Horario del Detroit Lions vs Green Bay Packers

25 oct 2026 - 16:25 Ford Field

Los Detroit Lions reciben a los Green Bay Packers en Ford Field (Detroit, Míchigan) en un duelo entre equipos de la NFC Norte, correspondiente a la séptima semana de la temporada regular de la NFL. El partido comenzará el domingo 25 de octubre a las 14:25 (CST).

Aunque los Lions y los Packers ocupan actualmente los dos últimos puestos de la NFC Norte, ambos tienen un balance positivo. Detroit busca mantener su pleno de victorias en casa, mientras que Green Bay aspira a encadenar su cuarta victoria.

Cómo ver el Detroit Lions vs Green Bay Packers

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Novedades de los Detroit Lions y los Green Bay Packers

Novedades de los Green Bay Packers

Los Packers afrontan una grave falta de efectivos en la posición de linebacker tras un inusual choque durante el entrenamiento del jueves. El entrenador principal Matt LaFleur confirmó que el capitán de la defensa y linebacker titular Zaire Franklin recibió un rodillazo en la espinilla y no jugará el partido del domingo.

Con el destacado linebacker Edgerrin Cooper ya en la lista de lesionados por una rotura del tendón de Aquiles, los Packers tendrán que recurrir a los suplentes Isaiah McDuffie y Ty'Ron Hopper como titulares para hacer frente al potente juego de carrera de Detroit

El quarterback Jordan Love (espalda) completó el entrenamiento y no figura en el parte de lesionados. Del mismo modo, los receptores estrella Christian Watson (tobillo), Matthew Golden (hombro) y Savion Williams (tobillo) ya no aparecen en el parte definitivo y tienen el visto bueno para jugar.

BAJA : Zaire Franklin (LB) (espinilla)

EN DUDA : Aaron Banks (LG) (rodilla/dedo del pie), Bo Melton (WR) (espalda), Benjamin St-Juste (CB) (isquiotibiales), Jordon Riley (DT) (tendón de Aquiles; actualmente en el periodo de 21 días de entrenamiento para regresar de la lista de lesionados)

Novedades de los Detroit Lions

Los Lions llegan al encuentro con la plantilla en un estado físico excepcional tras su semana de descanso, prácticamente sin bajas por lesión. La principal noticia para Detroit es el inminente regreso de dos titulares importantes, que tienen previsto debutar esta temporada. Se espera que el safety Brian Branch, seleccionado para el Pro Bowl, vuelva al campo por primera vez desde que se rompió el tendón de Aquiles hace casi 11 meses.

Además, Cade Mays (muñeca), fichado como agente libre en una operación destacada, ya no figura en la lista de lesionados y se espera que sea titular como center. Juice Scruggs pasará a ser suplente, ya que Dan Campbell da prioridad a alinear a sus cinco mejores jugadores de la línea ofensiva.

EN DUDA : Brian Branch (S) (tendón de Aquiles), Cade Mays (C) (muñeca), Rock Ya-Sin (CB) (isquiotibiales). Nota: tanto Branch como Mays completaron el entrenamiento y se espera que jueguen.

SIN RESTRICCIONES : los otros 51 jugadores de la plantilla activa completaron el entrenamiento sin problemas.







