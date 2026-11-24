Horario del Detroit Lions vs Chicago Bears

Detroit Lions recibe a Chicago Bears en el Ford Field de Detroit, Michigan, en un gran duelo entre equipos de la NFC Norte en Acción de Gracias, correspondiente a la semana 12 de la temporada regular de la NFL. El partido comenzará el jueves 26 de noviembre a las 11:00 (CST).

Detroit (8-2) se enfrenta a su rival de división Chicago (8-2), con el liderato en solitario de la NFC Norte en juego. Ben Johnson, entrenador de los Bears, busca su primera victoria ante su antiguo equipo.

Cómo ver el Detroit Lions vs Chicago Bears

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Novedades de Detroit Lions y Chicago Bears

Novedades de Detroit Lions

Ajustes en la presión al quarterback sin Hutchinson : Detroit disputó ante Tampa Bay su primer partido sin el destacado defensive end Aidan Hutchinson, de baja para el resto de la temporada y en la lista de lesionados por una rotura del ligamento cruzado anterior sufrida en Alemania. El edge rusher D.J. Wonnum dio un paso adelante y recibió un balón de partido por su actuación en la victoria, contribuyendo a una defensa que ocupa el tercer puesto de la NFL en puntos encajados desde la semana 5 (15,5 por partido).

: Detroit disputó ante Tampa Bay su primer partido sin el destacado defensive end Aidan Hutchinson, de baja para el resto de la temporada y en la lista de lesionados por una rotura del ligamento cruzado anterior sufrida en Alemania. El edge rusher D.J. Wonnum dio un paso adelante y recibió un balón de partido por su actuación en la victoria, contribuyendo a una defensa que ocupa el tercer puesto de la NFL en puntos encajados desde la semana 5 (15,5 por partido). Refuerzos y dudas en la secundaria : El safety Kerby Joseph debutó en la temporada 2026 ante los Buccaneers tras recuperarse de una lesión de rodilla, aportando más efectivos junto al safety Chuck Clark. Sin embargo, el cornerback titular D.J. Reed (cadera) no estuvo disponible en la semana 11 y el cornerback Khalil Dorsey abandonó el partido del domingo por una lesión de muñeca. La participación del cornerback Ennis Rakestraw Jr. (hombro) también sigue en duda.

: El safety Kerby Joseph debutó en la temporada 2026 ante los Buccaneers tras recuperarse de una lesión de rodilla, aportando más efectivos junto al safety Chuck Clark. Sin embargo, el cornerback titular D.J. Reed (cadera) no estuvo disponible en la semana 11 y el cornerback Khalil Dorsey abandonó el partido del domingo por una lesión de muñeca. La participación del cornerback Ennis Rakestraw Jr. (hombro) también sigue en duda. Bajas en la línea ofensiva y entre los linebackers : El center titular Cade Mays (tobillo) fue incluido el sábado en la lista de lesionados, lo que pone a prueba la protección por el centro de Detroit con pocos días de preparación. El linebacker titular Jack Campbell continúa en esa lista por una lesión de cuello sufrida el 1 de noviembre, aunque ha recuperado la movilidad y aspira a regresar en diciembre.

: El center titular Cade Mays (tobillo) fue incluido el sábado en la lista de lesionados, lo que pone a prueba la protección por el centro de Detroit con pocos días de preparación. El linebacker titular Jack Campbell continúa en esa lista por una lesión de cuello sufrida el 1 de noviembre, aunque ha recuperado la movilidad y aspira a regresar en diciembre. Ritmo ofensivo: El running back Jahmyr Gibbs lidera la NFL en yardas de carrera y ya ha superado las 1.000 esta temporada. Por su parte, el quarterback Jared Goff lanzó para 279 yardas y dos touchdowns ante Tampa Bay, protegido por una línea ofensiva que registró el quinto porcentaje más bajo de sacks permitidos en la semana 11 (3,4 %).

Novedades de Chicago Bears

Una línea defensiva dominante : El defensive tackle Jeffery Simmons, incorporado a mitad de temporada, ha transformado la presión de Chicago sobre el quarterback: logró tres de los seis sacks de los Bears ante New Orleans y suma cinco en tres partidos con el equipo. Junto al defensive end Montez Sweat, que consiguió un safety en la semana 11, ayudó a Chicago a lograr cinco sacks ante los Saints presionando solo con cuatro jugadores. Simmons tuvo molestias en la rodilla la semana pasada, pero jugó el domingo sin que figurase en el parte de lesionados.

: El defensive tackle Jeffery Simmons, incorporado a mitad de temporada, ha transformado la presión de Chicago sobre el quarterback: logró tres de los seis sacks de los Bears ante New Orleans y suma cinco en tres partidos con el equipo. Junto al defensive end Montez Sweat, que consiguió un safety en la semana 11, ayudó a Chicago a lograr cinco sacks ante los Saints presionando solo con cuatro jugadores. Simmons tuvo molestias en la rodilla la semana pasada, pero jugó el domingo sin que figurase en el parte de lesionados. Profundidad en la secundaria y la línea : El nickelback y cornerback titular Kyler Gordon se perdió la semana 11 por una lesión de hombro y dispone de poco tiempo para recibir el alta antes del jueves. En la línea ofensiva, el left tackle Braxton Jones (rodilla) sigue en la lista de lesionados, mientras que el tackle Ozzy Trapilo, en su segunda temporada, está cerca de volver a jugar.

: El nickelback y cornerback titular Kyler Gordon se perdió la semana 11 por una lesión de hombro y dispone de poco tiempo para recibir el alta antes del jueves. En la línea ofensiva, el left tackle Braxton Jones (rodilla) sigue en la lista de lesionados, mientras que el tackle Ozzy Trapilo, en su segunda temporada, está cerca de volver a jugar. Novedades entre los jugadores de ataque : El wide receiver Luther Burden III superó el protocolo por conmoción cerebral y jugó en la semana 11 junto a Rome Odunze y el tight end Colston Loveland. En el juego de carrera, D'Andre Swift lidera la rotación, mientras que el running back suplente Roschon Johnson abandonó el partido del domingo por una lesión de tobillo.

: El wide receiver Luther Burden III superó el protocolo por conmoción cerebral y jugó en la semana 11 junto a Rome Odunze y el tight end Colston Loveland. En el juego de carrera, D'Andre Swift lidera la rotación, mientras que el running back suplente Roschon Johnson abandonó el partido del domingo por una lesión de tobillo. La fórmula para llevar la iniciativa: El quarterback Caleb Williams no ha estado por detrás en el marcador en ningún partido desde que regresó de una lesión en los isquiotibiales hace cinco semanas. Pese a algunos tramos irregulares en ataque, Chicago llega al Ford Field como ligero favorito a domicilio (-2,5) gracias a la mejoría de su defensa y a las bajas que acumula Detroit con pocos días entre partidos.

Detroit Lions DET Formulario Chicago Bears CHI DET DET CHI CHI Todos los partidos Todos los partidos Detroit Lions DET 31 21 Tampa Bay Buccaneers TB W Detroit Lions DET 35 10 Nueva Inglaterra Patriots NE W Miami Dolphins MIA 9 19 Detroit Lions DET W Detroit Lions DET 19 15 Minnesota Vikings MIN W Detroit Lions DET 20 17 Green Bay Packers GB W Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 124 Todos los partidos Todos los partidos Chicago Bears CHI 21 13 Nueva Orleans Saints NO W Chicago Bears CHI 27 24 Tampa Bay Buccaneers TB W Seattle Seahawks SEA 17 34 Chicago Bears CHI W Chicago Bears CHI 30 24 Nueva Inglaterra Patriots NE W Atlanta Falcons ATL 23 31 Chicago Bears CHI W Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 143