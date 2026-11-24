Horario del Dallas Cowboys vs Philadelphia Eagles

Dallas Cowboys recibe a Philadelphia Eagles en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, en un gran duelo de Acción de Gracias entre rivales de la NFC Este, correspondiente a la semana 12 de la temporada regular de la NFL. El partido comenzará el jueves 26 de noviembre a las 16:30 ET / 13:30 PT (21:30 GMT).

Joe Milton III, antiguo quarterback del equipo de prácticas de los Cowboys, regresa a Dallas para liderar a unos Philadelphia Eagles (3-7) mermados por las lesiones ante Dak Prescott y un ataque de los Cowboys (5-6) en plena forma, que busca alcanzar el 50 % de victorias y ganar a su rival de división por segunda vez esta temporada.

Cómo ver el Dallas Cowboys vs Philadelphia Eagles

En Estados Unidos:

Fox / Fox One / Tubi

En el Reino Unido:

DAZN Game Pass / Sky Sports NFL / 5Action

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Noticias de Dallas Cowboys y Philadelphia Eagles

Noticias de Dallas Cowboys

Quarterback y ataque : Dak Prescott atraviesa un gran momento: ha lanzado un récord de la franquicia de nueve pases de touchdown en los dos últimos partidos y, junto a los receptores CeeDee Lamb y George Pickens, lidera un ataque aéreo situado entre los cinco mejores de la NFL. Prescott compareció en la rueda de prensa posterior al partido del domingo con un vendaje preventivo en la mano izquierda tras recibir un fuerte golpe contra Tennessee, aunque aseguró que solo se le habían doblado ligeramente los dedos hacia atrás y que está en condiciones de jugar.

: Dak Prescott atraviesa un gran momento: ha lanzado un récord de la franquicia de nueve pases de touchdown en los dos últimos partidos y, junto a los receptores CeeDee Lamb y George Pickens, lidera un ataque aéreo situado entre los cinco mejores de la NFL. Prescott compareció en la rueda de prensa posterior al partido del domingo con un vendaje preventivo en la mano izquierda tras recibir un fuerte golpe contra Tennessee, aunque aseguró que solo se le habían doblado ligeramente los dedos hacia atrás y que está en condiciones de jugar. Bajas en ataque : El tight end Jake Ferguson (rodilla y tobillo) sigue de baja por una lesión que lo mantendrá fuera varias semanas, por lo que Luke Schoonmaker, que estuvo enfermo a finales de la semana pasada, asumirá el papel de tight end principal. El guard Tyler Booker (tobillo) y el receptor Jonathan Mingo (tobillo) tampoco estuvieron disponibles en la semana 11 y disponen de poco tiempo para recuperarse.

: El tight end Jake Ferguson (rodilla y tobillo) sigue de baja por una lesión que lo mantendrá fuera varias semanas, por lo que Luke Schoonmaker, que estuvo enfermo a finales de la semana pasada, asumirá el papel de tight end principal. El guard Tyler Booker (tobillo) y el receptor Jonathan Mingo (tobillo) tampoco estuvieron disponibles en la semana 11 y disponen de poco tiempo para recuperarse. Cambios y lesiones en defensa: Dallas encargó recientemente a Mike Pettine la elección de las jugadas defensivas en sustitución del coordinador Christian Parker. En la secundaria, el cornerback All-Pro DaRon Bland fue incluido el sábado en la lista de lesionados por un problema de tobillo, lo que lo descarta al menos hasta la semana 16. Cobie Durant, titular en sustitución de un compañero, fue evaluado por una posible conmoción cerebral contra Tennessee y recibió el alta para regresar, aunque el cuerpo técnico decidió no volver a utilizarlo por precaución. El linebacker Dee Winters abandonó el partido del domingo por una contusión en la rodilla y habrá que seguir su evolución durante esta semana corta, mientras que el safety Jalen Thompson (isquiotibiales) y el cornerback Devin Moore (cadera) ya pueden regresar de la lista de lesionados.

Noticias de Philadelphia Eagles

Situación en la posición de quarterback : Joe Milton III, antiguo quarterback de los Cowboys, se dispone a ser titular por tercer partido consecutivo en lugar de Jalen Hurts, que seguirá en la lista de lesionados el resto de la temporada debido a coágulos de sangre en los pulmones. Tanner McKee es el principal suplente.

: Joe Milton III, antiguo quarterback de los Cowboys, se dispone a ser titular por tercer partido consecutivo en lugar de Jalen Hurts, que seguirá en la lista de lesionados el resto de la temporada debido a coágulos de sangre en los pulmones. Tanner McKee es el principal suplente. Corredores y receptores : El corredor Saquon Barkley admitió tras la victoria del domingo que las molestias persistentes en el brazo, los isquiotibiales y la espalda le impedirán recuperar el 100 % de su estado físico durante el resto de la temporada, aunque tiene intención de seguir jugando pese a ellas. El receptor DeVonta Smith regresó de una lesión en los isquiotibiales y desempeñó un papel decisivo en la victoria del domingo, un refuerzo muy necesario con el también receptor Dontayvion Wicks (tobillo y pie) en la lista de lesionados. El corredor Will Shipley también volvió a jugar en la semana 11 tras salir de dicha lista.

: El corredor Saquon Barkley admitió tras la victoria del domingo que las molestias persistentes en el brazo, los isquiotibiales y la espalda le impedirán recuperar el 100 % de su estado físico durante el resto de la temporada, aunque tiene intención de seguir jugando pese a ellas. El receptor DeVonta Smith regresó de una lesión en los isquiotibiales y desempeñó un papel decisivo en la victoria del domingo, un refuerzo muy necesario con el también receptor Dontayvion Wicks (tobillo y pie) en la lista de lesionados. El corredor Will Shipley también volvió a jugar en la semana 11 tras salir de dicha lista. Problemas en la secundaria y la línea defensiva: La defensa de Philadelphia logró cinco sacks contra Pittsburgh, con el tackle defensivo Jalen Carter jugando pese a un problema en el cuádriceps surgido a finales de la semana, pero la secundaria sufrió bajas importantes. Quinyon Mitchell, su principal cornerback exterior, abandonó el partido del domingo por una lesión en los isquiotibiales, y el cornerback Jonathan Jones se dirigió al vestuario al final del último cuarto por una lesión en el pie. La participación de ambos es dudosa ante los destacados receptores de Dallas, con solo tres días entre partidos, lo que podría obligar a Riq Woolen y Kelee Ringo a disputar muchos snaps como titulares. El linebacker Zack Baun (espalda) también está en la lista de lesionados, y Smael Mondon (tobillo) no jugó el domingo.

Dallas Cowboys DAL Formulario Philadelphia Eagles PHI DAL DAL PHI PHI Todos los partidos Todos los partidos Dallas Cowboys DAL 51 30 Tennessee Titans TEN W Dallas Cowboys DAL 40 46 San Francisco 49ers SF L Indianapolis Colts IND 23 27 Dallas Cowboys DAL W Dallas Cowboys DAL 30 33 Arizona Cardinals ARZ L Philadelphia Eagles PHI 21 38 Dallas Cowboys DAL W Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 186 Todos los partidos Todos los partidos Philadelphia Eagles PHI 19 16 Pittsburgh Steelers PIT W Philadelphia Eagles PHI 11 19 Nueva York Giants NYG L Washington Commanders WAS 27 10 Philadelphia Eagles PHI L Philadelphia Eagles PHI 21 38 Dallas Cowboys DAL L Philadelphia Eagles PHI 14 25 Carolina Panthers CAR L Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 75

Cara a cara Empate 2 0 3 USA 1 Philadelphia Eagles PHI 21 Dallas Cowboys DAL 38 F USA 1 Dallas Cowboys DAL 24 Philadelphia Eagles PHI 21 F USA 1 Philadelphia Eagles PHI 24 Dallas Cowboys DAL 20 F USA 1 Philadelphia Eagles PHI 41 Dallas Cowboys DAL 7 F USA 1 Dallas Cowboys DAL 6 Philadelphia Eagles PHI 34 F 95 Puntos obtenidos 141

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