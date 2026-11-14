¿A qué hora empieza el Baltimore Ravens contra Los Angeles Chargers?

Los Baltimore Ravens reciben a Los Angeles Chargers en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, en la semana 10 de la temporada regular de la NFL. El partido está previsto para el lunes 16 de noviembre a las 20:15 ET / 17:15 PT (1:15 GMT del martes 17).

Jesse Minter, entrenador principal de los Baltimore Ravens, se enfrenta a su antiguo mentor, Jim Harbaugh, en un duelo entre dos equipos en dificultades en el Monday Night Football.

Los Ravens (4-5) recurren al recién adquirido quarterback Jacoby Brissett para intentar poner fin a una racha de cuatro derrotas ante Los Angeles Chargers (0-8), que aún no han ganado.

Cómo ver el Baltimore Ravens contra Los Angeles Chargers

En Estados Unidos:

ABC / ESPN / ESPN Unlimited / NFL+ / Fubo

En el Reino Unido:

DAZN Game Pass / Sky Sports NFL

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Noticias sobre los Baltimore Ravens y Los Angeles Chargers

Noticias sobre los Baltimore Ravens

Situación del quarterback : Lamar Jackson no juega debido a una fractura y dislocación del pulgar que le impedirán jugar durante entre 6 y 10 semanas. El veterano Jacoby Brissett, recién llegado mediante un traspaso, será el titular tras cuatro derrotas consecutivas.

: Lamar Jackson no juega debido a una fractura y dislocación del pulgar que le impedirán jugar durante entre 6 y 10 semanas. El veterano Jacoby Brissett, recién llegado mediante un traspaso, será el titular tras cuatro derrotas consecutivas. Lesiones y estado de los jugadores : El safety Jaylinn Hawkins (rodilla) no podrá jugar por cuarto partido consecutivo. Los Ravens siguieron la evolución de defensores como Kyle Hamilton y Nate Wiggins a principios de la semana, aunque el plantel está relativamente sano salvo por Jackson. El receptor Rashod Bateman (gemelo) y el liniero ofensivo Vega Ioane (rodilla/hombro) realizaron entrenamientos limitados durante la semana

: El safety Jaylinn Hawkins (rodilla) no podrá jugar por cuarto partido consecutivo. Los Ravens siguieron la evolución de defensores como Kyle Hamilton y Nate Wiggins a principios de la semana, aunque el plantel está relativamente sano salvo por Jackson. El receptor Rashod Bateman (gemelo) y el liniero ofensivo Vega Ioane (rodilla/hombro) realizaron entrenamientos limitados durante la semana Movimientos de plantilla : Los Baltimore Ravens han incorporado recientemente a los pateadores Riley Patterson y Harrison Mevis (equipo de prácticas) con el objetivo de estabilizar su juego en las acciones especiales.

: Los Baltimore Ravens han incorporado recientemente a los pateadores Riley Patterson y Harrison Mevis (equipo de prácticas) con el objetivo de estabilizar su juego en las acciones especiales. Análisis ofensivo y defensivo: Derrick Henry (689 yardas y 8 anotaciones) sigue liderando el ataque terrestre, mientras que Zay Flowers es el jugador que más pases recibe (614 yardas). Minter, que fue coordinador defensivo de los Chargers, se enfrenta a su antiguo equipo con el objetivo de recuperarse tras un periodo en el que los Ravens han encajado más de 33 puntos por partido en su racha de derrotas.

Noticias sobre Los Angeles Chargers

Situación del quarterback : Justin Herbert ha tenido un año difícil en cuanto a estadísticas, con 6 pases para anotación y 11 intercepciones.

: Justin Herbert ha tenido un año difícil en cuanto a estadísticas, con 6 pases para anotación y 11 intercepciones. Jugadores destacados: Omarion Hampton lidera el ataque terrestre, mientras que Khalil Mack y Tuli Tuipulotu se encargan de presionar al quarterback rival.

Lesiones y entrenamientos

El receptor Ladd McConkey (espalda) y el receptor Brenen Thompson (tendón de la corva) no participaron en los entrenamientos de los últimos dos días de la semana.

El liniero ofensivo Trey Pipkins III (asuntos personales/rodilla) ha iniciado el periodo de 21 días en el que puede entrenar tras estar en la lista de lesionados. Esto podría reforzar una línea ofensiva muy debilitada por las bajas de Rashawn Slater, Tyler Biadasz y Trevor Penning.

El jugador defensivo Daiyan Henley volvió a entrenar por completo tras atender un asunto personal. Antes, un sorprendente intento de traspaso a Denver había quedado frustrado por una revisión médica fallida.

Baltimore Ravens BAL Formulario Los Angeles Chargers LAC BAL BAL LAC LAC Todos los partidos Todos los partidos Baltimore Ravens BAL 10 33 Jacksonville Jaguars JAX L Buffalo Bills BUF 36 10 Baltimore Ravens BAL L Baltimore Ravens BAL 13 35 Cincinnati Bengals CIN L Cleveland Browns CLE 13 10 Baltimore Ravens BAL L Atlanta Falcons ATL 23 30 Baltimore Ravens BAL W Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 73 Todos los partidos Todos los partidos Los Angeles Chargers LAC 22 44 Houston Texans HOU L Los Angeles Rams LA 24 9 Los Angeles Chargers LAC L Kansas City Chiefs KC 22 6 Los Angeles Chargers LAC L Los Angeles Chargers LAC 17 23 Denver Broncos DEN L Seattle Seahawks SEA 30 23 Los Angeles Chargers LAC L Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 77

Cara a cara Empate 4 0 1 USA 1 Los Angeles Chargers LAC 23 Baltimore Ravens BAL 30 F USA 1 Los Angeles Chargers LAC 10 Baltimore Ravens BAL 20 F USA 1 Baltimore Ravens BAL 34 Los Angeles Chargers LAC 6 F USA 1 Baltimore Ravens BAL 17 Los Angeles Chargers LAC 23 F USA 1 Los Angeles Chargers LAC 10 Baltimore Ravens BAL 22 F 123 Puntos obtenidos 72

Enlaces útiles

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