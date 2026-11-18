Horario del Buffalo Bills vs Miami Dolphins

Los Buffalo Bills reciben a los Miami Dolphins en el Highmark Stadium (Orchard Park, Nueva York) en un duelo entre equipos de la AFC Este correspondiente a la semana 11 de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para el domingo 22 de noviembre a las 13:00 ET / 10:00 PT (18:00 GMT).

Los Bills, líderes de la AFC (8-1), se enfrentan a unos Dolphins (1-8) mermados por las lesiones y dirigidos en el campo por el quarterback suplente Kyle McCord. Miami ha perdido tres partidos consecutivos desde que logró su única victoria de la temporada ante los Jets, pero compitió en todos ellos y cayó por un total combinado de solo 17 puntos.

Cómo ver el Buffalo Bills vs Miami Dolphins

En Estados Unidos:

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Novedades de los Buffalo Bills y los Miami Dolphins

Novedades de los Buffalo Bills

Buffalo comenzó el miércoles los preparativos con una sesión de repaso bajo las órdenes del entrenador Joe Brady, que afronta su primer año en el cargo. El equipo se centró en evitar un «partido trampa» antes del difícil duelo de la noche de Acción de Gracias contra los Kansas City Chiefs.

Preocupación en la secundaria : El cornerback titular Christian Benford (muñeca) y el cornerback de slot Dee Alford (conmoción cerebral) abandonaron antes de tiempo el partido de la semana 10 contra los Jets. Si Benford no puede jugar, Buffalo está preparado para recurrir al veterano cornerback Tre'Davious White.

: El cornerback titular Christian Benford (muñeca) y el cornerback de slot Dee Alford (conmoción cerebral) abandonaron antes de tiempo el partido de la semana 10 contra los Jets. Si Benford no puede jugar, Buffalo está preparado para recurrir al veterano cornerback Tre'Davious White. Plantilla y lista de lesionados : El receptor Tyrell Shavers (rodilla) regresa a la plantilla de 53 jugadores después de un tiempo de baja. Mientras tanto, Buffalo incluyó al guard Ar'maj Reed-Adams en la lista de lesionados para el resto de la temporada, prescindió del guard Nick Broeker y fichó al defensive back Te'Cory Couch para el equipo de prácticas. El receptor Joshua Palmer sigue en la lista de lesionados por una lesión en los isquiotibiales y no podrá regresar, como mínimo, hasta el 6 de diciembre.

: El receptor Tyrell Shavers (rodilla) regresa a la plantilla de 53 jugadores después de un tiempo de baja. Mientras tanto, Buffalo incluyó al guard Ar'maj Reed-Adams en la lista de lesionados para el resto de la temporada, prescindió del guard Nick Broeker y fichó al defensive back Te'Cory Couch para el equipo de prácticas. El receptor Joshua Palmer sigue en la lista de lesionados por una lesión en los isquiotibiales y no podrá regresar, como mínimo, hasta el 6 de diciembre. Línea ofensiva y linebackers : El right tackle titular Spencer Brown (tobillo) disputó casi todas las jugadas en la semana 10 pese a llegar al fin de semana con pocas probabilidades de jugar. El right guard O'Cyrus Torrence se perdió la sesión del miércoles por motivos personales, mientras que el linebacker Dorian Williams (pantorrilla) está bajo observación tras retirarse en los últimos compases del partido contra los Jets.

: El right tackle titular Spencer Brown (tobillo) disputó casi todas las jugadas en la semana 10 pese a llegar al fin de semana con pocas probabilidades de jugar. El right guard O'Cyrus Torrence se perdió la sesión del miércoles por motivos personales, mientras que el linebacker Dorian Williams (pantorrilla) está bajo observación tras retirarse en los últimos compases del partido contra los Jets. Forma reciente: La defensa de Buffalo no ha permitido ningún touchdown en dos partidos consecutivos. En ataque, el quarterback Josh Allen busca reactivar el juego de pase después de una primera mitad discreta en la semana 10, con el apoyo del corredor James Cook.

Novedades de los Miami Dolphins

El entrenador Jeff Hafley, que afronta su primer año en el cargo, está gestionando una profunda reconstrucción de la plantilla agravada por lesiones graves en todas las unidades.

Quarterback suplente y corredores : Con el quarterback titular Malik Willis y el corredor estrella De'Von Achane en la lista de lesionados, el quarterback novato Kyle McCord será titular por segunda vez en su carrera en la NFL.

: Con el quarterback titular Malik Willis y el corredor estrella De'Von Achane en la lista de lesionados, el quarterback novato Kyle McCord será titular por segunda vez en su carrera en la NFL. Línea defensiva diezmada : El interior de la línea defensiva de Miami ha quedado diezmado por las lesiones de Zach Sieler (bíceps), Jordan Phillips (bíceps) y Zeek Biggers (rodilla), que se perderán el resto de la temporada. Novatos y jugadores jóvenes de la línea como Kenneth Grant y Keith Cooper Jr. tendrán una elevada carga de trabajo.

: El interior de la línea defensiva de Miami ha quedado diezmado por las lesiones de Zach Sieler (bíceps), Jordan Phillips (bíceps) y Zeek Biggers (rodilla), que se perderán el resto de la temporada. Novatos y jugadores jóvenes de la línea como Kenneth Grant y Keith Cooper Jr. tendrán una elevada carga de trabajo. Parte del entrenamiento del miércoles : Los Dolphins incluyeron a 11 jugadores en el parte de lesionados del miércoles. El center Aaron Brewer (conmoción cerebral) sigue bajo el protocolo correspondiente y no entrenó, por lo que Andrew Meyer (cuello, participación limitada) apunta a ser titular de nuevo. Tampoco participaron el safety Dante Trader Jr. (hombro/ingle), el receptor Jared Wayne (cuádriceps), el punter Bradley Pinion (ingle) y el cornerback Jaylin Simpson (rodilla).

: Los Dolphins incluyeron a 11 jugadores en el parte de lesionados del miércoles. El center Aaron Brewer (conmoción cerebral) sigue bajo el protocolo correspondiente y no entrenó, por lo que Andrew Meyer (cuello, participación limitada) apunta a ser titular de nuevo. Tampoco participaron el safety Dante Trader Jr. (hombro/ingle), el receptor Jared Wayne (cuádriceps), el punter Bradley Pinion (ingle) y el cornerback Jaylin Simpson (rodilla). Receptores novatos: Los receptores Chris Bell (rodilla) y Caleb Douglas (hombro, camiseta de no contacto) participaron de forma limitada el miércoles, aunque Douglas espera jugar el domingo.

Buffalo Bills BUF Formulario Miami Dolphins MIA BUF BUF MIA MIA Todos los partidos Todos los partidos Nueva York Jets NYJ 12 31 Buffalo Bills BUF W Minnesota Vikings MIN 6 23 Buffalo Bills BUF W Buffalo Bills BUF 36 10 Baltimore Ravens BAL W Las Vegas Raiders LVR 30 33 Buffalo Bills BUF W Los Angeles Rams LA 34 37 Buffalo Bills BUF W Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 160 Todos los partidos Todos los partidos Indianapolis Colts IND 24 22 Miami Dolphins MIA L Miami Dolphins MIA 9 19 Detroit Lions DET L Miami Dolphins MIA 19 24 Nueva Inglaterra Patriots NE L Nueva York Jets NYJ 25 28 Miami Dolphins MIA W Miami Dolphins MIA 24 31 Cincinnati Bengals CIN L Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 102

Cara a cara Empate 4 0 1 USA 1 Miami Dolphins MIA 30 Buffalo Bills BUF 13 F USA 1 Buffalo Bills BUF 31 Miami Dolphins MIA 21 F USA 1 Buffalo Bills BUF 30 Miami Dolphins MIA 27 F USA 1 Miami Dolphins MIA 10 Buffalo Bills BUF 31 F USA 1 Miami Dolphins MIA 14 Buffalo Bills BUF 21 F 126 Puntos obtenidos 102

Enlaces útiles

AFC Este: Buffalo Bills | Miami Dolphins | New England Patriots | New York Jets

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