Horario del Chicago Bears vs New Orleans Saints

Los Chicago Bears reciben a los New Orleans Saints en el Soldier Field de Chicago, Illinois, en la semana 11 de la temporada regular de la NFL. El partido comenzará el domingo 22 de noviembre a las 11:00 (CST).

Los Bears (7-2), que comparten el liderato de la NFC Norte y llegan descansados, buscan ampliar su racha de cuatro victorias tras su semana de descanso ante unos Saints (3-6) en apuros, que luchan por mantener vivas sus escasas opciones de clasificarse para los playoffs en la NFC Sur.

Cómo ver el Chicago Bears vs New Orleans Saints

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Novedades de los Chicago Bears y los New Orleans Saints

Novedades de los Chicago Bears

Refuerzos en ataque : El receptor Luther Burden III ha superado el protocolo de conmociones cerebrales y figuró como participante pleno en el informe estimado del entrenamiento del miércoles. El corredor Kyle Monangai (dedo del pie) también va camino de regresar tras perderse los últimos cinco partidos. El informe estima que pudo entrenarse plenamente, lo que supondría un refuerzo para el juego terrestre liderado por D'Andre Swift.

: El receptor Luther Burden III ha superado el protocolo de conmociones cerebrales y figuró como participante pleno en el informe estimado del entrenamiento del miércoles. El corredor Kyle Monangai (dedo del pie) también va camino de regresar tras perderse los últimos cinco partidos. El informe estima que pudo entrenarse plenamente, lo que supondría un refuerzo para el juego terrestre liderado por D'Andre Swift. Atención al quarterback : Caleb Williams vuelve a la acción con la intención de resarcirse tras lanzar cuatro intercepciones en la ajustada victoria de Chicago por 27-24 sobre Tampa Bay en la semana 9.

: Caleb Williams vuelve a la acción con la intención de resarcirse tras lanzar cuatro intercepciones en la ajustada victoria de Chicago por 27-24 sobre Tampa Bay en la semana 9. Lesiones y plantilla en defensa: Jeffery Simmons (rodilla), incorporado antes del cierre del mercado de traspasos, figuró como participante limitado el miércoles. El cornerback Kyler Gordon (hombro) está pendiente de evolución día a día tras aparecer como no participante (DNP) en el informe estimado, mientras que no se espera que el defensive end Dayo Odeyingbo regrese de la lista de lesionados esta semana.

Novedades de los New Orleans Saints

Crisis en la línea ofensiva : El parte de lesiones del miércoles de los Saints incluía a 10 jugadores, con especial preocupación en la línea ofensiva. El center titular Erik McCoy (bíceps), el right tackle titular Taliese Fuaga (rodilla) y el tackle suplente Asim Richards (rodilla) no se entrenaron.

: El parte de lesiones del miércoles de los Saints incluía a 10 jugadores, con especial preocupación en la línea ofensiva. El center titular Erik McCoy (bíceps), el right tackle titular Taliese Fuaga (rodilla) y el tackle suplente Asim Richards (rodilla) no se entrenaron. Novedades en las posiciones ofensivas : El corredor Alvin Kamara no se entrenó el miércoles por un descanso habitual. El corredor novato CJ Donaldson (hombro) volvió a entrenarse plenamente tras perderse los últimos partidos, mientras que el receptor novato Jordyn Tyson (pecho) participó de forma limitada.

: El corredor Alvin Kamara no se entrenó el miércoles por un descanso habitual. El corredor novato CJ Donaldson (hombro) volvió a entrenarse plenamente tras perderse los últimos partidos, mientras que el receptor novato Jordyn Tyson (pecho) participó de forma limitada. Ausencias en defensa: El cornerback titular Martin Emerson Jr. (conmoción cerebral) y el linebacker Pete Werner (isquiotibiales) no se entrenaron el miércoles. El veterano safety Justin Reid tampoco se entrenó por un asunto personal, mientras que el cornerback Decamerion Richardson (muslo) participó de forma limitada.

Chicago Bears CHI Formulario Nueva Orleans Saints NO CHI CHI NO NO Todos los partidos Todos los partidos Chicago Bears CHI 27 24 Tampa Bay Buccaneers TB W Seattle Seahawks SEA 17 34 Chicago Bears CHI W Chicago Bears CHI 30 24 Nueva Inglaterra Patriots NE W Atlanta Falcons ATL 23 31 Chicago Bears CHI W Green Bay Packers GB 31 7 Chicago Bears CHI L Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 129 Todos los partidos Todos los partidos Nueva Orleans Saints NO 17 20 Carolina Panthers CAR L Nueva Orleans Saints NO 23 22 Cleveland Browns CLE W Nueva Orleans Saints NO 10 16 Pittsburgh Steelers PIT L Nueva York Giants NYG 27 34 Nueva Orleans Saints NO W Nueva Orleans Saints NO 13 23 Minnesota Vikings MIN L Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 97