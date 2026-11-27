Horario del Cincinnati Bengals vs New Orleans Saints

USA 1 29 nov 2026 - 13:00 Paycor Stadium

Los Cincinnati Bengals reciben a los New Orleans Saints en el Paycor Stadium de Cincinnati, Ohio, en la 12.ª jornada de la temporada regular de la NFL. El partido comenzará el domingo 29 de noviembre a las 11:00 (CST).

Cincinnati (7-3), líder de la AFC Norte, busca recuperarse rápidamente en una semana corta después de que la derrota del lunes por la noche ante Washington pusiera fin a su racha de cinco victorias. Se enfrenta a unos New Orleans Saints (3-7) en dificultades, desesperados por mantener vivas sus menguantes opciones de alcanzar los playoffs.

Cómo ver el Cincinnati Bengals vs New Orleans Saints

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Novedades de los Cincinnati Bengals y los New Orleans Saints

Novedades de los Cincinnati Bengals

Atención a la línea ofensiva : El guard derecho Dalton Risner (rodillas) no participó en el entrenamiento sin contacto del miércoles tras perderse la 11.ª jornada. El entrenador Zac Taylor señaló que la disponibilidad de Risner se evalúa día a día; si no puede jugar, Jalen Rivers volvería a ocupar su puesto.

: El guard derecho Dalton Risner (rodillas) no participó en el entrenamiento sin contacto del miércoles tras perderse la 11.ª jornada. El entrenador Zac Taylor señaló que la disponibilidad de Risner se evalúa día a día; si no puede jugar, Jalen Rivers volvería a ocupar su puesto. Refuerzos en la secundaria : El safety Bryan Cook (tobillo) participó plenamente el miércoles después de abandonar brevemente el partido del lunes, que acabó en derrota. Además, el safety Kyle Dugger (cuádriceps) no apareció en el parte de lesiones por primera vez desde la 3.ª jornada y se espera que dispute su primer partido desde la 7.ª jornada.

: El safety Bryan Cook (tobillo) participó plenamente el miércoles después de abandonar brevemente el partido del lunes, que acabó en derrota. Además, el safety Kyle Dugger (cuádriceps) no apareció en el parte de lesiones por primera vez desde la 3.ª jornada y se espera que dispute su primer partido desde la 7.ª jornada. Candidatos a salir de la lista de lesionados : El receptor Andrei Iosivas (pulgar) y el cornerback Jalen Davis (isquiotibiales) completaron los entrenamientos del miércoles y afrontan la recta final de sus respectivos periodos de 21 días para entrenarse. Cualquiera de los dos podría salir de la lista de lesionados antes del domingo.

: El receptor Andrei Iosivas (pulgar) y el cornerback Jalen Davis (isquiotibiales) completaron los entrenamientos del miércoles y afrontan la recta final de sus respectivos periodos de 21 días para entrenarse. Cualquiera de los dos podría salir de la lista de lesionados antes del domingo. Objetivo defensivo: El coordinador defensivo Al Golden hizo hincapié en la disciplina en situaciones concretas y en provocar pérdidas de balón después de que la defensa no lograra ninguna ante Washington y permitiera la serie ofensiva que acabó en el field goal decisivo cuando quedaban 46 segundos. El tackle defensivo Jonathan Allen tuvo el miércoles un día de descanso habitual.

Novedades de los New Orleans Saints

Importante refuerzo para la línea ofensiva : El center Erik McCoy (bíceps), elegido para el Pro Bowl, y el tackle derecho titular Taliese Fuaga (rodilla) volvieron a entrenarse con limitaciones el miércoles tras perderse los dos últimos partidos. El guard izquierdo David Edwards (isquiotibiales) y el tackle suplente Asim Richards (rodilla) también se entrenaron con limitaciones, lo que da a New Orleans buenas opciones de alinear a sus cinco titulares en la línea ofensiva.

: El center Erik McCoy (bíceps), elegido para el Pro Bowl, y el tackle derecho titular Taliese Fuaga (rodilla) volvieron a entrenarse con limitaciones el miércoles tras perderse los dos últimos partidos. El guard izquierdo David Edwards (isquiotibiales) y el tackle suplente Asim Richards (rodilla) también se entrenaron con limitaciones, lo que da a New Orleans buenas opciones de alinear a sus cinco titulares en la línea ofensiva. Novedades sobre el ala cerrada y el linebacker : El ala cerrada Juwan Johnson (isquiotibiales y muñeca) fue el único jugador de los Saints que no se entrenó el miércoles. El veterano linebacker Pete Werner (isquiotibiales) participó con limitaciones.

: El ala cerrada Juwan Johnson (isquiotibiales y muñeca) fue el único jugador de los Saints que no se entrenó el miércoles. El veterano linebacker Pete Werner (isquiotibiales) participó con limitaciones. Regreso de un cornerback : El cornerback Martin Emerson Jr. se entrenó sin limitaciones el miércoles tras perderse la 11.ª jornada, aunque todavía debe superar las últimas fases del protocolo de conmoción cerebral antes del domingo.

: El cornerback Martin Emerson Jr. se entrenó sin limitaciones el miércoles tras perderse la 11.ª jornada, aunque todavía debe superar las últimas fases del protocolo de conmoción cerebral antes del domingo. La batalla en las líneas y el juego aéreo: El quarterback Tyler Shough ha lanzado 16 pases de touchdown y ha sumado 221 yardas de carrera esta temporada, aunque el juego terrestre de New Orleans ocupa el 28.º puesto de la liga (93,1 yardas por partido). En defensa, los Saints recurren con frecuencia a la carga sobre el quarterback (36,8 % de las jugadas) y a una pareja de pass rushers de élite formada por Carl Granderson (8,5 sacks) y Chase Young (8,0 sacks) para compensar las dificultades de su secundaria ante las jugadas de pase de muchas yardas.