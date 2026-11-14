Horario del Cincinnati Bengals vs Pittsburgh Steelers

Los Cincinnati Bengals reciben a los Pittsburgh Steelers en el Paycor Stadium de Cincinnati, Ohio, en un duelo crucial de la AFC Norte correspondiente a la décima semana de la temporada regular de la NFL. El partido comenzará el domingo 15 de noviembre a las 18:20 (CST).

Empatados en lo más alto de la AFC Norte con un balance de 6-2, Cincinnati y Pittsburgh se enfrentan con el liderato en solitario en juego.

El gran duelo enfrenta al quarterback Joe Burrow, en un excelente momento y de vuelta tras una victoria en Madrid (España), con unos Steelers descansados después de su semana libre. Pittsburgh busca ganar los dos enfrentamientos de la temporada ante Cincinnati tras imponerse por 30-27 a los Bengals en la tercera semana.

Cómo ver el Cincinnati Bengals vs Pittsburgh Steelers

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Noticias de los Cincinnati Bengals y los Pittsburgh Steelers

Noticias de los Cincinnati Bengals

Titulares disponibles : El guardia izquierdo titular Dylan Fairchild (pectoral) y el cornerback principal DJ Turner II (tobillo/talón) participaron plenamente en los entrenamientos del jueves y el viernes y han recibido el visto bueno para jugar sin figurar en el parte de lesionados.

: El guardia izquierdo titular Dylan Fairchild (pectoral) y el cornerback principal DJ Turner II (tobillo/talón) participaron plenamente en los entrenamientos del jueves y el viernes y han recibido el visto bueno para jugar sin figurar en el parte de lesionados. Baja confirmada : El safety Kyle Dugger (cuádriceps) no se entrenó en toda la semana y es el único jugador de la plantilla activa descartado. El entrenador principal Zac Taylor señaló que Dugger no es candidato a entrar en la lista de lesionados, por lo que podría volver pronto.

: El safety Kyle Dugger (cuádriceps) no se entrenó en toda la semana y es el único jugador de la plantilla activa descartado. El entrenador principal Zac Taylor señaló que Dugger no es candidato a entrar en la lista de lesionados, por lo que podría volver pronto. Posibles reincorporaciones desde la lista de lesionados : Al cornerback Jalen Davis (isquiotibiales), al receptor Andrei Iosivas (pulgar) y al guardia Brian Parker II (rodilla) se les abrió esta semana el plazo de 21 días para entrenarse, y completaron las sesiones del jueves y el viernes. Los tres figuran oficialmente como poco probables para jugar mientras el equipo decide si los incorpora a la plantilla de 53 jugadores antes del inicio del partido.

: Al cornerback Jalen Davis (isquiotibiales), al receptor Andrei Iosivas (pulgar) y al guardia Brian Parker II (rodilla) se les abrió esta semana el plazo de 21 días para entrenarse, y completaron las sesiones del jueves y el viernes. Los tres figuran oficialmente como poco probables para jugar mientras el equipo decide si los incorpora a la plantilla de 53 jugadores antes del inicio del partido. Descanso para los veteranos : Los tackles defensivos Jonathan Allen, B.J. Hill y Dexter Lawrence II tuvieron días de descanso habituales durante la semana y no figuran en el parte de lesionados.

: Los tackles defensivos Jonathan Allen, B.J. Hill y Dexter Lawrence II tuvieron días de descanso habituales durante la semana y no figuran en el parte de lesionados. Rendimiento ofensivo: El quarterback Joe Burrow está jugando a un nivel digno del MVP: ha lanzado para 1.215 yardas y 16 touchdowns, con un índice de pasador de 132,0, durante la racha de cuatro victorias de Cincinnati. Los Bengals promedian 30,0 puntos por partido, la segunda mejor cifra de la NFL.

Noticias de los Pittsburgh Steelers

Atención a la línea defensiva : El tackle defensivo Derrick Harmon (pie) es el único jugador cuyo estado para el partido figura oficialmente como cuestionable. Esta semana se abrió su plazo de 21 días para regresar de la lista de lesionados y el viernes ya completó un entrenamiento, aunque Pittsburgh debe reincorporarlo formalmente a la plantilla antes de que pueda jugar.

: El tackle defensivo Derrick Harmon (pie) es el único jugador cuyo estado para el partido figura oficialmente como cuestionable. Esta semana se abrió su plazo de 21 días para regresar de la lista de lesionados y el viernes ya completó un entrenamiento, aunque Pittsburgh debe reincorporarlo formalmente a la plantilla antes de que pueda jugar. Refuerzos en la secundaria y entre los receptores : Los cornerbacks Brandin Echols (isquiotibiales) y Doneiko Slaughter (isquiotibiales), el safety DeShon Elliott (tobillo) y el receptor Ben Skowronek (pantorrilla) se entrenaron plenamente al final de la semana y no figuran en el parte de lesionados.

: Los cornerbacks Brandin Echols (isquiotibiales) y Doneiko Slaughter (isquiotibiales), el safety DeShon Elliott (tobillo) y el receptor Ben Skowronek (pantorrilla) se entrenaron plenamente al final de la semana y no figuran en el parte de lesionados. Sigue en la lista de lesionados : Al receptor Michael Pittman Jr. (pie) no se le abrió esta semana el plazo para volver a entrenarse y seguirá de baja.

: Al receptor Michael Pittman Jr. (pie) no se le abrió esta semana el plazo para volver a entrenarse y seguirá de baja. Descanso para los veteranos : El linebacker exterior T.J. Watt, el tackle defensivo Cameron Heyward y el tight end Darnell Washington tuvieron días de descanso habituales al comienzo de la semana antes de entrenarse plenamente el viernes.

: El linebacker exterior T.J. Watt, el tackle defensivo Cameron Heyward y el tight end Darnell Washington tuvieron días de descanso habituales al comienzo de la semana antes de entrenarse plenamente el viernes. Rendimiento reciente y planteamiento: Con Mike McCarthy como entrenador principal, la defensa de Pittsburgh limita a sus rivales a 18,0 puntos por partido, la cuarta mejor marca de la NFL, compartida con otros equipos, y acumula 26 sacks. En ataque, el quarterback Aaron Rodgers y el running back Jaylen Warren, que corrió para 127 yardas en el enfrentamiento de la tercera semana y 143 en la octava, sostienen un ataque equilibrado.

Cincinnati Bengals CIN Formulario Pittsburgh Steelers PIT CIN CIN PIT PIT Todos los partidos Todos los partidos Atlanta Falcons ATL 17 34 Cincinnati Bengals CIN W Cincinnati Bengals CIN 43 36 Tennessee Titans TEN W Baltimore Ravens BAL 13 35 Cincinnati Bengals CIN W Miami Dolphins MIA 24 31 Cincinnati Bengals CIN W Cincinnati Bengals CIN 17 22 Jacksonville Jaguars JAX L Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 160 Todos los partidos Todos los partidos Pittsburgh Steelers PIT 27 6 Cleveland Browns CLE W Nueva Orleans Saints NO 10 16 Pittsburgh Steelers PIT W Tampa Bay Buccaneers TB 19 26 Pittsburgh Steelers PIT W Pittsburgh Steelers PIT 34 22 Indianapolis Colts IND W Cleveland Browns CLE 27 24 Pittsburgh Steelers PIT L Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 127