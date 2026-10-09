Hora de inicio del Green Bay Packers vs Chicago Bears

11 oct 2026 - 13:00 Lambeau Field

Los Green Bay Packers reciben a los Chicago Bears en Lambeau Field (Green Bay, Wisconsin), en un duelo íntegramente de la NFC North, durante la Semana 5 de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para comenzar el domingo 11 de octubre a las 11:00 (CST).

Este enfrentamiento marcará el histórico 214.º duelo entre los dos rivales más antiguos de la NFL, en un partido en el que los Packers también estrenarán sus nuevas equipaciones Nike Rivalries.

Cómo ver el Green Bay Packers vs Chicago Bears

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Noticias de los equipos de Green Bay Packers vs Chicago Bears

Este choque de la Semana 5 suma aún más tensión a la intensa rivalidad divisional, tras la victoria de Chicago sobre Green Bay en los playoffs de Wild Card a principios de este año.

Noticias de los Chicago Bears

La gran noticia para Chicago está en la reorganización del backfield. Aunque el quarterback Caleb Williams (isquiotibiales) progresó hasta una participación limitada el viernes y figura oficialmente como cuestionable, se espera que Tyson Bagent encadene su segunda titularidad consecutiva.

Los Bears tampoco contarán con el running back revelación Kyle Monangai, que ha sido descartado y ha visto a un especialista por un severo turf toe.

Estrategia ofensiva : Con Monangai fuera, D'Andre Swift asumirá la carga del ataque terrestre mejor clasificado de la liga, con el objetivo de explotar una vulnerable defensa contra la carrera de los Packers.

Refuerzo defensivo : El entrenador jefe Ben Johnson indicó que es «muy probable» que los Bears activen desde la lista PUP a las piezas defensivas Kyler Gordon, Shemar Turner y Noah Sewell para que tengan snaps situacionales limitados.

Noticias de los Green Bay Packers

La profundidad defensiva de Green Bay y su línea ofensiva han sufrido golpes enormes. El estrella pass rusher Micah Parsons sigue en la lista PUP recuperándose de la rotura del ligamento cruzado anterior sufrida el invierno pasado, y el linebacker Edgerrin Cooper se perderá lo que queda de temporada después de sufrir la semana pasada una rotura del ligamento cruzado anterior.

En ataque, Jordan Love no contará con el dinámico receptor Jayden Reed, que también ha sido descartado para el resto de la temporada por una lesión de cuello.

Problemas en las trincheras : Con los guards titulares Aaron Banks y Jacob Monk en duda, se espera que el veterano Kevin Zeitler lidere una línea ofensiva que ha tenido problemas para evitar presiones.

Incorporación de última hora : El defensive tackle Javon Hargrave fue incluido a última hora del viernes en el parte de lesiones por un problema en un dedo del pie, lo que añade presión a una defensa interior que intenta frenar los pesados esquemas de carrera de Chicago.







