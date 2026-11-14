¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
USA 1
Cincinnati BengalsCincinnati Bengals
Paycor Stadium
Pittsburgh SteelersPittsburgh Steelers
¡Mira aquí! Disney+¡Mira aquí! DAZN NFL
Con la colaboración de

Cómo ver en directo el Cincinnati Bengals vs Pittsburgh Steelers de la NFL: se enfrentan los líderes de la AFC Norte, que encadenan cuatro victorias consecutivas; retransmisiones online, canales de televisión y hora de inicio

Cincinnati Bengals vs Pittsburgh Steelers
USA 1

Cómo ver el partido de la NFL entre los Cincinnati Bengals y los Pittsburgh Steelers: hora de inicio y novedades de los equipos

Horario del Cincinnati Bengals vs Pittsburgh Steelers

Los Cincinnati Bengals reciben a los Pittsburgh Steelers en el Paycor Stadium de Cincinnati, Ohio, en un duelo crucial de la AFC Norte correspondiente a la décima semana de la temporada regular de la NFL. El partido comenzará el domingo 15 de noviembre a las 18:20 (CST).

Empatados en lo más alto de la AFC Norte con un balance de 6-2, Cincinnati y Pittsburgh se enfrentan con el liderato en solitario en juego.

El gran duelo enfrenta al quarterback Joe Burrow, en un excelente momento y de vuelta tras una victoria en Madrid (España), con unos Steelers descansados después de su semana libre. Pittsburgh busca ganar los dos enfrentamientos de la temporada ante Cincinnati tras imponerse por 30-27 a los Bengals en la tercera semana.

Cómo ver el Cincinnati Bengals vs Pittsburgh Steelers

Se podrá ver en directo a través de NFL Game Pass en DAZN, Disney+ y ESPN Deportes.

NFL Game Pass en DAZN es la vía oficial para seguir la temporada 2026/27 de la NFL, con todos los partidos en directo y bajo demanda, incluyendo la temporada regular, los playoffs y la Super Bowl LXI, así como NFL RedZone y NFL Network. Puedes adquirir NFL Game Pass como un paquete independiente, sin necesidad de una suscripción a DAZN.

DAZN ofrece planes "Regular" y "Ultimate", disponibles mediante pago único o facturación mensual, además de paquetes semanales.

Cómo verlo desde cualquier lugar con una VPN

Para los aficionados al fútbol americano, una VPN como ExpressVPN sirve principalmente para sortear las restricciones geográficas y los bloqueos de retransmisión locales. Al conectarse a un servidor de otra ciudad o país, los aficionados pueden ver partidos que no se emiten en su zona o acceder a paquetes internacionales de streaming más baratos y completos que incluyen todos los encuentros en directo.

Además, el cifrado de una VPN impide que los proveedores de servicios de Internet reduzcan el ancho de banda durante las retransmisiones con mucho tráfico, protege tus datos personales en redes wifi públicas y te permite acceder a suscripciones nacionales de streaming, como YouTube TV, cuando viajas al extranjero.

Noticias de los Cincinnati Bengals y los Pittsburgh Steelers

Noticias de los Cincinnati Bengals

  • Titulares disponibles: El guardia izquierdo titular Dylan Fairchild (pectoral) y el cornerback principal DJ Turner II (tobillo/talón) participaron plenamente en los entrenamientos del jueves y el viernes y han recibido el visto bueno para jugar sin figurar en el parte de lesionados.
  • Baja confirmada: El safety Kyle Dugger (cuádriceps) no se entrenó en toda la semana y es el único jugador de la plantilla activa descartado. El entrenador principal Zac Taylor señaló que Dugger no es candidato a entrar en la lista de lesionados, por lo que podría volver pronto.
  • Posibles reincorporaciones desde la lista de lesionados: Al cornerback Jalen Davis (isquiotibiales), al receptor Andrei Iosivas (pulgar) y al guardia Brian Parker II (rodilla) se les abrió esta semana el plazo de 21 días para entrenarse, y completaron las sesiones del jueves y el viernes. Los tres figuran oficialmente como poco probables para jugar mientras el equipo decide si los incorpora a la plantilla de 53 jugadores antes del inicio del partido.
  • Descanso para los veteranos: Los tackles defensivos Jonathan Allen, B.J. Hill y Dexter Lawrence II tuvieron días de descanso habituales durante la semana y no figuran en el parte de lesionados.
  • Rendimiento ofensivo: El quarterback Joe Burrow está jugando a un nivel digno del MVP: ha lanzado para 1.215 yardas y 16 touchdowns, con un índice de pasador de 132,0, durante la racha de cuatro victorias de Cincinnati. Los Bengals promedian 30,0 puntos por partido, la segunda mejor cifra de la NFL.

Noticias de los Pittsburgh Steelers

  • Atención a la línea defensiva: El tackle defensivo Derrick Harmon (pie) es el único jugador cuyo estado para el partido figura oficialmente como cuestionable. Esta semana se abrió su plazo de 21 días para regresar de la lista de lesionados y el viernes ya completó un entrenamiento, aunque Pittsburgh debe reincorporarlo formalmente a la plantilla antes de que pueda jugar.
  • Refuerzos en la secundaria y entre los receptores: Los cornerbacks Brandin Echols (isquiotibiales) y Doneiko Slaughter (isquiotibiales), el safety DeShon Elliott (tobillo) y el receptor Ben Skowronek (pantorrilla) se entrenaron plenamente al final de la semana y no figuran en el parte de lesionados.
  • Sigue en la lista de lesionados: Al receptor Michael Pittman Jr. (pie) no se le abrió esta semana el plazo para volver a entrenarse y seguirá de baja.
  • Descanso para los veteranos: El linebacker exterior T.J. Watt, el tackle defensivo Cameron Heyward y el tight end Darnell Washington tuvieron días de descanso habituales al comienzo de la semana antes de entrenarse plenamente el viernes.
  • Rendimiento reciente y planteamiento: Con Mike McCarthy como entrenador principal, la defensa de Pittsburgh limita a sus rivales a 18,0 puntos por partido, la cuarta mejor marca de la NFL, compartida con otros equipos, y acumula 26 sacks. En ataque, el quarterback Aaron Rodgers y el running back Jaylen Warren, que corrió para 127 yardas en el enfrentamiento de la tercera semana y 143 en la octava, sostienen un ataque equilibrado.
Cincinnati Bengals
CIN

Formulario

Pittsburgh Steelers
PIT

Todos los partidos

Atlanta Falcons
ATL
17
34
Cincinnati Bengals
CIN
W
Cincinnati Bengals
CIN
43
36
Tennessee Titans
TEN
W
Baltimore Ravens
BAL
13
35
Cincinnati Bengals
CIN
W
Miami Dolphins
MIA
24
31
Cincinnati Bengals
CIN
W
Cincinnati Bengals
CIN
17
22
Jacksonville Jaguars
JAX
L
Partidos jugados5
Puntos obtenidos160

Todos los partidos

Pittsburgh Steelers
PIT
27
6
Cleveland Browns
CLE
W
Nueva Orleans Saints
NO
10
16
Pittsburgh Steelers
PIT
W
Tampa Bay Buccaneers
TB
19
26
Pittsburgh Steelers
PIT
W
Pittsburgh Steelers
PIT
34
22
Indianapolis Colts
IND
W
Cleveland Browns
CLE
27
24
Pittsburgh Steelers
PIT
L
Partidos jugados5
Puntos obtenidos127

Cara a cara

Cincinnati Bengals
Empate
Pittsburgh Steelers
2
0
3
USA 1
Pittsburgh Steelers badge
Pittsburgh Steelers
PIT
30
Cincinnati Bengals badge
Cincinnati Bengals
CIN
27
F
USA 1
Pittsburgh Steelers badge
Pittsburgh Steelers
PIT
34
Cincinnati Bengals badge
Cincinnati Bengals
CIN
12
F
USA 1
Cincinnati Bengals badge
Cincinnati Bengals
CIN
33
Pittsburgh Steelers badge
Pittsburgh Steelers
PIT
31
F
USA 1
Pittsburgh Steelers badge
Pittsburgh Steelers
PIT
17
Cincinnati Bengals badge
Cincinnati Bengals
CIN
19
F
USA 1
Cincinnati Bengals badge
Cincinnati Bengals
CIN
38
Pittsburgh Steelers badge
Pittsburgh Steelers
PIT
44
F
129Puntos obtenidos156

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google