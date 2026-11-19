Hora de inicio del Detroit Lions vs Tampa Bay Buccaneers

Detroit Lions recibe a Tampa Bay Buccaneers en el Ford Field (Detroit, Michigan) durante la semana 11 de la temporada regular de la NFL. El partido está previsto para el domingo 22 de noviembre a las 11:00 (CST).

Detroit (7-2) busca su sexta victoria consecutiva pese a haber perdido para el resto de la temporada a su estrella en la presión al quarterback, Aidan Hutchinson, por una rotura del ligamento cruzado anterior. Recibe a Tampa Bay (3-6), cuyas opciones de alcanzar los playoffs de la NFC dependen de que su defensa contra la carrera, la mejor de la liga, frene a Jahmyr Gibbs, líder de la NFL en yardas de carrera.

Cómo ver Detroit Lions vs Tampa Bay Buccaneers

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Novedades de Detroit Lions y Tampa Bay Buccaneers

Novedades de Detroit Lions

Detroit regresa de una victoria por 35-10 ante New England en Múnich con una racha de cinco triunfos consecutivos y como líder de la NFC Norte.

Refuerzos y bajas en defensa : Los Lions se están adaptando a la ausencia de su estrella en la presión al quarterback Aidan Hutchinson (baja por una lesión del ligamento cruzado anterior) y del linebacker Jack Campbell (en la lista de lesionados por una lesión de cuello). Sin embargo, el safety Kerby Joseph, elegido para el equipo All-Pro, ha salido de la lista de jugadores físicamente incapacitados y se espera que debute esta temporada ante Tampa Bay.

: Los Lions se están adaptando a la ausencia de su estrella en la presión al quarterback Aidan Hutchinson (baja por una lesión del ligamento cruzado anterior) y del linebacker Jack Campbell (en la lista de lesionados por una lesión de cuello). Sin embargo, el safety Kerby Joseph, elegido para el equipo All-Pro, ha salido de la lista de jugadores físicamente incapacitados y se espera que debute esta temporada ante Tampa Bay. Situación de la secundaria y la línea : Los cornerbacks D.J. Reed (cadera) y Ennis Rakestraw Jr. (hombro) participaron de forma limitada en la sesión del miércoles, al igual que el cornerback Khalil Dorsey. La participación del center Cade Mays (tobillo) es poco probable tras perderse el entrenamiento, por lo que Juice Scruggs apunta a ocupar su puesto.

: Los cornerbacks D.J. Reed (cadera) y Ennis Rakestraw Jr. (hombro) participaron de forma limitada en la sesión del miércoles, al igual que el cornerback Khalil Dorsey. La participación del center Cade Mays (tobillo) es poco probable tras perderse el entrenamiento, por lo que Juice Scruggs apunta a ocupar su puesto. Incorporaciones a la plantilla: Para reforzar la presión al quarterback tras la lesión de Hutchinson, Detroit incorporó al defensor de banda Tyrus Wheat después de que Dallas lo dejara disponible para el resto de equipos y planea dar su debut en la NFL a Ahmed Hassanein, elegido en la sexta ronda del draft de 2025. Por su parte, Jared Goff (pecho), Amon-Ra St. Brown (costilla) y Brian Branch (cadera) ya no figuran en el parte de lesionados.

Novedades de Tampa Bay Buccaneers

Tras descansar en la semana 10, Tampa Bay busca dejar atrás un inicio de 3-6 en el que sus seis derrotas se han decidido por una sola posesión.

Incertidumbre en la posición de quarterback : Baker Mayfield (pie/pulgar derecho) no se entrenó el miércoles tras sufrir un esguince en el pie contra Chicago en la semana 9, aunque se le vio sin la bota ortopédica y participó en la sesión del jueves. El entrenador principal Todd Bowles señaló que la decisión definitiva se tomará el viernes. Si Mayfield no puede jugar, el novato no elegido en el draft Jalon Daniels será titular por cuarta vez, con el recién fichado Cooper Rush y Easton Stick, ascendido para el partido, como suplentes.

: Baker Mayfield (pie/pulgar derecho) no se entrenó el miércoles tras sufrir un esguince en el pie contra Chicago en la semana 9, aunque se le vio sin la bota ortopédica y participó en la sesión del jueves. El entrenador principal Todd Bowles señaló que la decisión definitiva se tomará el viernes. Si Mayfield no puede jugar, el novato no elegido en el draft Jalon Daniels será titular por cuarta vez, con el recién fichado Cooper Rush y Easton Stick, ascendido para el partido, como suplentes. Lesiones en defensa : La participación del linebacker exterior Yaya Diaby es poco probable por una lesión del ligamento colateral medial de la rodilla, mientras que el safety estrella Antoine Winfield Jr. es duda por un problema en el tobillo. El cornerback Josh Hayes (rodilla) volvió a entrenarse con normalidad el miércoles, lo que abrió el plazo de 21 días para activarlo desde la lista de lesionados.

: La participación del linebacker exterior Yaya Diaby es poco probable por una lesión del ligamento colateral medial de la rodilla, mientras que el safety estrella Antoine Winfield Jr. es duda por un problema en el tobillo. El cornerback Josh Hayes (rodilla) volvió a entrenarse con normalidad el miércoles, lo que abrió el plazo de 21 días para activarlo desde la lista de lesionados. Estado físico en ataque: El tackle izquierdo Tristan Wirfs (dedo del pie) y el tight end Cade Otton (pulgar) se entrenaron con normalidad, por lo que el juego terrestre de los Buccaneers, liderado por el corredor Bucky Irving, que asume gran parte de la carga de trabajo, está al completo.

Detroit Lions DET Formulario Tampa Bay Buccaneers TB DET DET TB TB Todos los partidos Todos los partidos Detroit Lions DET 35 10 Nueva Inglaterra Patriots NE W Miami Dolphins MIA 9 19 Detroit Lions DET W Detroit Lions DET 19 15 Minnesota Vikings MIN W Detroit Lions DET 20 17 Green Bay Packers GB W Arizona Cardinals ARZ 21 45 Detroit Lions DET W Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 138 Todos los partidos Todos los partidos Chicago Bears CHI 27 24 Tampa Bay Buccaneers TB L Tampa Bay Buccaneers TB 16 0 Atlanta Falcons ATL W Carolina Panthers CAR 13 43 Tampa Bay Buccaneers TB W Tampa Bay Buccaneers TB 19 26 Pittsburgh Steelers PIT L Dallas Cowboys DAL 16 24 Tampa Bay Buccaneers TB W Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 126