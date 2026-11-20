Horario del Denver Broncos vs Las Vegas Raiders

Los Denver Broncos reciben a los Las Vegas Raiders en el Empower Field at Mile High (Denver, Colorado) en un duelo entre equipos de la AFC Oeste correspondiente a la semana 11 de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para el domingo 22 de noviembre a las 14:25 (CST).

Fernando Mendoza, quarterback novato de Las Vegas (4-6), afronta una gran prueba en su primera titularidad fuera de casa ante la defensa de Denver (7-2), que atraviesa un buen momento y destaca por su capacidad para capturar al quarterback rival. Los Broncos regresan de su semana de descanso con una racha de cinco victorias consecutivas.

Cómo ver el Denver Broncos vs Las Vegas Raiders

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Novedades de los Denver Broncos y los Las Vegas Raiders

Novedades de los Denver Broncos

Casi toda la plantilla recuperada tras el descanso : la mermada secundaria de Denver se ha recuperado durante la semana de descanso. El receptor Jaylen Waddle (conmoción cerebral), el safety Talanoa Hufanga (tobillo), el cornerback Riley Moss (conmoción cerebral), el cornerback Kris Abrams-Draine (tobillo) y el fullback Adam Prentice (conmoción cerebral) participaron plenamente en los entrenamientos. El safety Brandon Jones (isquiotibiales) es el único jugador cuya participación en los entrenamientos estuvo limitada tras perderse la semana 9, aunque todo apunta a que jugará.

: la mermada secundaria de Denver se ha recuperado durante la semana de descanso. El receptor Jaylen Waddle (conmoción cerebral), el safety Talanoa Hufanga (tobillo), el cornerback Riley Moss (conmoción cerebral), el cornerback Kris Abrams-Draine (tobillo) y el fullback Adam Prentice (conmoción cerebral) participaron plenamente en los entrenamientos. El safety Brandon Jones (isquiotibiales) es el único jugador cuya participación en los entrenamientos estuvo limitada tras perderse la semana 9, aunque todo apunta a que jugará. Cambios en la plantilla y la rotación : Denver activó al receptor Pat Bryant (tobillo) de la lista de lesionados antes de su semana de descanso y abrió el plazo de 21 días para que el tight end Caleb Lohner (pie) se entrenase. El jugador de la línea defensiva Eyioma Uwazurike (hombro) fue incluido en la lista de lesionados, lo que dio entrada al novato Tyler Onyedim en la rotación de la línea defensiva. El linebacker exterior Jonathon Cooper sigue siendo titular junto a Nik Bonitto y refuerza una presión sobre el quarterback que ha logrado 26 capturas esta temporada.

: Denver activó al receptor Pat Bryant (tobillo) de la lista de lesionados antes de su semana de descanso y abrió el plazo de 21 días para que el tight end Caleb Lohner (pie) se entrenase. El jugador de la línea defensiva Eyioma Uwazurike (hombro) fue incluido en la lista de lesionados, lo que dio entrada al novato Tyler Onyedim en la rotación de la línea defensiva. El linebacker exterior Jonathon Cooper sigue siendo titular junto a Nik Bonitto y refuerza una presión sobre el quarterback que ha logrado 26 capturas esta temporada. Eficacia en los finales y dificultades por tierra: el quarterback Bo Nix, que disputará su 45.º partido como titular en su carrera, ha llevado a Denver a un récord de la NFL de 16 victorias consecutivas por una diferencia de una anotación desde la temporada pasada. Sin embargo, el ataque de Sean Payton ha tenido dificultades para establecer un juego terrestre constante con J.K. Dobbins y Jonah Coleman: promedia solo 74,4 metros por partido por tierra y 3,4 metros por carrera.

Novedades de los Las Vegas Raiders

Dudas importantes por lesión : Klint Kubiak, entrenador principal, incluyó oficialmente al destacado tight end Brock Bowers (tobillo/cuádriceps) y al pateador Matt Gay (cadera derecha) entre los jugadores cuya participación el domingo está en duda. Bowers salió en la primera mitad de la derrota de la semana 10 ante Seattle y no regresó; su participación en los entrenamientos del jueves y el viernes estuvo limitada y llevaba el tobillo derecho muy vendado. Si Gay no puede patear, se espera que el novato Kansei Matsuzawa lo sustituya.

: Klint Kubiak, entrenador principal, incluyó oficialmente al destacado tight end Brock Bowers (tobillo/cuádriceps) y al pateador Matt Gay (cadera derecha) entre los jugadores cuya participación el domingo está en duda. Bowers salió en la primera mitad de la derrota de la semana 10 ante Seattle y no regresó; su participación en los entrenamientos del jueves y el viernes estuvo limitada y llevaba el tobillo derecho muy vendado. Si Gay no puede patear, se espera que el novato Kansei Matsuzawa lo sustituya. Problemas en la línea defensiva : la participación del tackle defensivo Folorunso Fatukasi (dedo del pie) está en duda, mientras que el también tackle defensivo Tonka Hemingway (lesión nerviosa) se perdió todos los entrenamientos de la semana y sigue pendiente de evaluación. El guard derecho Trey Zuhn III regresó el viernes tras una enfermedad y se espera que sea titular.

: la participación del tackle defensivo Folorunso Fatukasi (dedo del pie) está en duda, mientras que el también tackle defensivo Tonka Hemingway (lesión nerviosa) se perdió todos los entrenamientos de la semana y sigue pendiente de evaluación. El guard derecho Trey Zuhn III regresó el viernes tras una enfermedad y se espera que sea titular. Una dura prueba para el quarterback novato : tras la operación cerrada antes del fin del plazo de traspasos que envió al veterano Kirk Cousins a Minnesota, Fernando Mendoza, elegido con el número 1 del draft, disputará su segundo partido como titular y el primero fuera de casa. Mendoza mostró movilidad en su debut ante Seattle, en el que anotó un touchdown por tierra, pero sufrió seis capturas detrás de una línea ofensiva poco sólida. Si Bowers está ausente o limitado, dependerá en gran medida de los receptores Tre Tucker, Jalen Nailor y Jack Bech.

: tras la operación cerrada antes del fin del plazo de traspasos que envió al veterano Kirk Cousins a Minnesota, Fernando Mendoza, elegido con el número 1 del draft, disputará su segundo partido como titular y el primero fuera de casa. Mendoza mostró movilidad en su debut ante Seattle, en el que anotó un touchdown por tierra, pero sufrió seis capturas detrás de una línea ofensiva poco sólida. Si Bowers está ausente o limitado, dependerá en gran medida de los receptores Tre Tucker, Jalen Nailor y Jack Bech. Capitanes y exigencia de esfuerzo: Las Vegas nombró capitanes para la semana 11 al center Tyler Linderbaum, al linebacker Quay Walker y al punter AJ Cole. Kubiak cuestionó públicamente el esfuerzo del equipo tras la derrota de la semana pasada y dejó brevemente en el banquillo al cornerback Eric Stokes por fallar placajes. Los Raiders buscan poner fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas ante Denver y mejorar una defensa en terceros downs que ocupa el 29.º puesto de la NFL, con un 45,5 % de conversiones permitidas.

Denver Broncos DEN Formulario Las Vegas Raiders LVR DEN DEN LVR LVR Todos los partidos Todos los partidos Carolina Panthers CAR 21 26 Denver Broncos DEN W Denver Broncos DEN 28 24 Kansas City Chiefs KC W Arizona Cardinals ARZ 16 30 Denver Broncos DEN W Denver Broncos DEN 17 14 Seattle Seahawks SEA W Los Angeles Chargers LAC 17 23 Denver Broncos DEN W Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 124 Todos los partidos Todos los partidos Las Vegas Raiders LVR 13 21 Seattle Seahawks SEA L San Francisco 49ers SF 38 17 Las Vegas Raiders LVR L Nueva York Jets NYJ 33 38 Las Vegas Raiders LVR W Las Vegas Raiders LVR 21 35 Los Angeles Rams LA L Las Vegas Raiders LVR 30 33 Buffalo Bills BUF L Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 119