Collins ha atrapado un pase de touchdown en tres partidos consecutivos, mientras que el corredor David Montgomery logró la semana pasada su mejor marca de la temporada, con 107 yardas de carrera, tras regresar de una lesión inguinal que le hizo perderse cuatro encuentros.

: C.J. Stroud sigue al frente de un ataque aéreo en auge. Ocupa el sexto puesto de la NFL en yardas de pase por partido (265,6), con 22 pases de touchdown y solo cuatro intercepciones. El receptor Nico Collins ha atrapado un pase de touchdown en tres partidos consecutivos, mientras que el corredor David Montgomery logró la semana pasada su mejor marca de la temporada, con 107 yardas de carrera, tras regresar de una lesión inguinal que le hizo perderse cuatro encuentros. Cambios en la plantilla y regresos : El corredor Woody Marks superó el protocolo por conmoción cerebral y completó el entrenamiento del miércoles tras perderse la semana 11. El receptor Marvin Harrison Jr. también volvió a entrenarse, aunque de forma limitada, después de perderse el partido de la semana pasada por un problema en los isquiotibiales. Antes del encuentro, Houston fichó al tackle defensivo Junior Tafuna y a un receptor, y prescindió de un corredor veterano.

: El corredor Woody Marks superó el protocolo por conmoción cerebral y completó el entrenamiento del miércoles tras perderse la semana 11. El receptor Marvin Harrison Jr. también volvió a entrenarse, aunque de forma limitada, después de perderse el partido de la semana pasada por un problema en los isquiotibiales. Antes del encuentro, Houston fichó al tackle defensivo Junior Tafuna y a un receptor, y prescindió de un corredor veterano. Dominio defensivo: El defensive end Will Anderson Jr. fue elegido mejor jugador defensivo de la semana en la AFC después de ampliar a 11,5 su cifra de sacks, la más alta de la liga. La defensa de Houston contra la carrera ocupa el décimo puesto de la liga (96,1 yardas permitidas por partido) y limitó a Indianapolis a 38 yardas de carrera en la semana 11.

Noticias de Baltimore Ravens

Situación del quarterback : Con Lamar Jackson de baja, el veterano Jacoby Brissett será titular por tercer partido consecutivo con Baltimore. Desde su llegada en la semana 10, Brissett ha lanzado para 616 yardas, un touchdown y dos intercepciones. En sus dos partidos como titular, los Ravens han promediado 26,5 puntos.

: Con Lamar Jackson de baja, el veterano Jacoby Brissett será titular por tercer partido consecutivo con Baltimore. Desde su llegada en la semana 10, Brissett ha lanzado para 616 yardas, un touchdown y dos intercepciones. En sus dos partidos como titular, los Ravens han promediado 26,5 puntos. Protocolo por conmoción cerebral de Derrick Henry : El corredor estrella Derrick Henry (793 yardas de carrera y 11 touchdowns) volvió a entrar en el protocolo por conmoción cerebral el miércoles tras recibir un golpe en la cabeza en los últimos compases de la derrota del domingo por 35-33 ante Carolina. Participó de forma limitada en el entrenamiento del miércoles, aunque el entrenador Jesse Minter afirmó que espera que Henry juegue el domingo.

: El corredor estrella Derrick Henry (793 yardas de carrera y 11 touchdowns) volvió a entrar en el protocolo por conmoción cerebral el miércoles tras recibir un golpe en la cabeza en los últimos compases de la derrota del domingo por 35-33 ante Carolina. Participó de forma limitada en el entrenamiento del miércoles, aunque el entrenador Jesse Minter afirmó que espera que Henry juegue el domingo. Secundaria y presión sobre el cuerpo técnico: El cornerback Marlon Humphrey volvió a entrenarse el miércoles después de que lo dejaran fuera de la convocatoria y lo enviaran a casa antes del partido contra Carolina por unas polémicas declaraciones en un pódcast. Minter aún no ha confirmado si Humphrey jugará contra Houston. Mientras tanto, la defensa de Baltimore ha tenido problemas durante su racha de seis derrotas: en la semana 11, el equipo cometió cuatro pérdidas de balón y encajó 35 puntos ante los Panthers.