Cómo ver en directo el Atlanta Falcons vs Cincinnati Bengals de la NFL en Madrid: retransmisiones online, canales de televisión y hora de inicio en el estadio Bernabéu del Real Madrid

Horario del Atlanta Falcons vs Cincinnati Bengals

Los Atlanta Falcons se enfrentan a los Cincinnati Bengals en el Estadio Santiago Bernabéu (Madrid, España), casa del Real Madrid, una potencia del fútbol, durante la novena semana de la temporada regular de la NFL.

Es el séptimo encuentro de la NFL International Series de 2026, tras los recientes partidos disputados en Londres, Melbourne, Rio de Janiero y París, y será el segundo partido de temporada regular de la NFL celebrado en España. El encuentro está previsto para el domingo 8 de noviembre a las 07:30 (CST).

Los Bengals (5-2), que llegan a España tras tres victorias consecutivas, buscan seguir el ritmo de los Steelers y los Browns en la lucha por el título de la AFC Norte. Los Atlanta Falcons (3-5) intentarán recuperarse de la dura derrota por 16-0 ante sus rivales de la NFC Sur, Tampa Bay, la semana pasada.

Cómo ver el Atlanta Falcons vs Cincinnati Bengals

Se podrá ver en directo a través de NFL Game Pass en DAZN.



NFL Game Pass en DAZN es la vía oficial para seguir la temporada 2026/27 de la NFL, con todos los partidos en directo y bajo demanda, incluyendo la temporada regular, los playoffs y la Super Bowl LXI, así como NFL RedZone y NFL Network. Puedes adquirir NFL Game Pass como un paquete independiente, sin necesidad de una suscripción a DAZN.



DAZN ofrece planes "Regular" y "Ultimate", disponibles mediante pago único o facturación mensual, además de paquetes semanales.

Cómo verlo desde cualquier lugar con una VPN

Para los aficionados al fútbol americano, una VPN como ExpressVPN permite principalmente sortear las restricciones geográficas y los bloqueos de las emisiones televisivas locales. Al conectarse a un servidor de otra ciudad o país, los aficionados pueden ver enfrentamientos no disponibles en su zona o acceder a paquetes internacionales de streaming más baratos y completos que incluyen todos los partidos en directo.

Además, el cifrado de una VPN impide que los proveedores de servicios de internet reduzcan la velocidad de tu conexión durante las retransmisiones con mucho tráfico, protege tus datos personales en redes Wi-Fi públicas y te permite acceder a suscripciones nacionales de streaming como YouTube TV mientras viajas al extranjero.

Últimas noticias de los Atlanta Falcons y los Cincinnati Bengals

Últimas noticias de los Atlanta Falcons

Mientras el ataque de los Falcons busca soluciones con el quarterback novato Michael Penix Jr., la gran noticia es un importante refuerzo para la defensa.

Regresa James Pearce Jr. : El destacado cazamariscales, finalista al premio al Novato Defensivo del Año en 2025, ya ha cumplido su suspensión de ocho partidos impuesta por la liga. El entrenador jefe Kevin Stefanski confirmó que, aunque Pearce «está listo para jugar», el equipo lo observará durante los entrenamientos en España para determinar en cuántas jugadas defensivas participará el domingo.

: El destacado cazamariscales, finalista al premio al Novato Defensivo del Año en 2025, ya ha cumplido su suspensión de ocho partidos impuesta por la liga. El entrenador jefe Kevin Stefanski confirmó que, aunque Pearce «está listo para jugar», el equipo lo observará durante los entrenamientos en España para determinar en cuántas jugadas defensivas participará el domingo. Refuerzos defensivos : El safety Billy Bowman Jr. (isquiotibiales) participó plenamente en el entrenamiento sin contacto del miércoles, un refuerzo importante tras perderse las dos últimas semanas. El receptor Beaux Collins (cadera) y el tackle ofensivo Cameron Williams (tobillo) también participaron plenamente.

: El safety Billy Bowman Jr. (isquiotibiales) participó plenamente en el entrenamiento sin contacto del miércoles, un refuerzo importante tras perderse las dos últimas semanas. El receptor Beaux Collins (cadera) y el tackle ofensivo Cameron Williams (tobillo) también participaron plenamente. Bajas confirmadas : El dinámico receptor novato y especialista en retornos Zachariah Branch (isquiotibiales) ya está descartado para la novena semana tras una caída aparatosa en Tampa Bay. El defensor exterior Samson Ebukam (isquiotibiales) también ha sido descartado e incluido en la lista de lesionados.

: El dinámico receptor novato y especialista en retornos Zachariah Branch (isquiotibiales) ya está descartado para la novena semana tras una caída aparatosa en Tampa Bay. El defensor exterior Samson Ebukam (isquiotibiales) también ha sido descartado e incluido en la lista de lesionados. Participación limitada: El linebacker Divine Deablo (antebrazo), el running back Brian Robinson Jr. (isquiotibiales) y el linebacker Yasir Abdullah (isquiotibiales) tuvieron una participación limitada al comienzo de la semana.

Últimas noticias de los Cincinnati Bengals

El entrenador jefe de los Bengals, Zac Taylor, modificó el calendario habitual de viaje del equipo al extranjero para volar el martes antes de lo previsto y aprovechar los días adicionales en Madrid para adaptarse al cambio horario.

Preocupación en la defensa secundaria : Cincinnati no realizó una sesión de entrenamiento físico el miércoles tras el vuelo, pero su parte médico estimado refleja una preocupación considerable por la defensa secundaria. Se preveía que el cornerback DJ Turner II (talón), que dio un susto por lesión en el último cuarto contra los Titans, no participara en el entrenamiento (DNP). También se preveía que el safety Kyle Dugger (cuádriceps) no participara, mientras que el safety Jordan Battle (isquiotibiales) figuraba con participación limitada.

: Cincinnati no realizó una sesión de entrenamiento físico el miércoles tras el vuelo, pero su parte médico estimado refleja una preocupación considerable por la defensa secundaria. Se preveía que el cornerback DJ Turner II (talón), que dio un susto por lesión en el último cuarto contra los Titans, no participara en el entrenamiento (DNP). También se preveía que el safety Kyle Dugger (cuádriceps) no participara, mientras que el safety Jordan Battle (isquiotibiales) figuraba con participación limitada. Molestias en el frente defensivo : El defensive end Cedric Johnson (tobillo/pie) no participó en la sesión según la estimación y, al igual que Turner, será evaluado día a día. Además, el defensive end novato Cashius Howell fue incluido esta semana en la lista de lesionados tras someterse a una operación por una lesión de muñeca.

: El defensive end Cedric Johnson (tobillo/pie) no participó en la sesión según la estimación y, al igual que Turner, será evaluado día a día. Además, el defensive end novato Cashius Howell fue incluido esta semana en la lista de lesionados tras someterse a una operación por una lesión de muñeca. Estado del ataque: Joe Burrow y sus principales armas, incluidos Ja'Marr Chase y Tee Higgins, Jugador Ofensivo de la Semana de la AFC, están plenamente recuperados y listos para enfrentarse a la defensa secundaria de Atlanta.

Atlanta Falcons ATL Formulario Cincinnati Bengals CIN ATL ATL CIN CIN Todos los partidos Todos los partidos Tampa Bay Buccaneers TB 16 0 Atlanta Falcons ATL L Atlanta Falcons ATL 29 20 San Francisco 49ers SF W Atlanta Falcons ATL 23 31 Chicago Bears CHI L Atlanta Falcons ATL 23 30 Baltimore Ravens BAL L Nueva Orleans Saints NO 24 45 Atlanta Falcons ATL W Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 120 Todos los partidos Todos los partidos Cincinnati Bengals CIN 43 36 Tennessee Titans TEN W Baltimore Ravens BAL 13 35 Cincinnati Bengals CIN W Miami Dolphins MIA 24 31 Cincinnati Bengals CIN W Cincinnati Bengals CIN 17 22 Jacksonville Jaguars JAX L Pittsburgh Steelers PIT 30 27 Cincinnati Bengals CIN L Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 153