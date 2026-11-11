Horario del Detroit Lions vs New England Patriots

Los Detroit Lions se enfrentan a los New England Patriots en el Allianz Arena de Múnich, Alemania, estadio del Bayern de Múnich, uno de los grandes clubes de fútbol, en la décima semana de la temporada regular de la NFL.

Es el octavo encuentro de la Serie Internacional de la NFL de 2026, después de los recientes partidos disputados en Londres, Melbourne, Rio de Janiero, París y Madrid, y será el sexto partido de temporada regular de la NFL celebrado en Alemania. El inicio está previsto para el domingo 15 de noviembre a las 9:30 ET / 6:30 PT (14:30 GMT).

Los Lions (6-2), que llegan a Alemania tras cuatro victorias consecutivas, aspiran a seguir en la lucha por el título de la NFC Norte. New England (5-4) busca recuperarse de la abultada derrota por 45-27 ante Green Bay de la semana pasada.

Cómo ver el Detroit Lions vs New England Patriots

En Estados Unidos:

Fox / Fox One / Fubo

En el Reino Unido:

DAZN Game Pass / Sky Sports NFL / Channel 5

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Novedades de los Detroit Lions y los New England Patriots

Ambos equipos afrontan el partido internacional de la décima semana con bajas importantes por lesión y ajustes en sus plantillas.

Novedades de los Detroit Lions

Refuerzos y contratiempos en defensa : El defensor de banda DJ Wonnum (conmoción cerebral) volvió a entrenarse el miércoles y se espera que supere el protocolo a tiempo para jugar. Su regreso supondría un importante impulso para la presión sobre el quarterback: está empatado con Aidan Hutchinson en el segundo puesto del equipo, con 5,0 capturas. En cambio, el safety All-Pro Kerby Joseph (rodilla) está descartado mientras sigue aumentando su carga de trabajo tras su paso por la lista de jugadores físicamente incapacitados para jugar. El cornerback titular D.J. Reed (cadera) tiene posibilidades «muy remotas» de jugar.

: El defensor de banda DJ Wonnum (conmoción cerebral) volvió a entrenarse el miércoles y se espera que supere el protocolo a tiempo para jugar. Su regreso supondría un importante impulso para la presión sobre el quarterback: está empatado con Aidan Hutchinson en el segundo puesto del equipo, con 5,0 capturas. En cambio, el safety All-Pro Kerby Joseph (rodilla) está descartado mientras sigue aumentando su carga de trabajo tras su paso por la lista de jugadores físicamente incapacitados para jugar. El cornerback titular D.J. Reed (cadera) tiene posibilidades «muy remotas» de jugar. Incorporación a la secundaria mediante un traspaso : Para compensar las lesiones en la secundaria defensiva, el director general Brad Holmes incorporó al veterano safety Andre Cisco, procedente de los New York Jets, antes del cierre del mercado de traspasos del martes. Cisco está disponible para aportar profundidad de inmediato junto a Brian Branch.

: Para compensar las lesiones en la secundaria defensiva, el director general Brad Holmes incorporó al veterano safety Andre Cisco, procedente de los New York Jets, antes del cierre del mercado de traspasos del martes. Cisco está disponible para aportar profundidad de inmediato junto a Brian Branch. Novedades en la línea ofensiva : El guard izquierdo titular Christian Mahogany vuelve esta semana a entrenarse con la primera unidad después de pasar todo el partido contra los Dolphins en el banquillo por infringir las normas del equipo. El center titular Cade Mays (tobillo) no se entrenó el miércoles y, en el mejor de los casos, es duda para jugar en Múnich.

: El guard izquierdo titular Christian Mahogany vuelve esta semana a entrenarse con la primera unidad después de pasar todo el partido contra los Dolphins en el banquillo por infringir las normas del equipo. El center titular Cade Mays (tobillo) no se entrenó el miércoles y, en el mejor de los casos, es duda para jugar en Múnich. Falta de efectivos entre los linebackers: El linebacker titular Jack Campbell (cuello) y el suplente Jimmy Rolder (isquiotibiales) fueron incluidos recientemente en la lista de lesionados. Detroit cuenta así con pocos efectivos en esa posición después de optar por no incorporar a nadie antes del cierre del mercado de traspasos.

Novedades de los New England Patriots

Viaje de A.J. Brown : El receptor estrella A.J. Brown (rodilla/tobillo) viaja con el equipo a Alemania, aunque el entrenador jefe Mike Vrabel señaló que hacer el viaje no garantiza que vaya a jugar. Brown se ha perdido los últimos partidos y su compañero receptor Romeo Doubs sigue en la lista de lesionados. Si Brown no puede jugar, el quarterback Drake Maye dependerá en gran medida de DeMario Douglas, Kyle Williams y Mack Hollins.

: El receptor estrella A.J. Brown (rodilla/tobillo) viaja con el equipo a Alemania, aunque el entrenador jefe Mike Vrabel señaló que hacer el viaje no garantiza que vaya a jugar. Brown se ha perdido los últimos partidos y su compañero receptor Romeo Doubs sigue en la lista de lesionados. Si Brown no puede jugar, el quarterback Drake Maye dependerá en gran medida de DeMario Douglas, Kyle Williams y Mack Hollins. Problemas en el juego de carrera : El running back titular Rhamondre Stevenson sufrió una lesión en el tendón del músculo plantar, en la parte posterior de la rodilla, durante la derrota del domingo ante los Packers y se espera que esté de baja varias semanas. Con el suplente TreVeyon Henderson también apartado recientemente por una enfermedad, New England abrió el miércoles el periodo de 21 días para que el fullback Reggie Gilliam (tobillo) vuelva a entrenarse y refuerce una unidad mermada.

: El running back titular Rhamondre Stevenson sufrió una lesión en el tendón del músculo plantar, en la parte posterior de la rodilla, durante la derrota del domingo ante los Packers y se espera que esté de baja varias semanas. Con el suplente TreVeyon Henderson también apartado recientemente por una enfermedad, New England abrió el miércoles el periodo de 21 días para que el fullback Reggie Gilliam (tobillo) vuelva a entrenarse y refuerce una unidad mermada. Bajas en la línea ofensiva : Las lesiones han diezmado la línea ofensiva de los Patriots. El guard izquierdo titular Ben Brown sufrió ante Green Bay su tercera lesión de rodilla de la temporada y se espera que se pierda el partido de Múnich. Los guards titulares Mike Onwenu (tobillo) y Alijah Vera-Tucker también figuran en la lista de lesionados. El veterano guard Greg Van Roten ha vuelto a entrenarse de forma limitada y podría salir de esa lista antes del domingo.

: Las lesiones han diezmado la línea ofensiva de los Patriots. El guard izquierdo titular Ben Brown sufrió ante Green Bay su tercera lesión de rodilla de la temporada y se espera que se pierda el partido de Múnich. Los guards titulares Mike Onwenu (tobillo) y Alijah Vera-Tucker también figuran en la lista de lesionados. El veterano guard Greg Van Roten ha vuelto a entrenarse de forma limitada y podría salir de esa lista antes del domingo. Preocupación en la secundaria: El cornerback Carlton Davis III abandonó la derrota de la novena semana por una lesión de cuello. Su evolución se sigue de cerca esta semana después de que su sustituto, el novato Karon Prunty, tuviera dificultades en cobertura.

Detroit Lions DET Formulario Nueva Inglaterra Patriots NE DET DET NE NE Todos los partidos Todos los partidos Miami Dolphins MIA 9 19 Detroit Lions DET W Detroit Lions DET 19 15 Minnesota Vikings MIN W Detroit Lions DET 20 17 Green Bay Packers GB W Arizona Cardinals ARZ 21 45 Detroit Lions DET W Carolina Panthers CAR 32 26 Detroit Lions DET L Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 129 Todos los partidos Todos los partidos Nueva Inglaterra Patriots NE 27 45 Green Bay Packers GB L Miami Dolphins MIA 19 24 Nueva Inglaterra Patriots NE W Chicago Bears CHI 30 24 Nueva Inglaterra Patriots NE L Nueva Inglaterra Patriots NE 26 19 Nueva York Jets NYJ W Nueva Inglaterra Patriots NE 45 17 Las Vegas Raiders LVR W Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 146

Cara a cara Empate 1 0 4 USA 1 Nueva Inglaterra Patriots NE 29 Detroit Lions DET 0 F USA Preseason 1 Detroit Lions DET 3 Nueva Inglaterra Patriots NE 31 F USA 1 Detroit Lions DET 26 Nueva Inglaterra Patriots NE 10 F USA Preseason 1 Detroit Lions DET 28 Nueva Inglaterra Patriots NE 30 F USA 1 Nueva Inglaterra Patriots NE 34 Detroit Lions DET 9 F 66 Puntos obtenidos 134

Enlaces útiles

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