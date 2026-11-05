Horario del Carolina Panthers vs Denver Broncos

Los Carolina Panthers reciben a los Denver Broncos en el Bank of America Stadium (Charlotte, Carolina del Norte) durante la novena semana de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para el domingo 8 de noviembre a las 11:00 (CST).

Carolina (3-4) aún puede liderar la NFC Sur, pero su balance ha pasado a ser negativo tras dos derrotas consecutivas. Se enfrenta a unos Broncos (6-2) en plena forma, que han ganado cuatro partidos seguidos, la racha de victorias más larga actualmente en la NFL, compartida con otros equipos.

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Novedades de los Carolina Panthers y los Denver Broncos

Novedades de los Carolina Panthers

La principal noticia en Charlotte es un cambio en el cuerpo técnico defensivo. Tras la derrota por 27-19 ante los Packers, Todd Wash ha sido ascendido a coordinador defensivo interino para encargarse de las decisiones sobre las jugadas. Su tarea inmediata es recuperar una defensa contra la carrera muy mermada.

Bryce Young (QB) (tobillo) : Después de lidiar durante un mes con un problema de rodilla, Young figura ahora en el parte de lesiones por una lesión de tobillo. Sin embargo, completó los entrenamientos del miércoles y el jueves y se espera que sea titular.

: Después de lidiar durante un mes con un problema de rodilla, Young figura ahora en el parte de lesiones por una lesión de tobillo. Sin embargo, completó los entrenamientos del miércoles y el jueves y se espera que sea titular. Brady Christensen (OL) (isquiotibiales) : Se ha abierto oficialmente el plazo de 21 días para que el veterano guard se entrene tras pasar la primera mitad de la temporada en la lista de lesionados. Participó plenamente en el entrenamiento del jueves y afirma que está listo para jugar, lo que supone un refuerzo importante para una línea a la que le faltan tres titulares.

: Se ha abierto oficialmente el plazo de 21 días para que el veterano guard se entrene tras pasar la primera mitad de la temporada en la lista de lesionados. Participó plenamente en el entrenamiento del jueves y afirma que está listo para jugar, lo que supone un refuerzo importante para una línea a la que le faltan tres titulares. Mejoras en la línea ofensiva: Tanto el guard Corey Bullock (cuádriceps) como el suplente Torricelli Simpkins III (tobillo) pasaron a participar plenamente en el entrenamiento del jueves, lo que aporta estabilidad a una línea sometida a una gran presión.

Bajas importantes en defensa (no se entrenaron el jueves)

Jaelan Phillips (OLB) (isquiotibiales) y Trevis Gipson Sr. (OLB) (motivos personales) : No se entrenaron.

y : No se entrenaron. Bobby Okereke (LB) (pie) y el novato Will Lee III (CB) : Siguen sin poder participar.

y : Siguen sin poder participar. Akayleb Evans (C) está en la lista de lesionados: Chau Smith-Wade ocupará el puesto de cornerback titular.

Novedades de los Denver Broncos

El entrenador principal Sean Payton mantiene a su equipo centrado en evitar distracciones antes de su semana de descanso, la décima de la temporada. Aunque la ofensiva se sitúa estadísticamente cerca de los últimos puestos de la liga, las decisiones de Payton, centradas en el juego terrestre, y las actuaciones decisivas de Bo Nix, líder de la NFL en series ofensivas que dan la victoria, han propiciado una racha de cuatro triunfos consecutivos.

Preocupación por los safeties de la secundaria: La situación de los safeties es muy incierta esta semana. Talanoa Hufanga (tobillo) volvió a entrenarse de forma limitada por primera vez en un mes. Sin embargo, el también titular Brandon Jones (isquiotibiales) se perdió el jueves su segundo entrenamiento consecutivo. Si Jones no supera los protocolos, Taylor Rapp o Devon Key entrará en el once titular.

Pat Bryant (WR) (tobillo): Bryant ha sido designado oficialmente para regresar de la lista de lesionados. Completó los entrenamientos del miércoles y el jueves y es muy probable que sea activado el sábado para unirse a Courtland Sutton y Jaylen Waddle.

Otros jugadores que no se entrenaron: El jugador de la línea defensiva Eyioma Uwazurike (hombro) y el cornerback suplente Kris Abrams-Draine (tobillo) se perdieron el entrenamiento del jueves, lo que pone en riesgo la profundidad de la línea defensiva de Denver de cara al enfrentamiento.

Carolina Panthers CAR Formulario Denver Broncos DEN CAR CAR DEN DEN Todos los partidos Todos los partidos Green Bay Packers GB 27 19 Carolina Panthers CAR L Carolina Panthers CAR 13 43 Tampa Bay Buccaneers TB L Philadelphia Eagles PHI 14 25 Carolina Panthers CAR W Carolina Panthers CAR 32 26 Detroit Lions DET W Cleveland Browns CLE 21 18 Carolina Panthers CAR L Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 107 Todos los partidos Todos los partidos Denver Broncos DEN 28 24 Kansas City Chiefs KC W Arizona Cardinals ARZ 16 30 Denver Broncos DEN W Denver Broncos DEN 17 14 Seattle Seahawks SEA W Los Angeles Chargers LAC 17 23 Denver Broncos DEN W San Francisco 49ers SF 24 14 Denver Broncos DEN L Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 112