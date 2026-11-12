Horario del Cleveland Browns vs Houston Texans

Los Cleveland Browns reciben a los Houston Texans en el Huntington Bank Field (Cleveland, Ohio) en la semana 10 de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para el domingo 15 de noviembre a las 11:00 (CST).

Cleveland (5-4), que ha perdido dos partidos consecutivos, recupera a Deshaun Watson tras su ausencia por una conmoción cerebral. El quarterback de los Browns está previsto como titular ante su antiguo equipo.

Houston (3-5) aún no ha ganado en casa esta temporada, pero ha vencido en tres de sus últimos cuatro desplazamientos y anotó 44 puntos ante unos Chargers desastrosos la semana pasada.

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Noticias de los Cleveland Browns y los Houston Texans

Noticias de los Cleveland Browns

Deshaun Watson vuelve a dirigir el ataque : El entrenador Todd Monken confirmó el miércoles que Watson será titular el domingo tras perderse la derrota de la semana 9 ante New Orleans mientras se recuperaba de una conmoción cerebral. El suplente Shedeur Sanders lanzó para 297 yardas y dos touchdowns al sustituirlo la semana pasada, pero Monken optó por devolverle la titularidad a Watson mientras Cleveland intenta poner fin a una racha de dos derrotas.

: El entrenador Todd Monken confirmó el miércoles que Watson será titular el domingo tras perderse la derrota de la semana 9 ante New Orleans mientras se recuperaba de una conmoción cerebral. El suplente Shedeur Sanders lanzó para 297 yardas y dos touchdowns al sustituirlo la semana pasada, pero Monken optó por devolverle la titularidad a Watson mientras Cleveland intenta poner fin a una racha de dos derrotas. Un cierre del mercado de traspasos tranquilo y ajustes en la plantilla : El director general Andrew Berry no hizo movimientos antes del cierre del mercado de traspasos de la NFL de 2026 y optó por conservar sus elecciones del draft y mantener la actual plantilla de 53 jugadores, en lugar de traspasar a veteranos como Jerry Jeudy o Shedeur Sanders. Después del cierre del mercado, el club hizo pequeños ajustes para reforzar el fondo de plantilla, entre ellos volver a fichar al tight end Zaire Mitchell-Paden.

: El director general Andrew Berry no hizo movimientos antes del cierre del mercado de traspasos de la NFL de 2026 y optó por conservar sus elecciones del draft y mantener la actual plantilla de 53 jugadores, en lugar de traspasar a veteranos como Jerry Jeudy o Shedeur Sanders. Después del cierre del mercado, el club hizo pequeños ajustes para reforzar el fondo de plantilla, entre ellos volver a fichar al tight end Zaire Mitchell-Paden. Vulnerabilidad de la línea ofensiva : La línea ofensiva de Cleveland ha permitido 38 capturas del quarterback esta temporada, la cifra más alta de la liga. De ellas, 8,5 se han producido por el lado del left tackle novato Spencer Fano. Proteger a Watson frente a Will Anderson Jr. y Danielle Hunter, la pareja de cazadores de quarterbacks de Houston, es el principal reto de la unidad.

: La línea ofensiva de Cleveland ha permitido 38 capturas del quarterback esta temporada, la cifra más alta de la liga. De ellas, 8,5 se han producido por el lado del left tackle novato Spencer Fano. Proteger a Watson frente a Will Anderson Jr. y Danielle Hunter, la pareja de cazadores de quarterbacks de Houston, es el principal reto de la unidad. Solidez ante el pase, problemas ante la carrera: Los Browns figuran entre los mejores equipos de la liga en defensa contra el pase: permiten 21 puntos por partido y un índice de pasador de 84 a sus rivales, y encadenan 54 encuentros sin conceder 300 yardas de pase a un quarterback. Sin embargo, han tenido dificultades para frenar la carrera, con 4,7 yardas permitidas por intento, y el pasado domingo concedieron 160 yardas terrestres a los Saints.

Noticias de los Houston Texans

El gran momento de C.J. Stroud : El quarterback C.J. Stroud fue nombrado Jugador Ofensivo de la Semana de la AFC tras lanzar para 384 yardas y cinco touchdowns, con un índice de pasador de 125,5, en la victoria de Houston por 44–22 ante Los Angeles. Houston ha superado los 26 puntos en cuatro de sus últimos cinco partidos y ocupa el tercer puesto de la NFL en jugadas de pase de 20 yardas o más.

: El quarterback C.J. Stroud fue nombrado Jugador Ofensivo de la Semana de la AFC tras lanzar para 384 yardas y cinco touchdowns, con un índice de pasador de 125,5, en la victoria de Houston por 44–22 ante Los Angeles. Houston ha superado los 26 puntos en cuatro de sus últimos cinco partidos y ocupa el tercer puesto de la NFL en jugadas de pase de 20 yardas o más. Un ataque terrestre poco productivo : Aunque el director general Nick Caserio se interesó por varios corredores antes del cierre del mercado de traspasos, Houston no incorporó a ninguno. Los Texans promedian solo 3,6 yardas por intento de carrera, la 30.ª cifra de la NFL, y siguen dependiendo en gran medida de Stroud y de un amplio grupo de receptores encabezado por Nico Collins, Tank Dell y Marvin Harrison Jr..

: Aunque el director general Nick Caserio se interesó por varios corredores antes del cierre del mercado de traspasos, Houston no incorporó a ninguno. Los Texans promedian solo 3,6 yardas por intento de carrera, la 30.ª cifra de la NFL, y siguen dependiendo en gran medida de Stroud y de un amplio grupo de receptores encabezado por Nico Collins, Tank Dell y Marvin Harrison Jr.. Refuerzos importantes para la defensa: El miércoles, Houston activó el proceso para que el linebacker Jake Hummel y el cornerback Jaylin Smith regresen de la lista de lesionados, lo que amplía las opciones de la defensa coordinada por Matt Burke. El cazador de quarterbacks Will Anderson Jr. llega a la semana 10 como líder de la NFL con 9,5 capturas.

Cleveland Browns CLE Formulario Houston Texans HOU CLE CLE HOU HOU Todos los partidos Todos los partidos Nueva Orleans Saints NO 23 22 Cleveland Browns CLE L Pittsburgh Steelers PIT 27 6 Cleveland Browns CLE L Tennessee Titans TEN 24 27 Cleveland Browns CLE W Cleveland Browns CLE 13 10 Baltimore Ravens BAL W Nueva York Jets NYJ 17 12 Cleveland Browns CLE L Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 80 Todos los partidos Todos los partidos Los Angeles Chargers LAC 22 44 Houston Texans HOU W Houston Texans HOU 21 27 Nueva York Giants NYG L Jacksonville Jaguars JAX 31 34 Houston Texans HOU W Tennessee Titans TEN 3 26 Houston Texans HOU W Houston Texans HOU 30 34 Dallas Cowboys DAL L Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 155