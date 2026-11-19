Horario del Dallas Cowboys vs Tennessee Titans

Los Dallas Cowboys reciben a los Tennessee Titans en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, durante la semana 11 de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para el domingo 22 de noviembre a las 11:00 (CST).

Dallas (4-6) confía en que el cambio realizado a mitad de semana en la responsabilidad de decidir las jugadas defensivas, ahora en manos de Mike Pettine, le permita poner fin a una racha de tres derrotas consecutivas en casa y mantener vivas sus opciones de clasificarse para los playoffs de la NFC Este. Enfrente estarán el ex corredor de los Cowboys Tony Pollard y Tennessee (1-8), que atraviesa un mal momento.

Cómo ver el Dallas Cowboys vs Tennessee Titans

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Noticias de Dallas Cowboys y Tennessee Titans

Noticias de Dallas Cowboys

Cambio en la dirección de las jugadas defensivas : El miércoles, el entrenador jefe Brian Schottenheimer retiró al coordinador defensivo Christian Parker, que está en su primer año en el cargo, la responsabilidad de decidir las jugadas y se la asignó al asistente defensivo sénior Mike Pettine. La decisión llega tras la derrota por 46-40 ante los San Francisco 49ers, en la que Dallas concedió 584 yardas en total. Su defensa ocupa el puesto 30 en puntos encajados, con 28,2 por partido.

: El miércoles, el entrenador jefe Brian Schottenheimer retiró al coordinador defensivo Christian Parker, que está en su primer año en el cargo, la responsabilidad de decidir las jugadas y se la asignó al asistente defensivo sénior Mike Pettine. La decisión llega tras la derrota por 46-40 ante los San Francisco 49ers, en la que Dallas concedió 584 yardas en total. Su defensa ocupa el puesto 30 en puntos encajados, con 28,2 por partido. Un potente juego de pase : El quarterback Dak Prescott lanzó para 343 yardas e igualó su récord personal de cinco pases de touchdown ante San Francisco. El receptor George Pickens firmó sus mejores cifras de carrera con 11 recepciones y tres touchdowns (145 yardas), y ofrece un complemento dinámico a CeeDee Lamb.

: El quarterback Dak Prescott lanzó para 343 yardas e igualó su récord personal de cinco pases de touchdown ante San Francisco. El receptor George Pickens firmó sus mejores cifras de carrera con 11 recepciones y tres touchdowns (145 yardas), y ofrece un complemento dinámico a CeeDee Lamb. Refuerzos y bajas en la defensa secundaria : El cornerback titular DaRon Bland (tobillo) se perderá el partido del domingo tras no participar en los entrenamientos. Por otro lado, Dallas abrió el plazo de 21 días para que el safety titular Jalen Thompson (isquiotibiales) entrene con el equipo. Thompson volvió a ejercitarse de forma limitada por primera vez desde la semana 3. El cornerback Joey Porter Jr. (tobillo/pie) y el safety Malik Hooker (ingle) completaron el entrenamiento.

: El cornerback titular DaRon Bland (tobillo) se perderá el partido del domingo tras no participar en los entrenamientos. Por otro lado, Dallas abrió el plazo de 21 días para que el safety titular Jalen Thompson (isquiotibiales) entrene con el equipo. Thompson volvió a ejercitarse de forma limitada por primera vez desde la semana 3. El cornerback Joey Porter Jr. (tobillo/pie) y el safety Malik Hooker (ingle) completaron el entrenamiento. Lesiones importantes en ataque: El tight end titular Jake Ferguson (rodilla/tobillo) y el guard Tyler Booker (tobillo) no participaron en el entrenamiento del miércoles, por lo que su disponibilidad para la semana 11 está en duda.

Noticias de Tennessee Titans

Mejora ofensiva con un ritmo más alto : Pese a su balance de 1-8, los Titans han promediado 27,3 puntos en sus últimos cuatro partidos desde que el coordinador ofensivo Brian Daboll aceleró el ritmo de juego. El quarterback Cam Ward viene de una buena actuación ante Jacksonville, en la que completó 28 de 39 pases para 231 yardas y dos touchdowns.

: Pese a su balance de 1-8, los Titans han promediado 27,3 puntos en sus últimos cuatro partidos desde que el coordinador ofensivo Brian Daboll aceleró el ritmo de juego. El quarterback Cam Ward viene de una buena actuación ante Jacksonville, en la que completó 28 de 39 pases para 231 yardas y dos touchdowns. Reestructuración del cuerpo de receptores : El entrenador jefe Robert Saleh anunció que el fichaje como agente libre Wan'Dale Robinson se perderá el resto de la temporada tras ser incluido en la lista de lesionados por una lesión de tobillo. El novato Xavier Restrepo ascendió a la plantilla de 53 jugadores para asumir jugadas como receptor interior junto a Chimere Dike, mientras que Carnell Tate (hombro) volvió a entrenarse de forma limitada después de perderse dos partidos.

: El entrenador jefe Robert Saleh anunció que el fichaje como agente libre Wan'Dale Robinson se perderá el resto de la temporada tras ser incluido en la lista de lesionados por una lesión de tobillo. El novato Xavier Restrepo ascendió a la plantilla de 53 jugadores para asumir jugadas como receptor interior junto a Chimere Dike, mientras que Carnell Tate (hombro) volvió a entrenarse de forma limitada después de perderse dos partidos. El regreso de Tony Pollard a Dallas : El ex corredor de los Cowboys Tony Pollard regresa a Arlington con 628 yardas de carrera y seis touchdowns esta temporada. Ha anotado seis touchdowns en total en sus tres últimos partidos. Su compañero en el juego de carrera, Tyjae Spears (rodilla), no entrenó el miércoles.

: El ex corredor de los Cowboys Tony Pollard regresa a Arlington con 628 yardas de carrera y seis touchdowns esta temporada. Ha anotado seis touchdowns en total en sus tres últimos partidos. Su compañero en el juego de carrera, Tyjae Spears (rodilla), no entrenó el miércoles. Novedades en la línea interior y la defensa: El guard titular Peter Skoronski (isquiotibiales) sigue en la lista de lesionados, aunque se abrió el plazo de 21 días para que el guard Fernando Carmona Jr. (tobillo) entrene con el equipo. En defensa, el linebacker Cody Barton (conmoción cerebral) completó el entrenamiento, mientras que el safety Tony Adams (conmoción cerebral) no participó.

Dallas Cowboys DAL Formulario Tennessee Titans TEN DAL DAL TEN TEN Todos los partidos Todos los partidos Dallas Cowboys DAL 40 46 San Francisco 49ers SF L Indianapolis Colts IND 23 27 Dallas Cowboys DAL W Dallas Cowboys DAL 30 33 Arizona Cardinals ARZ L Philadelphia Eagles PHI 21 38 Dallas Cowboys DAL W Green Bay Packers GB 23 13 Dallas Cowboys DAL L Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 148 Todos los partidos Todos los partidos Tennessee Titans TEN 23 40 Jacksonville Jaguars JAX L Cincinnati Bengals CIN 43 36 Tennessee Titans TEN L Tennessee Titans TEN 24 27 Cleveland Browns CLE L Indianapolis Colts IND 20 26 Tennessee Titans TEN W Tennessee Titans TEN 3 26 Houston Texans HOU L Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 112