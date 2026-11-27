Horario del Arizona Cardinals vs Washington Commanders

USA 1 29 nov 2026 - 16:25 State Farm Stadium

Arizona Cardinals recibe a Washington Commanders en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, en la semana 12 de la temporada regular de la NFL. El partido comenzará el domingo 29 de noviembre a las 14:25 (CST).

Washington (4-5-1), que ha recuperado la buena forma, busca encadenar su tercera victoria y reforzar sus opciones de entrar en los playoffs de la NFC East. Se enfrenta a un Arizona Cardinals (3-8) en apuros, que necesita poner fin a una racha de 11 derrotas seguidas en casa, la peor de la historia de la franquicia, tras el despido del coordinador defensivo Nick Rallis.

Cómo ver el Arizona Cardinals vs Washington Commanders

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Novedades de Arizona Cardinals y Washington Commanders

Novedades de Arizona Cardinals

Cambio de quarterback : El entrenador Mike LaFleur confirmó el viernes que el quarterback novato Carson Beck no jugará por espasmos en la espalda. El veterano Josh Johnson será titular por segundo partido consecutivo, esta vez ante su antiguo equipo, después de completar 18 de 31 pases para 155 yardas y un touchdown en la semana 11. Arizona también incorporó esta semana al quarterback Kedon Slovis tras quedar disponible para reforzar la posición.

: El entrenador Mike LaFleur confirmó el viernes que el quarterback novato Carson Beck no jugará por espasmos en la espalda. El veterano Josh Johnson será titular por segundo partido consecutivo, esta vez ante su antiguo equipo, después de completar 18 de 31 pases para 155 yardas y un touchdown en la semana 11. Arizona también incorporó esta semana al quarterback Kedon Slovis tras quedar disponible para reforzar la posición. Cambios en el cuerpo técnico : Con el objetivo de reactivar a un equipo que acumula tres derrotas seguidas, los Cardinals despidieron al coordinador defensivo Nick Rallis y ascendieron a Teryl Austin a coordinador defensivo interino para dirigir las jugadas desde la banda.

: Con el objetivo de reactivar a un equipo que acumula tres derrotas seguidas, los Cardinals despidieron al coordinador defensivo Nick Rallis y ascendieron a Teryl Austin a coordinador defensivo interino para dirigir las jugadas desde la banda. Parte de lesiones: El guard derecho titular Jon Gaines II (tobillo) está descartado tras sufrir un contratiempo durante un entrenamiento. El tight end Hunter Long (tobillo) y los linebackers Karson Sharar (ingle) y Cody Simon (pantorrilla) entrenaron con limitaciones, mientras que los titulares Budda Baker, Hjalte Froholdt e Isaac Seumalo volvieron a entrenarse con normalidad. El linebacker exterior Josh Sweat se perdió la sesión del jueves por un problema en el hombro y para descansar.

Novedades de Washington Commanders

Quarterback y ataque : Jayden Daniels entrenó con normalidad pese a arrastrar un problema en el codo izquierdo y una leve hinchazón en la mano izquierda, con la que no lanza, desde la victoria del lunes por la noche ante Cincinnati por 22-20. Con Terry McLaurin en la lista de lesionados, Daniels se ha apoyado mucho en el receptor novato Antonio Williams (nueve recepciones y 122 yardas en la semana 11) y en Stefon Diggs, que volvió a entrenarse el jueves tras ausentarse por motivos personales.

: Jayden Daniels entrenó con normalidad pese a arrastrar un problema en el codo izquierdo y una leve hinchazón en la mano izquierda, con la que no lanza, desde la victoria del lunes por la noche ante Cincinnati por 22-20. Con Terry McLaurin en la lista de lesionados, Daniels se ha apoyado mucho en el receptor novato Antonio Williams (nueve recepciones y 122 yardas en la semana 11) y en Stefon Diggs, que volvió a entrenarse el jueves tras ausentarse por motivos personales. Incorporaciones a la plantilla : Washington reforzó esta semana su grupo de receptores al fichar a Brandon Aiyuk para su equipo de prácticas.

: Washington reforzó esta semana su grupo de receptores al fichar a Brandon Aiyuk para su equipo de prácticas. Parte de lesiones: El cornerback Amik Robertson (tobillo) no ha entrenado en toda la semana después de perderse el partido de la semana 11. Si vuelve a ser baja, Rasul Douglas y Trey Amos ocuparán las posiciones de cornerback exterior. El receptor Treylon Burks (pie) y el defensive end Charles Omenihu (costilla) han entrenado con limitaciones, mientras que jugadores importantes como Daron Payne, Laremy Tunsil y Jeremy McNichols siguen en la lista de lesionados.