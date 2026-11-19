Horario del Carolina Panthers vs Baltimore Ravens

Los Carolina Panthers reciben a los Baltimore Ravens en el Bank of America Stadium (Charlotte, Carolina del Norte) en la semana 11 de la temporada regular de la NFL. El partido comenzará el domingo 22 de noviembre a las 11:00 (CST).

Los Panthers (4-5), líderes de la NFC Sur, buscan afianzar su primer puesto ante unos Ravens (4-6) en apuros y con bajas en la posición de quarterback. Baltimore intentará poner fin a una racha de cinco derrotas consecutivas con Jacoby Brissett, incorporado antes del cierre del mercado de traspasos, de nuevo como quarterback en lugar del lesionado Lamar Jackson.

Cómo ver el Carolina Panthers vs Baltimore Ravens

Se podrá ver en directo a través de NFL Game Pass en DAZN.



NFL Game Pass en DAZN es la vía oficial para seguir la temporada 2026/27 de la NFL, con todos los partidos en directo y bajo demanda, incluyendo la temporada regular, los playoffs y la Super Bowl LXI, así como NFL RedZone y NFL Network. Puedes adquirir NFL Game Pass como un paquete independiente, sin necesidad de una suscripción a DAZN.



DAZN ofrece planes "Regular" y "Ultimate", disponibles mediante pago único o facturación mensual, además de paquetes semanales.

Cómo verlo desde cualquier lugar con una VPN

Para los aficionados al fútbol americano, una VPN como ExpressVPN permite principalmente sortear las restricciones geográficas y los bloqueos de las retransmisiones locales. Al conectarse a un servidor de otra ciudad o país, los aficionados pueden ver partidos que no se emiten en su mercado local o acceder a paquetes internacionales de streaming más baratos y completos que incluyen todos los encuentros en directo.

Además, el cifrado de una VPN impide que los proveedores de servicios de internet reduzcan la velocidad de tu conexión durante retransmisiones con mucho tráfico, protege tus datos personales en redes Wi-Fi públicas y te permite acceder desde el extranjero a suscripciones nacionales de streaming como YouTube TV.

Novedades de los Carolina Panthers y los Baltimore Ravens

Novedades de los Carolina Panthers

Carolina llega con el impulso de su victoria por 20-17 sobre Nueva Orleans, que le dejó en solitario en el primer puesto de la NFC Sur.

Refuerzos importantes en defensa y ataque : El entrenador principal Dave Canales confirmó que el cornerback Mike Jackson, el running back Jonathon Brooks y el jugador de la línea ofensiva Brady Christensen participaron plenamente en el entrenamiento del miércoles. Se espera que los tres salgan de la lista de lesionados a tiempo para el partido del domingo.

: El entrenador principal Dave Canales confirmó que el cornerback Mike Jackson, el running back Jonathon Brooks y el jugador de la línea ofensiva Brady Christensen participaron plenamente en el entrenamiento del miércoles. Se espera que los tres salgan de la lista de lesionados a tiempo para el partido del domingo. Más estabilidad en la secundaria defensiva : Además del regreso de Jackson, se espera que el cornerback Will Lee III vuelva tras una lesión en los isquiotibiales. El equipo también incorporó de forma permanente al cornerback Marco Wilson desde el equipo de prácticas a la plantilla de 53 jugadores, mientras que el seleccionado para el Pro Bowl Jaycee Horn sigue en la lista de lesionados.

: Además del regreso de Jackson, se espera que el cornerback Will Lee III vuelva tras una lesión en los isquiotibiales. El equipo también incorporó de forma permanente al cornerback Marco Wilson desde el equipo de prácticas a la plantilla de 53 jugadores, mientras que el seleccionado para el Pro Bowl Jaycee Horn sigue en la lista de lesionados. Preocupación por las lesiones de los tight ends : Tanto Tommy Tremble como Darren Waller se perdieron el entrenamiento del miércoles por lesiones de rodilla. Canales señaló que la situación es preocupante, por lo que las alternativas en la posición de tight end son inciertas.

: Tanto Tommy Tremble como Darren Waller se perdieron el entrenamiento del miércoles por lesiones de rodilla. Canales señaló que la situación es preocupante, por lo que las alternativas en la posición de tight end son inciertas. Ajustes entre los running backs y receptores : El running back Chuba Hubbard tuvo un día de descanso programado el miércoles después de correr con el balón 27 veces contra los Saints. Entre los receptores, Xavier Legette, antigua elección de primera ronda del draft, quedó relegado al segundo grupo por detrás de John Metchie III, Tetairoa McMillan y Jalen Coker en el orden de la plantilla para la semana 11.

: El running back Chuba Hubbard tuvo un día de descanso programado el miércoles después de correr con el balón 27 veces contra los Saints. Entre los receptores, Xavier Legette, antigua elección de primera ronda del draft, quedó relegado al segundo grupo por detrás de John Metchie III, Tetairoa McMillan y Jalen Coker en el orden de la plantilla para la semana 11. Resurgimiento defensivo: Bajo la dirección del coordinador defensivo interino Todd Wash, la defensa de Carolina contra la carrera ha limitado a sus rivales a un total de 131 yardas terrestres en las dos últimas semanas. El linebacker exterior Jaelan Phillips viene de una actuación que le valió el reconocimiento como Jugador Defensivo de la Semana de la NFC.

Novedades de los Baltimore Ravens

Baltimore busca poner fin a una racha de cinco derrotas consecutivas tras caer el lunes por la noche en casa por 23-20 ante Los Angeles Chargers, que hasta entonces no habían ganado ningún partido.

Cambios de quarterback y Jacoby Brissett : Con Lamar Jackson y su suplente Tyler Huntley en la lista de lesionados, los Ravens adquirieron al veterano Jacoby Brissett mediante un traspaso antes de la semana 10. Brissett lanzó para 340 yardas contra los Chargers, un récord de la franquicia en un debut, y está previsto que sea titular por segundo partido consecutivo.

: Con Lamar Jackson y su suplente Tyler Huntley en la lista de lesionados, los Ravens adquirieron al veterano Jacoby Brissett mediante un traspaso antes de la semana 10. Brissett lanzó para 340 yardas contra los Chargers, un récord de la franquicia en un debut, y está previsto que sea titular por segundo partido consecutivo. Dificultades en el juego de carrera : Baltimore solo logró 16 yardas terrestres el lunes por la noche. El running back estrella Derrick Henry ha promediado menos de 3,5 yardas por carrera en cuatro de sus últimos cinco partidos, mientras que una línea ofensiva reorganizada, con el recién incorporado center Cam Jurgens como pieza central, sigue teniendo problemas tanto en la protección como en los bloqueos para la carrera.

: Baltimore solo logró 16 yardas terrestres el lunes por la noche. El running back estrella Derrick Henry ha promediado menos de 3,5 yardas por carrera en cuatro de sus últimos cinco partidos, mientras que una línea ofensiva reorganizada, con el recién incorporado center Cam Jurgens como pieza central, sigue teniendo problemas tanto en la protección como en los bloqueos para la carrera. Novedades importantes sobre las lesiones : El defensive tackle Nnamdi Madubuike (isquiotibiales) no participó en el entrenamiento del miércoles. El safety Jaylinn Hawkins (rodilla) y el guard Vega Ioane (rodilla/hombro) entrenaron de forma limitada.

: El defensive tackle Nnamdi Madubuike (isquiotibiales) no participó en el entrenamiento del miércoles. El safety Jaylinn Hawkins (rodilla) y el guard Vega Ioane (rodilla/hombro) entrenaron de forma limitada. Cambios en la posición de kicker: Con el kicker Tyler Loop en la lista de lesionados y Jake Moody fichado recientemente por Atlanta desde el equipo de prácticas, Baltimore se ha decantado por Riley Patterson, que convirtió sus dos intentos de field goal en su debut con el equipo el lunes.

Carolina Panthers CAR Formulario Baltimore Ravens BAL CAR CAR BAL BAL Todos los partidos Todos los partidos Nueva Orleans Saints NO 17 20 Carolina Panthers CAR W Carolina Panthers CAR 21 26 Denver Broncos DEN L Green Bay Packers GB 27 19 Carolina Panthers CAR L Carolina Panthers CAR 13 43 Tampa Bay Buccaneers TB L Philadelphia Eagles PHI 14 25 Carolina Panthers CAR W Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 98 Todos los partidos Todos los partidos Baltimore Ravens BAL 20 23 Los Angeles Chargers LAC L Baltimore Ravens BAL 10 33 Jacksonville Jaguars JAX L Buffalo Bills BUF 36 10 Baltimore Ravens BAL L Baltimore Ravens BAL 13 35 Cincinnati Bengals CIN L Cleveland Browns CLE 13 10 Baltimore Ravens BAL L Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 63