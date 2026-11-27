Horario del Cleveland Browns vs Las Vegas Raiders

USA 1 29 nov 2026 - 20:20 Huntington Bank Field

Los Cleveland Browns reciben a los Las Vegas Raiders en el Huntington Bank Field (Cleveland, Ohio) en la semana 12 de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para el domingo 29 de noviembre a las 18:20 (CST).

El duelo entre Cleveland (6-4) y Las Vegas (4-7) enfrenta a Deshaun Watson y a unos Browns en plena progresión, que regresan tras su semana de descanso, con Fernando Mendoza, novato de los Raiders elegido con el número 1 del draft. Mendoza busca su primera victoria en la NFL en su debut en horario de máxima audiencia.

Cómo ver el Cleveland Browns vs Las Vegas Raiders

Se podrá ver en directo a través de NFL Game Pass en DAZN y Canal 5.



NFL Game Pass en DAZN es la vía oficial para seguir la temporada 2026/27 de la NFL, con todos los partidos en directo y bajo demanda, incluyendo la temporada regular, los playoffs y la Super Bowl LXI, así como NFL RedZone y NFL Network. Puedes adquirir NFL Game Pass como un paquete independiente, sin necesidad de una suscripción a DAZN.



DAZN ofrece planes "Regular" y "Ultimate", disponibles mediante pago único o facturación mensual, además de paquetes semanales.

Cómo verlo desde cualquier lugar con una VPN

Para los aficionados al fútbol americano, una VPN como ExpressVPN permite principalmente sortear las restricciones geográficas y los bloqueos de las retransmisiones locales. Al conectarse a un servidor de otra ciudad o país, los aficionados pueden ver partidos que no se emiten en su zona o acceder a paquetes internacionales de streaming más baratos y completos que incluyen todos los encuentros en directo.

Además, el cifrado de una VPN impide que los proveedores de internet reduzcan la velocidad de tu conexión durante las retransmisiones con mucho tráfico, protege tus datos personales en redes wifi públicas y te permite acceder desde el extranjero a suscripciones de streaming de tu país, como YouTube TV.

Novedades de los Cleveland Browns y los Las Vegas Raiders

Novedades de los Cleveland Browns

Cleveland quiere evitar la falta de ritmo tras su semana de descanso mientras afronta bajas importantes entre sus receptores novatos y en la rotación de la línea defensiva.

Baja confirmada : el ala defensiva Derek Barnett (isquiotibiales) no jugará tras perderse todos los entrenamientos de la semana por la lesión que sufrió en la semana 10 ante Houston.

: el ala defensiva Derek Barnett (isquiotibiales) no jugará tras perderse todos los entrenamientos de la semana por la lesión que sufrió en la semana 10 ante Houston. En duda : el destacado receptor novato Denzel Boston (cuádriceps), que lidera a todos los novatos de la NFL con 523 yardas de recepción y tres touchdowns, se perdió el viernes su cuarto entrenamiento consecutivo y será evaluado tras la sesión ligera del sábado. El guardia derecho Austin Barber (rodilla) y el corredor Raheim Sanders (cadera) también figuran como dudosos, aunque Monken se mostró optimista respecto a la participación de ambos.

: el destacado receptor novato Denzel Boston (cuádriceps), que lidera a todos los novatos de la NFL con 523 yardas de recepción y tres touchdowns, se perdió el viernes su cuarto entrenamiento consecutivo y será evaluado tras la sesión ligera del sábado. El guardia derecho Austin Barber (rodilla) y el corredor Raheim Sanders (cadera) también figuran como dudosos, aunque Monken se mostró optimista respecto a la participación de ambos. Con el alta y de regreso: el jugador de la línea defensiva Isaiah McGuire (pantorrilla), que suma cuatro sacks esta temporada, volvió a entrenarse el viernes y se espera que sea titular en el extremo opuesto a Jared Verse. Los alas cerradas Harold Fannin Jr. (ingle) y Blake Whiteheart (cadera), junto con el safety Ronnie Hickman (conmoción cerebral), pasaron a participar plenamente en los entrenamientos. El center Elgton Jenkins (rodilla) y el linebacker Quincy Williams (rodilla) siguieron entrenándose de forma limitada durante toda la semana.

Novedades de los Las Vegas Raiders

Las Vegas designó al quarterback Fernando Mendoza, al ala defensiva Maxx Crosby y al corredor Dylan Laube como capitanes para la semana 12, aunque la plantilla llega muy mermada en el interior de la línea defensiva y en la posición de ala cerrada.

Incertidumbre con Brock Bowers : el ala cerrada Brock Bowers (tobillo), elegido para el equipo All-Pro, se perdió la semana 11 y entrenó de forma limitada el miércoles y el jueves. Sin embargo, no estuvo presente durante la parte del entrenamiento del viernes abierta a los medios y llevaba el tobillo derecho muy vendado, por lo que su participación el domingo por la noche está en duda.

: el ala cerrada Brock Bowers (tobillo), elegido para el equipo All-Pro, se perdió la semana 11 y entrenó de forma limitada el miércoles y el jueves. Sin embargo, no estuvo presente durante la parte del entrenamiento del viernes abierta a los medios y llevaba el tobillo derecho muy vendado, por lo que su participación el domingo por la noche está en duda. Escasez de tackles defensivos : los Raiders afrontan una grave falta de efectivos en el interior de la línea defensiva. Los titulares Adam Butler (conmoción cerebral) y Tim Keenan III (rodilla) no entrenaron en toda la semana tras abandonar el partido contra Denver, mientras que Tonka Hemingway (lesión por pinzamiento de un nervio) sufrió un contratiempo el jueves y pasó de entrenarse de forma limitada a no participar. De los jugadores tocados del interior de la línea, solo JJ Pegues (codo) completó el entrenamiento.

: los Raiders afrontan una grave falta de efectivos en el interior de la línea defensiva. Los titulares Adam Butler (conmoción cerebral) y Tim Keenan III (rodilla) no entrenaron en toda la semana tras abandonar el partido contra Denver, mientras que Tonka Hemingway (lesión por pinzamiento de un nervio) sufrió un contratiempo el jueves y pasó de entrenarse de forma limitada a no participar. De los jugadores tocados del interior de la línea, solo JJ Pegues (codo) completó el entrenamiento. Jugadores disponibles: el linebacker Quay Walker (mano), el cornerback Darrell Luter Jr. (rodilla), el ala cerrada Michael Mayer (espalda), el ala defensiva Patrick Johnson (lesión por pinzamiento de un nervio) y el receptor Dareke Young (lesión por pinzamiento de un nervio) completaron todos los entrenamientos.